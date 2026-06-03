Giới trẻ Việt đón đầu xu hướng, sống cùng nhịp đập thời trang và làm đẹp của cả châu Á

Châu Á đang bước vào thời kỳ bùng nổ xu hướng với tốc độ chóng mặt, khi từ makeup, skincare đến thời trang đều liên tục xuất hiện những phong cách mới, tạo nên một "cẩm nang" chăm sóc sắc đẹp toàn diện từ trong ra ngoài cho đủ mọi hệ gu. Và giới trẻ Việt cũng nhanh chóng nhập cuộc vào làn sóng ấy.

"Vũ trụ" thời trang châu Á chiêu đãi mọi cá tính giới trẻ

Nếu trước đây, những món đồ dễ "gây bão" thường là item hàng hiệu nổi logo lớn hoặc các thiết kế dễ nhận diện thương hiệu, thì giờ đây, điều được giới trẻ quan tâm hơn lại là cách xây dựng gu mặc và dấu ấn cá nhân.

Trên Xiaohongshu hay Douyin, giới trẻ Trung Quốc đang liên tục tạo ra những làn sóng thời trang mới. Phong cách công sở pha chút cá tính, hình ảnh nữ tính sang chảnh kiểu "rich girl", cảm hứng thể thao hoài cổ (retro sport) hay những outfit tối giản nhưng vẫn có điểm nhấn riêng đều nhanh chóng phủ sóng trở thành tâm điểm và hình thành cộng đồng yêu thích riêng cho từng "hệ gu".

Điều thú vị là nhiều thương hiệu nội địa Trung Quốc giờ không còn bị gắn với hình ảnh "thời trang giá rẻ", mà đang dần trở thành những cái tên được đông đảo giới trẻ châu Á săn đón.

Những thương hiệu như BANANA CICI, cenzcci hay 7modifier clothing liên tục xuất hiện trong các video biến hóa outfit, nhật ký ăn mặc hằng tuần hay lookbook triệu view trên Douyin.

Trong đó, BANANA CICI được nhiều người trẻ yêu thích nhờ phong cách nữ tính, màu sắc bắt mắt và rất "ăn ảnh", nhưng giá vẫn khá dễ tiếp cận. Ngược lại, Cantonstory Story với phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng và trẻ trung với các thiết kế mang tinh thần sang trọng nhẹ nhàng, dễ liên tưởng đến những thương hiệu thời trang cao cấp theo phong cách tối giản. Trong khi đó, 7modifier clothing lại hợp với những ai theo đuổi phong cách cá tính, hơi nổi loạn và mang cảm hứng đầu những năm 2000.

Ngoài ra, hàng loạt thương hiệu như Aaisup, Semir, DUOFEIYAN Fashion, Gebaifu Clothing, La Chapelle hay Ecoday cũng đang mang đến nhiều lựa chọn đa dạng cho giới trẻ, giúp thời trang nội địa Trung Quốc ngày càng trở thành "điểm hẹn" của nhiều phong cách và gu thẩm mỹ khác nhau.

Bên cạnh đó Hàn Quốc cũng là 1 trong những cái nôi thời trang mà giới trẻ Việt ảnh hưởng rất nhiều. Ngoài phong cách thiên về sự tối giản nhưng vô cùng "nịnh" mắt. Thì những xu hướng thời trang mới như Aqua tones, họa tiết chấm bi, hay cảm hứng ballet đang phủ sóng mạnh nhờ ảnh hưởng từ idol, diễn viên Hàn Quốc và các nội dung lifestyle trên mạng xã hội.

Các thương hiệu được giới trẻ vô cùng yêu thích, luôn cập nhật các trend thịnh hành phải kể đến ART BOX, osjarak, Gold Smile, SPAO, Muii… Với mẫu mã đa dạng, bắt trend nhanh cùng mức giá phải chăng, những thương hiệu này đang dần trở thành "tọa độ mua sắm ruột" của nhiều bạn trẻ mê thời trang và lifestyle.

Không nằm ngoài làn sóng đó, các thương hiệu Việt cũng đang dần tạo dấu ấn riêng cả trong và ngoài nước. Những cái tên như Daphale Studios hay Coolmate ngày càng được người trẻ chú ý nhờ phong cách rõ ràng, dễ mặc nhưng vẫn có cá tính. Nếu Daphale Studios mang màu sắc thời thượng, sang chảnh, cũng không kém phần nữ tính, thì Coolmate lại đại diện cho phong cách khỏe khoắn, năng động cho các bạn trẻ thích thể thao.

"Cẩm nang make up" bùng nổ với hàng ngàn lựa chọn

Bên cạnh tủ đồ rực rỡ, "giao diện" của giới trẻ hiện đại còn được quyết định bởi vô vàn phong cách làm đẹp đang update liên tục mỗi ngày. Thông qua LazMall trên Lazada, người dùng Việt có thể tiếp cận dễ dàng hơn với nhiều thương hiệu và sản phẩm làm đẹp chính hãng từ TMALL và Gmarket, từ các brand nội địa Trung đang được yêu thích đến những cái tên quen thuộc trong thế giới K-Beauty.

Lướt một vòng gian hàng Gmarket trên Lazada, không khó để bắt gặp hàng loạt thương hiệu phủ sóng dày đặc trong các clip Get Ready With Me, makeup transformation hay routine chăm da kiểu "glass skin". Từ Clio với những dòng cushion và eyeliner quốc dân, Peripera nổi tiếng nhờ bảng màu makeup trẻ trung chuẩn vibe idol, cho tới Fwee đang viral mạnh trên các trang mạng xã hội với các dòng son bùn mềm mịn và texture "gây nghiện". Bên cạnh đó, Clé de Peau Beauté cũng là cái tên được nhiều tín đồ beauty săn đón nhờ các sản phẩm high-end như kem lót cho hiệu ứng nền sáng mịn tự nhiên, cushion che phủ mượt lì nhưng vẫn căng bóng hay "nước thần" dưỡng da vốn được xem là biểu tượng luxury skincare của giới làm đẹp châu Á.

Ở mảng skincare, sức hút của K-Beauty vẫn chưa hề hạ nhiệt khi Sulwhasoo, AHC và La Mer tiếp tục giữ vững vị thế nhờ các dòng dưỡng da xa xỉ nổi tiếng toàn cầu , nổi bật với công nghệ cấp ẩm chuyên sâu chuẩn Hàn Quốc. Trong khi đó, COSRX, VT Cosmetics, Medicube lại trở thành "chân ái" của hội mê phục hồi da, treatment nhẹ đô và làn da căng bóng chuẩn Hàn . Đây đều là những thương hiệu được nhiều KOLs lăng xê và giới trẻ đón nhận mạnh mẽ.

Song song với làn sóng K-Beauty, dàn brand nội địa Trung cũng đang tạo nên một "đỉnh cao visual" riêng khi liên tục thống trị newsfeed bằng các màn biến hình đậm chất aesthetic. Nổi bật nhất phải kể đến bộ ba đang được săn đón mạnh trên TMall gồm Little Ondine, Flower Knows và OSITREE.

Little Ondine ghi điểm nhờ mức giá dễ tiếp cận nhưng packaging vô cùng trendy, trẻ trung và cực hợp vibe Gen Z thích đổi layout makeup mỗi ngày. Trong khi đó, Flower Knows gần như đã trở thành "biểu tượng visual" của hội mê đẹp với những collection đậm chất cổ tích, fantasy và aesthetic kiểu búp bê châu Âu, mỗi lần ra mắt đều khiến cộng đồng beauty "lụy visual" hàng loạt.

Hay, OSITREE lại được nhiều tín đồ makeup truyền tay nhau nhờ sở hữu nhiều mã son hot chưa phổ biến tại Việt Nam, cùng các special collection mang đậm tinh thần beauty nội địa Trung đang viral trên Douyin và Xiaohongshu.

Ngoài những cái tên nổi bật kể trên, hệ sinh thái beauty châu Á còn liên tục được lấp đầy bởi hàng loạt thương hiệu đang được giới trẻ truyền tay nhau như KANS, CARMELA - MAKE UP, COGI Beauty, AVEENO, DPDP Beauty, Lucenbase, ADOLPH, CKA skincare…

Bên cạnh những cái tên châu Á đình đám, loạt local beauty brand Việt cũng đang viral không hề kém cạnh trong routine làm đẹp của giới trẻ. Bên cạnh những cái tên châu Á đình đám, loạt local beauty brand Việt cũng đang dần tạo được chỗ đứng riêng trong routine làm đẹp của giới trẻ. Nếu Cocoon, Cỏ Mềm HomeLab ghi điểm với định hướng mỹ phẩm thuần chay "made in Vietnam" thì ở mảng makeup, Lemonade, MOI và OFÉLIA lại liên tục được nhắc tên nhờ packaging bắt mắt, bảng màu hợp trend cùng visual đậm chất Gen Z.

Chỉ cần add vào giỏ hàng, giới trẻ đã có thể nhập cuộc "vũ trụ trend châu Á"

Có thể thấy, giới trẻ Việt đang bước vào thời kỳ bùng nổ phong cách mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, khi mọi "hệ gu" thời trang, mỹ phẩm châu Á gần như cùng lúc phủ sóng khắp newsfeed và đường phố. Nổi bật giữa "vũ trụ trend" đang thay đổi liên tục của fashion và beauty châu Á, Lazada dần trở thành một "trendsetter" thực thụ với giới trẻ Việt. Thông qua việc tích hợp trực tiếp với Tmall và Gmarket, nền tảng này liên tục cập nhật những hot-item đang phủ sóng tại Trung Quốc và Hàn Quốc, giúp người trẻ nhanh chóng bắt nhịp các xu hướng mới nhất để làm mới tủ đồ và bàn trang điểm theo đúng mood đang viral.

Không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa trend quốc tế và giới trẻ Việt, Lazada còn giúp trải nghiệm mua sắm xuyên biên giới trở nên dễ dàng hơn nhiều. Các sản phẩm quốc tế được hỗ trợ freeship, trong khi tốc độ giao hàng cũng ngày càng tối ưu hơn, với nhiều hot-item chỉ mất khoảng 7 ngày để "hạ cánh" tận cửa.

Bên cạnh việc cập nhật xu hướng nhanh, trải nghiệm mua sắm cũng trở nên thoải mái hơn khi người trẻ không còn quá áp lực về chuyện size số hay rủi ro mua sắm xuyên biên giới. Chính sách đổi trả linh hoạt lên đến 30 ngày trên Lazada giúp hội mê mặc đẹp và thích làm điệu tự tin thử nghiệm nhiều phong cách mới, thoải mái "refresh visual" theo đúng cá tính riêng trong thời điểm fashion và beauty châu Á đang bùng nổ mạnh mẽ hiện nay.