Giới trẻ thỏa sức trải nghiệm ngành Multimedia tại OPEN Z Hà Nội

Độc đáo "Style" hướng nghiệp mới lạ

Gen Z là thế hệ năng động trong bối cảnh xã hội có nhiều chuyển biến, khi các ngành nghề mới mẻ lần lượt xuất hiện, cánh cửa nghề nghiệp rộng lớn hơn bao giờ hết. Giữa vũ trụ nghề nghiệp bao la, OPEN Z trở thành "la bàn" định hướng, nhằm giúp gen Z xác định đúng đắn công việc phù hợp dựa trên khả năng và năng khiếu của bản thân.

Lấy cảm hứng từ vũ trụ rộng lớn, OPEN Z 2024 ví mỗi bạn trẻ như "phi hành gia" lần lượt chinh phục 3 thử thách chính: Dò tần số, Thực hiện bước nhảy Alpha và Hạ cánh du hành. Khác với các buổi hướng nghiệp chỉ ngồi - nghe - đặt câu hỏi, đây là một sân chơi bản lĩnh, nơi gen Z được tự do thể hiện bản thân, khám phá những tiềm năng mà mình ngỡ là không thể làm được.

Không còn là hướng nghiệp nghe - nói, Open Z mang đến một trải nghiệm định hướng hoàn toàn khác biệt

Chuyến du hành tại FPT Arena Hà Nội

Open Z Hà Nội 2024 được tổ chức tại FPT Arena Multimedia, tọa lạc lại số 264 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình. Sự kiện thu hút hàng trăm học sinh, sinh viên cùng các bậc phụ huynh đến tham gia và trải nghiệm.

Các bạn trẻ trên toàn thành phố đến tham gia sự kiện Open Z tại FPT Arena 264 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình

Khám phá tiềm năng bản thân với mật mã Holland

Hoạt động chủ chốt tại thử thách "Dò tần số" là khám phá bản thân thông qua bài trắc nghiệm Holland. Từ đó, các bạn trẻ sẽ biết thêm về 6 nhóm tính cách và tìm cho mình hướng đi phù hợp.

Tham gia lớp học trải nghiệm ngành Multimedia

Sau khi trải qua trạm đầu, người tham dự OPEN Z được "tự bay nhảy" thử sức với công việc thực tế để đo mức độ phù hợp trong ngành công nghiệp sáng tạo. GenZ được "lăn xả" 05 phòng trải nghiệm như: Thiết kế poster đồ họa với "anh cả" photoshop; Storytelling trong landing page; Tìm hiểu cách sắp đặt ánh sáng trong studio; Trải nghiệm điêu khắc nhân vật game cùng Zbrush và thử sức về Cách làm chuyển động nhân vật 3D đơn giản với Maya.

Lớp học trải nghiệm: Nghệ thuật sắp đặt ánh sáng trong Studio tại Open Z Hà Nội

Bạn Nguyễn Huyền Trang đến từ Thanh Hóa cũng chia sẻ khi được hỏi về sự kiện Open Z Hà Nội 2024: "Đến với Open Z, mình tham gia vào 02 lớp học trải nghiệm. Điều mình ấn tượng nhất là các thầy giảng bài rất dễ hiểu, cởi mở và thân thiện. Bản thân mình đã học hỏi được nhiều kiến thức và cảm thấy FPT Arena là trường học năng động, sáng tạo."

Tư vấn 1:1 cùng chuyên gia

Trong thử thách cuối của cuộc hành trình, các bạn trẻ được "Giải mã ngành Multimedia" thông qua hoạt động tư vấn 1:1 cùng chuyên gia. Các bạn được "khai phá" bức tranh tổng thể về tương lai của ngành thiết kế sáng tạo thời 4.0, lối đi dành cho những ai bắt đầu từ con số 0.

Triển lãm đồ án sinh viên: THE MOON

Đặc biệt, triển lãm Student Showcase: THE MOON được dẫn dắt bởi Giảng viên FPT Arena - Thầy Tạ Danh Tùng đã gây ấn tượng với mọi "phi hành gia" đến tham dự. 5 cái tên đồ án xuất sắc đã lộ diện cùng với đó là những bạn sinh viên FPT Arena luôn sẵn sàng chia sẻ mọi kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm đến các bạn trẻ trên toàn thành phố: Nhóm Nhã Sắc, Nhóm Chạm để yêu thương, Nhóm Nonee, Nhóm Bathtub Journey, Nhóm Grump In the Night và Nhóm Liên kỳ: EVE GORE.

Các nhóm sinh viên xuất sắc cùng thầy Tạ Danh Tùng tại OpenZ Hà Nội 2024

Chưa dừng lại, người tham dự còn được trải nghiệm các sản phẩm công nghệ về game, công nghệ trình chiếu 3D Hologram... của ngành thiết kế và giải trí từ những nhà công nghệ nổi tiếng. Không chỉ vậy, FPT Arena Multimedia tự hào khi tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành từ các bên đối tác như AMD, Deepcool, MSI, Maxlink... Tất cả hệ thống máy móc điện tử đều được trang bị với cấu hình cực cao giúp đem lại sự vận hành trơn tru cũng như mang đến trải nghiệm tốt nhất.

Công nghệ 3D hiện đại: Holobox

Bên cạnh sự kiện Open Z, năm 2024 hệ thống đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện FPT Arena sẽ còn mang tới nhiều hoạt động thú vị và giá trị tới với các bạn trẻ trên toàn quốc để giúp các bạn có thêm cơ hội trải nghiệm cùng ngành Multimedia.

Ngoài ra, Học bổng Chạm sáng tạo tại FPT Arena đã trở lại với phiên bản mới cùng tổng giá trị học bổng lên tới 16 tỷ đồng. Với nhiều cấp độ học bổng, cơ hội gia nhập Trạm sáng tạo dễ dàng hơn bao giờ hết. Dù bạn là ai, Học bổng Chạm sáng tạo vẫn luôn chờ đón.

FPT Arena Multimedia là hệ thống đào tạo thuộc tập đoàn FPT liên kết với tập đoàn đào tạo CNTT toàn cầu Aptech. Với sự hậu thuẫn vững chắc từ Đại học FPT danh tiếng, FPT Arena Multimedia sở hữu nền tảng giáo dục thực tiễn chất lượng cao.

Thành lập từ năm 2004 với hơn 20 năm hoạt động, FPT Arena Multimedia luôn hoàn thành tốt sứ mệnh là người dẫn đầu, cung cấp nhân lực chủ đạo cho ngành Multimedia trong nước và quốc tế. Lộ trình học chính quy tại FPT Arena Multimedia gồm 4 kỳ học: Graphic Design, Website & Digital Design, Film Making & Game Design và 3D Animation.