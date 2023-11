Gợi ý 3 cách phối màu quần áo cho nàng thêm thu hút

Phối đồ thêm phần thu hút cùng phụ kiện Yamaha Grande Hybrid

Kết hợp hài hòa gam màu nóng và lạnh

Cách kết hợp tưởng chừng như mâu thuẫn nhưng lại vô cùng hài hoà giữa gam màu nóng và lạnh được các cô nàng công sở ưu tiên lựa chọn trong cách phối đồ của mình. Điểm hoàn hảo bù trừ lẫn nhau giữa sự ấm áp và mát mẻ tạo nên một bức tranh thị giác độc đáo, vẫn giữ được nét basic của bộ đồ nhưng sẽ mang đến cho bạn phong cách mới đầy nổi bật và thời thượng.

Cặp mẫu song sinh Linh&Ánh, các Insta-girl nổi bật trong giới mẫu ảnh với gu thời trang cuốn hút, thường xuyên áp dụng cách phối màu nàyđể tạo sự độc đáo và điểm nhấn thu hút trong phong cách thời trang của họ. Hồng Ánh sang chảnh cuốn hút với chiếc áo dạ đỏ phối cùng chân váy jeans, Thùy Linh nổi bật và giàu năng lượng nhưng vẫn nhẹ nhàng, đằm thắm với cách phối hồng-xanh. Một điểm đáng lưu ý với các nàng, nếu trang phục đã có những gam màu nổi bật thì nên lựa chọn phụ kiện đơn giản.

Điểm chung của hai chị em Linh&Ánh là đều lựa chọn Yamaha Grande Hybrid làm phụ kiện với màu sắc pastel trung tính, thiết kế châu Âu với những đường uốn cong thanh lịch nhưng đầy quyến rũ phù hợp với mọi phong cách không chỉ là sự cân bằng hoàn hảo mà còn phản ánh phong cách thời trang độc đáo.

Yamaha Grande Hybrid với thiết kế châu Âu sang trọng nhưng không kém phần thanh lịch

Phối quần áo theo gam màu trung tính

Ngày nay, mọi người đang hướng đến xu hướng "simple is the best", thể hiện sự đơn giản và linh hoạt của gam màu trung tính bởi lẽ phong cách này dễ mặc, phù hợp với mọi lứa tuổi, hoàn cảnh.

Các gam màu trung tính gồm màu trắng, màu xám, màu nâu, màu ghi, màu kem… Thường thì phương pháp phối giữa một màu trung tính sáng với một màu trung tính tối là một cách kết hợp hoàn hảo.

Yamaha Grande Hybrid với màu sắc thời trang, cân đẹp mọi phong cách

Juky San không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ có chất giọng ngọt ngào mà còn được công chúng đánh giá cao khi sở hữu nhan sắc nổi bật, gu thời trang đơn giản mà thanh lịch. Cô nàng thường chọn trang phục với tone màu trung tính như: màu xám, nâu… giúp cô nàng không chỉ thanh lịch, mà còn tạo nên sự tinh tế và sang trọng.

Juky San không quên chọn phụ kiện không thể thiếu là một em Yamaha Grande Hybrid màu trắng đơn giản giúp tăng tính thời trang cho trang phục và thể hiện sự hiện đại, thanh lịch. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn có 3 phiên bản khác nhau cùng với 11 tông màu thời trang đa dạng cho chị em thỏa sức lựa chọn.

Phối màu đơn sắc

Tone sur tone là cụm từ vô cùng quen thuộc đối với tín đồ thời trang thứ thiệt, cách mix đồ tập trung vào sự đơn giản để nhấn mạnh được nét thanh lịch cho người mặc. Thay vì một màu duy nhất, kết hợp sử dụng sắc thái đậm nhạt của từng màu sẽ làm gia tăng điểm nhấn cho trang phục.

Á hậu Phương Nhi dường như cân được mọi màu sắc, chọn chiếc váy hồng nhạt điểm thêm đôi guốc cùng tone. Sự kết hợp này vừa tôn nhan sắc ngọt ngào nhưng không kém phần nữ tính và tinh tế, làm nổi bật làn da trắng hồng và tạo điểm nhấn cho thần thái rạng ngời của cô nàng.

Cô nàng chọn Yamaha Grande Hybrid hồng ánh đồng "tông xoẹt tông" làm người bạn đồng hành trong set đồ của mình. Ngoài ra, thiết kế gọn nhẹ của xe cũng là một trong những tiêu chí để cô nàng chọn làm phụ kiện.

Phương Nhi sánh vai bên người bạn "siêu tiết kiệm nhiên liệu" của mình

Yamaha Grande Hybrid không chỉ là một phụ kiện thời trang mà còn đứng đầu về khả năng tiết kiệm nhiên liệu với hệ thống động cơ Blue Core Hybrid 125 phân khối với hệ thống làm mát bằng không khí đem đến hiệu suất vận hành tối ưu và siêu tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ 1,66 lít/100km đi kèm với đó là hệ thống ngắt tự động (Start & Stop System) sẽ ngắt khi xe dừng và tái khởi động khi tăng ga.

Bên cạnh đó, hệ thống chống bó cứng phanh ABS của mẫu xe này giúp hạn chế hiện tượng trượt bánh, đặc biệt trong trường hợp phanh gấp trên đường trơn trượt. Màn hình LCD kết nối và đồng bộ hóa ứng dụng Y-Connect cho phép hiển thị cuộc gọi, tin nhắn… trong suốt hành trình di chuyển. Điểm đặc biệt là cốp xe siêu rộng 27 lít với đèn led tiện lợi đi kèm, nắp bình xăng phía trước, phù hợp để các bạn nữ mang cả "thế giới" đi cùng.

Yamaha Grande Hybrid sở hữu những tính năng hiện đại

Ngoài các tính năng ưu việt của xe, Yamaha cũng đã phát triển dịch vụ giúp tiết kiệm thời gian cho việc bảo trì và bảo dưỡng xe, và một trong những dịch vụ này là chương trình "Same day - Next day" (chính sách giao hàng nhanh). Điểm đặc biệt của chính sách giao hàng nhanh này là khi khách hàng đặt phụ tùng trước 12 giờ trưa tại các đại lý ủy quyền của Yamaha, họ sẽ nhận được phụ tùng ngay trong cùng ngày. Đối với những đơn hàng đặt sau 12 giờ trưa, phụ tùng sẽ được giao vào ngày hôm sau.

Tham khảo thêm thông tin về Yamaha Grande Hybrid tại: https://ymhvn.com/Dangky-Tuvan-Grande04