Giới trẻ TP. Hồ Chí Minh rần rần săn vé đi "D-Play Summer Vibes Tour" đêm 24/06

Tháng 6 này! Cánh cửa bước vào trải nghiệm không gian vui chơi, giải trí Pop-up đầu tiên của Việt Nam – D-Play sẽ chính thức được mở ra! Mùa Hè này bạn đã thực hiện được bao nhiêu địa điểm trong checklist du ngoạn của mình rồi? Dù có đi đâu cũng đừng quên có mặt tại TP Hồ Chính Minh ngày 24.06 này để không bỏ lỡ cơ hội phá đảo mùa Hè cùng miền đất niềm vui D-Play nhé!

Hành trình săn lùng điểm check-in mới chưa bao giờ dừng lại, D-Play mang đến mảng màu mới cho công cuộc sống ảo không hồi kết với hàng trăm góc đẹp để tha hồ làm mới Facebook hay Instagram. Đặc biệt, sự kiện đêm 24/06 sẽ khiến các bạn trẻ selfie "cháy máy" với thế giới lung linh, ảo diệu của Thành phố Ánh sáng với các kỳ quan thế giới thu nhỏ phát sáng giữa lòng TP Hồ Chính Minh như. Đây được xem là một trong những màn trình diễn nghệ thuật được ví là không đi "phí cả thanh xuân" với nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới hay những nhân vật hoạt hình quen thuộc sẽ được tái hiện qua các mô hình đầy màu sắc như: Cầu tháp đôi Luân Đôn, Tượng nữ thần Tự Do, Tháp Eiffel Paris, Lâu đài Disney, Con đường tình yêu, Ngôi nhà hoạt hình,...

Còn nếu bạn là người yêu thích sự sôi động và muốn hòa mình vào đám đông, D-Play Summer Vibes Tour sẽ mở ra không gian của các đêm nhạc cực chất với sự góp mặt của Changmie - chủ nhân loạt bản cover mashup triệu view, cùng ban nhạc Góc đèn dầu - Hiện tượng ban nhạc cuối tuần đang làm say lòng giới trẻ trong thời gian qua. Những màn trình diễn "mega hit" được dự đoán sẽ đem đến bầu không khí sôi động và một đêm diệu kỳ cho người yêu nhạc!

Một trong những cách sạc đầy cảm hứng trong Hè này, top 1 là đến chơi tại khuôn viên "đại bản doanh" của Khu vui chơi, giải trí Pop-up D-Play tại trung tâm Phú Nhuận (202B Hoàng Văn Thụ, P9) để khám phá thế giới đa trải nghiệm "All in one".

Đây sẽ là nơi mang đến những trải nghiệm khai phá đầu tiên cho giới trẻ TP HCM mà chưa nơi nào có. Mở đầu là các gian hàng trò chơi Carnival Games hấp dẫn, không gian thỏa sức vui chơi cho các tín đồ hội chợ đời đầu với các game chơi hiện đại, decor artwork ấn tượng, cùng độ thử thách đỉnh cao và quà trả thưởng bằng bộ gấu bông siêu xịn.

Đặc biệt, bạn sẽ được dịp ôn lại kỷ niệm và sự yêu mến dành cho một loại hình văn hoá giải trí xưa cùng D-Play với phiên bản lô tô "thượng hạng" đến từ Đoàn Lô tô Hương Nam. Cùng với sự đầu tư hoành tráng cho âm thanh và ánh sáng sân khấu, các tiết mục sẽ dàn dựng công phu từ ca nhạc, xem hài pha lẫn văn hoá nghệ thuật đi dọc 3 miền...

Show lô tô sẽ được dẫn dắt bởi các nam thanh nữ tú tài năng và duyên dáng không kém gì nghệ sĩ, mang trên mình những phục trang chuyên nghiệp như quốc phục các nước hay trang phục dân tộc các vùng miền... cho đến đạo cụ hoành tráng gồm: lụa, quạt, tre nứa, mão lông vũ... như dựng lại một "Carnival" phiên bản phương Đông. Đặc biệt, các bạn trẻ theo dõi và tham gia chơi chương trình Lô tô sẽ có cơ hội được gặp người nổi tiếng hay các hot Tiktoker khách mời và trúng giải thưởng giá trị lớn từ tiền triệu đến nhiều chỉ vàng. Tất cả tạo nên một bữa tiệc văn hóa tinh thần cho khán giả yêu mến loại hình văn hóa Lô tô.

Bên cạnh đó, khách tham dự còn có cơ hội trúng thưởng các phần quà đặc biệt của D-Play dành cho khách tham dự đến từ Biệt đội linh thú của khu vui chơi. Thêm vài đó, bao quanh sân khấu là các không gian cho các hoạt động đường phố như vẽ henna, bói bài tarot,... cùng nhiều gian hàng streetfood hấp dẫn cùng khu mua sắm đa dạng mặt hàng, hứa hẹn sẽ mang đến cho cư dân TP.HCM một sân chơi mới đặc sắc và ấn tượng.

Sau sự kiện hoạt động khai trương Summer Vibes Tour đêm 24/06, D-Play sẽ đi vào hoạt động với thời gian từ 16g00 đến 22g00 tất cả các ngày trong tuần (trừ thứ Hai) và 10g00 đến 22g00 vào Thứ Bảy, Chủ Nhật.

Sự kiện ra mắt Tổ hợp vui chơi giải trí Pop-up D-Play đã chính thức "on board" với thiết kế hành trình trải nghiệm âm nhạc đầy hấp dẫn cho khách tham dự, hãy cùng "countdown" đếm ngược đến đêm ra mắt với chủ đề D-Play Summer Vibe Tour nhé:

- Thời gian: Từ 16g30 Thứ Bảy, Ngày 24/06/2023

- Địa điểm: 202B Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận