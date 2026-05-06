Giọt lệ đóng băng của “ngọc trai đen” làng mốt: Màn xuất hiện tĩnh lặng khiến Met Gala 2026 chấn động

Thảm xanh Met Gala 2026 đã kết thúc, thế nhưng dư âm của nó vẫn còn khiến cả thế giới chưa thôi bàn tán. Và chủ đề “Fashion Is Art” đã đẩy thời trang vượt khỏi ranh giới để trở thành một hình thái nghệ thuật sống. Giữa hàng loạt cách giải đề bài khác nhau của dàn khách mời, một lần nữa, “ngọc trai đen” Anok Yai lại tiếp tục giữ chuỗi mặc đỉnh tại sự kiện năm nay.

Để vượt qua cái bóng quá lớn của chính mình ở những mùa Met Gala trước rõ ràng không phải bài toán dễ với Anok Yai. Nhưng năm 2026, cô không chọn “làm lố hơn” – mà chọn đi ngược lại hoàn toàn: tiết chế, sắc lạnh và đầy cảm xúc.

Trong khi thảm đỏ ngập tràn những màn hoá thân đầy kịch tính, ồn ào, Anok lại gây chú ý bằng chính sự tĩnh lặng.

Để giải đề bài “Fashion is art” năm nay, Anok Yai đã chọn hoá thân thành một bức tượng. Nhưng thay vì diễn giải theo nghĩa đen giống Hedi Klum, diễn giải theo chuyển động như Doechii, nữ siêu mẫu đã chọn cách đóng băng cơ thể và biểu cảm biến bản thân thành một vật thể nghệ thuật đầy tĩnh lặng.





Diện một thiết kế custom của Balenciaga do GĐST Pierpaolo Piccioli thực hiện, bộ váy mà Anok mặc được phát triển dựa trên hình tượng “Black Madonna” (Đức mẹ đen) - một thuật ngữ dùng để chỉ các bức tượng hoặc tranh vẽ Đức Trinh Nữ Maria (mẹ của Chúa Jesus) có màu da đen hoặc rất tối. Đây là những thánh tích tôn giáo nổi tiếng, có hàng trăm phiên bản tồn tại trên khắp thế giới, đặc biệt là ở châu Âu.

Màn hoá thân này của Anok Yai không chỉ mang biểu tượng tôn giáo mà còn gắn liền với sự linh thiêng, sức mạnh tính nữ và cả những tầng nghĩa về chủng tộc, lịch sử.

Bộ đồ lần này của Anok Yai không đi theo kiểu “wow ngay từ xa”, mà càng nhìn gần càng thấy nặng đô. Chiếc váy này là một “Sculptural Evening Dress” bằng lụa taffeta đen của Balenciaga. Và đúng như tên gọi, toàn bộ look vận hành như một cấu trúc điêu khắc hơn là váy dạ hội thông thường. Phần thân trên được draping ôm sát, tạo hiệu ứng corset mềm, trong khi hông và chân váy bung rộng thành một khối phồng nặng, kéo dài thành train phía sau, khiến mỗi bước đi đều mang cảm giác có trọng lực.

Điểm đắt giá nhất nằm ở phần cổ và vai: một cấu trúc phóng đại dạng hood bao quanh đầu, vừa giống mũ trùm, vừa như một vầng hào quang được điêu khắc. Theo chia sẻ từ NTK Pierpaolo, chi tiết này được dựng bằng nhiều lớp lụa organza kết hợp kỹ thuật crin của founder thương hiệu - Cristóbal Balenciaga. Nó cũng gợi nhắc trực tiếp đến kỹ thuật “coquillet” trong một thiết kế của ông từ năm 1949.

Nhìn trực diện, phần khối này gần như đóng khung gương mặt Anok, tạo hiệu ứng thị giác rất mạnh vừa tôn vinh đường nét, vừa cô lập, khiến cô trông như một biểu tượng tôn giáo bước ra từ nhà thờ cổ.

Chất liệu taffeta được xử lý để giữ form cứng và bắt sáng nhẹ, tạo nên bề mặt sắc lạnh đặc trưng. Khi kết hợp với găng tay dài cùng tông và đôi Duchess pump bằng da lộn, tổng thể look gần như không có khoảng “thở” – mọi thứ liền mạch, kín kẽ, kiểm soát tuyệt đối. Trang sức kim loại tông nâu – vàng đồng chỉ đóng vai trò điểm xuyết, đủ để bắt sáng mà không phá vỡ mood u tối của bộ đồ.

Và chi tiết sáng giá nhất trong toàn bộ diện mạo của Anok Yai tại Met Gala năm nay nằm ở layout makeup đỉnh chóp. Thay vì dùng tóc thật Anok sử dụng tóc giả và kỹ thuật prosthetic (bộ phận cơ thể giả) để triệt tiêu yếu tố “con người”, làm mờ đi mọi dấu hiệu của sự sống. Mái tóc được xử lý như một phần của khối tượng. Makeup cũng đi theo hướng tương tự: lớp nền lì, gần như “đóng băng”, ánh sáng bắt trên da không phải để tôn nét đẹp mà để tạo hiệu ứng vật liệu như ánh phản chiếu trên bề mặt đá hoặc đồng. Tổng thể gương mặt không biểu cảm, sắc lạnh, gần như vô cảm đúng tinh thần một bức tượng tôn giáo.

Và như một phần kết đầy cảm xúc, Anok Yai cũng mang đến những giọt nước mắt được “hoá đá” trên gò má. Không phải kiểu nước mắt cảm xúc thường thấy, chi tiết này được xử lý 3D giống như một yếu tố điêu khắc: trong suốt, bắt sáng, hoàn hảo đến mức vô thực. Nó khiến gương mặt vốn đã sắc lạnh của cô trở nên mâu thuẫn: vừa lạnh lẽo như tượng đá, vừa gợi lên một cảm giác đau đớn bị kìm nén.

Không chỉ gợi cảm hứng từ "Black Madonna", Anok cũng mang đến bữa tiệc thời trang - nghệ thuật với những tác phẩm tượng đức mẹ sầu bi (Our Lady of Sorrows).

Giọt nước mắt ấy, trong bối cảnh hình tượng “Black Madonna”, không đơn thuần là một lựa chọn thẩm mỹ. Nó gợi nhắc đến những bức tượng Đức Mẹ khóc trong nghệ thuật tôn giáo, nơi nỗi đau được thần thánh hóa, trở thành biểu tượng của sự hy sinh và cứu rỗi. Khi đặt trên gương mặt của Anok, chi tiết này mở rộng tầng nghĩa của toàn bộ outfit: không chỉ là quyền lực, linh thiêng, mà còn là ký ức, tổn thương và lịch sử.

Cảm hứng của layout makeup này được nhiều người bóc tách lấy từ chính bức tượng "Virgin of the Seven Sorrows". Đây là một tác phẩm điêu khắc tôn giáo khắc họa Đức Mẹ Maria trong hình tượng “Our Lady of Sorrows” – biểu trưng cho nỗi đau và sự chịu đựng của người mẹ trước khổ nạn của Chúa Giêsu.

Sinh năm 1997 tại Cairo và lớn lên ở Mỹ, Anok Yai là một trong những siêu mẫu hiếm hoi vừa có tốc độ thăng hạng chóng mặt, vừa giữ được vị thế đỉnh cao trong nhiều mùa mốt liên tiếp. Từ khi viral với một bức ảnh được chụp vu vơ tại sân trường Đại học Howard, Anok nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều nhà mốt và bước thẳng vào hàng ngũ high fashion model.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Anok được khẳng định khi cô được vinh danh “Model of the Year” tại Fashion Awards, một trong những giải thưởng danh giá nhất ngành thời trang. Với thần thái sắc lạnh, gần như siêu thực cùng khả năng “cân” mọi concept từ editorial đến runway, "ngọc trai đen" làng mốt Anok Yai không chỉ là gương mặt được săn đón mà còn là định nghĩa mới của một siêu mẫu thế hệ hiện tại

Anok Yai là khách mời thường xuyên có mặt tại Met Gala vài năm gần đây. Và lần nào xuất hiện, nữ siêu mẫu cũng mang đến cho bữa tiệc thời trang lớn nhất hành tinh này một màn chiêu đãi thị giác cực cuốn. Đương nhiên rồi, chỉ có Anok Yai mới có thể “phá đảo” được chính mình qua từng năm.

