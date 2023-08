Giới trẻ thích mê khi du lịch bằng tàu hỏa

Trước đó cả hai bạn đã du lịch nhiều nơi từ Nam ra Bắc bằng nhiều phương tiện khác nhau từ máy bay, xe khách đến xe máy nhưng lần này, Duy và Bích quyết định chọn tàu hỏa cho chuyến hành trình đến với vùng đất "hoa vàng cỏ xanh". Cặp đôi cho biết ở các dịp du lịch trước do di chuyển nhanh và gấp gáp nên chưa kịp ngắm cảnh nhiều cũng như không có nhiều thời gian thư giãn. Trong khi đó, di chuyển bằng tàu hỏa, cả hai sẽ có dịp ở bên cạnh nhau nhiều hơn, cùng nhau ngắm những khung cảnh thiên tươi đẹp lướt qua cửa sổ, chụp cho nhau thêm nhiều tấm ảnh, thưởng thức những món ngon và đặc biệt tàu hỏa là "cứu tinh" cho bạn say xe nặng như Hoàng Bích.

Trong chuyến du lịch lần này, Anh Duy là người phụ trách đặt vé, để chuẩn bị chu đáo Duy quyết định đặt vé tàu qua Ví điện tử ZaloPay. Với giao diện thân thiện của mục Du lịch - Đi lại trong ZaloPay, Duy dễ dàng chọn tàu, toa tàu thậm chí ghế ngồi hoặc giường nằm theo sở thích.

Truy cập vào mục Du lịch - Đi lại tại màn hình chính của ZaloPay để mua Vé tàu hoả

Thuận tiện nhất, Duy quyết định chọn phòng 4 giường, giường nệm và có máy lạnh. Đặc biệt, do lần đầu đặt vé qua ZaloPay, Duy được giảm giá trực tiếp 100.000đ, chương trình dành cho khách hàng lần đầu mua vé tàu hoả trên ZaloPay khi nhập mã ZLPTAU trước bước thanh toán. Bên cạnh đó, do cả hai dự định lưu trú 3 ngày tại Phú Yên nên còn được nhận gói quà Du lịch - Đi lại đến 600.000đ. Vào ngày khởi hành, cả hai chỉ cần lên tàu bằng cách xuất trình vé điện tử mà không cần in vé giấy hay thủ tục tại ga rất tiện lợi.

ZaloPay áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi khi mua vé tàu hỏa trên ứng dụng

Anh Duy và Hoàng Bích xuất phát từ Ga Sài Gòn vào lúc 6:00 sáng, tàu sẽ di chuyển trong 9 tiếng 28 phút, dự kiến sẽ đến ga Tuy Hòa vào 3:28 chiều.

Trong suốt hành trình, cả hai được trải nghiệm rất nhiều điều thú vị, bên cạnh việc dành nhiều thời gian bên nhau, cả hai còn làm quen được với bạn mới cùng phòng, trò chuyện và cùng nghe nhạc rất "chill". Thỉnh thoảng, các bạn sẽ chọn khoang tàu vắng để chụp ảnh, với người say xe thâm niên như Bích thì đây là lần đầu tiên cô có thể vững vàng và vui tươi trong lúc di chuyển như vậy.

Sau khi chụp được cả bộ sưu tập ảnh rất đẹp, thì trở về phòng, nhân viên sẽ thường xuyên đi dọc khoang tàu bán cà phê, đồ ăn nhẹ và các thức quà từng tỉnh thành như trứng luộc, xôi gà, cháo gà... Thích nhất là khi ga dừng lại, sẽ có một số người địa phương tranh thủ lên tàu bán đặc sản, nên dù ngồi yên trên tàu bạn cũng dễ dàng thưởng thức được thức quà ngon khi tàu đi qua mỗi địa phương.

Trải nghiệm ẩm thực vùng miền trên tàu rất thú vị (Ảnh minh hoạ)

Giường nằm của hai bạn là giường tầng, trang bị đệm lót, ga trải giường và chăn mỏng. Ngoài ra có thêm đèn đọc sách và ổ cắm điện để các bạn có thể sạc điện thoại và laptop trên hành trình dài. Trên tàu có wifi miễn phí nhưng không mạnh, du khách nên trang bị sẵn 4G. Cả hai thích nhất khoảnh khắc mở cửa phòng ra, nhìn trực diện ra cửa sổ lớn để ngắm nhìn đồng lúa mênh mông và những rừng cây rậm rạp.

Thiên nhiên Việt Nam tươi đẹp qua khung cửa sổ (Ảnh: TikToker Mayloanhquanh68)

Cảnh vật Việt Nam thay đổi theo từng địa phương và thời gian sáng - tối. Đặc biệt có thể ngắm được cung đường biển đẹp nhất Việt Nam khi tàu đi từ Ga Nha Trang đến ga Tuy Hòa. "Không còn từ ngữ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của Việt Nam, chúng mình đã có kỷ niệm 3 năm hẹn hò khó quên trên chuyến tàu này". Cả hai hào hứng chia sẻ sau khi kết thúc chuyến hành trình để đến Ga Tuy Hòa.

Di chuyển bằng tàu hỏa sẽ giúp bạn nhìn ngắm những cung đường đẹp nhất Việt Nam "chạy qua" cửa sổ (Ảnh: VNR)

Phú Yên sẽ là nơi hai bạn chọn để du ngoạn trước khi về với những lo toan ở Sài Gòn. Do đi du lịch bằng tàu, nên cả hai đem theo 2 vali khá to để chứa nhiều quần áo "sống ảo". Đây cũng là điểm cộng khi di chuyển bằng tàu thay vì máy bay, các bạn không lo bị phạt khi "lố" trọng lượng. Trong chuyến về, hai bạn vẫn thích đi tàu nên vẫn chọn đi tàu về lại Sài Gòn. Duy cũng rút ra kinh nghiệm tàu SE07 sẽ có cơ sở vật chất mới hơn so với SE21.

Sau hành trình du lịch chậm bằng tàu hỏa, Anh Duy và Hoàng Bích chia sẻ sẽ chuẩn bị cho chuyến xuyên Việt bằng tàu trong tương lai không xa và kêu gọi các bạn trẻ nếu hè này, muốn có thêm nhiều trải nghiệm thú vị, hãy lên lịch trình và đặt vé tàu ngay và luôn nhé!

Nhân dịp Lễ quốc khánh 2/9, ZaloPay mang đến chuỗi ưu đãi hấp dẫn khi mua vé tàu hoả, máy bay, xe khách và đặt phòng khách sạn, thông tin chi tiết xem tại: https://km.zalopay.vn/TSui/VeTau