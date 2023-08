Giới trẻ tận hưởng cuộc sống mơ ước tại Ocean City - thành phố điểm đến mới

Sáng đi làm trên phố, chiều về "chill" tại gia



Vinhomes Ocean Park 2 đang là từ khóa "hot" của giới trẻ Hà Nội muốn tìm thuê nhà để trải nghiệm cuộc sống "tựa trời Âu" với mức chi phí vô cùng hấp dẫn. Bên cạnh hệ sinh thái tiện ích sống đủ đầy, nơi đây còn có các tiện ích giải trí nổi bật như công viên VinWonders Hà Nội Wave Park, Công viên VinWonders Hà Nội Water Park, công viên trung tâm The Empire Park, Đại lộ Kinh đô Ánh Sáng Kingdom Avenue...

Chương trình "Tổ ấm an vui 3" đã thực sự đáp ứng mong mỏi của đa số giới trẻ yêu thích cuộc sống đa trải nghiệm đẳng cấp

Như với Thanh Sơn - nhân viên thiết kế đồ hoạ, quyết định rủ các bạn cùng phòng đến ở Vinhomes Ocean Park 2 với anh là vô cùng sáng suốt. Chẳng cần đi đâu xa, nhóm bạn có thể cùng nhau "du lịch" ngay tại nhà mỗi dịp cuối tuần. Buổi sáng, anh cùng bạn bè bơi lội, chơi thể thao, vui chơi tại biển hồ tạo sóng lớn bậc nhất Việt Nam. Chiều đến, nhóm bạn kéo ra siêu thị để chuẩn bị cho bữa tiệc nướng BBQ trên bờ cát đầy thi vị và thong thả cùng nhau check-in tại các quán cafe "sang – xịn - mịn" trong khu đô thị sau bữa tối.

Nhiều bạn trẻ chọn "di cư" về Vinhomes Ocean Park 2 để tận hưởng cuộc sống và tìm nguồn năng lượng mới cho công việc

Nhiều bạn trẻ tìm đến Vinhomes Ocean Park 2 không chỉ vì mong muốn "sống cuộc sống đáng sống" mà còn bởi ưa chuộng cảnh sắc hiện đại, không khí trong lành cùng những xúc cảm an nhiên nơi đây mang lại.

Đó cũng là lí do những người trẻ như Thiên Ân (Hà Nội) chọn Vinhomes Ocean Park 2 để nuôi dưỡng cảm hứng làm việc mỗi ngày. Các vlog trải nghiệm sống đầy màu sắc, từ nấu ăn, học tập tới dạo bộ vào buổi sáng hay dạo biển buổi chiều chỉ mất 5 phút di chuyển bằng VinBus... của Thiên Ân đã nhận được hàng nghìn lượt xem.

Ở nhà phố Ocean City chỉ từ 8 triệu đồng/tháng với "Tổ ấm an vui 3"

Cuộc sống đẳng cấp đáng mơ ước tại Vinhomes Ocean Park nay gần gũi với người trẻ hơn bao giờ hết với chi phí thuê vô cùng hợp lý. Theo đó, với chương trình "Tổ ấm an vui 3", khách thuê nhà chỉ cần chi trả từ 8 triệu đồng/tháng là đã có thể chuyển tới sinh sống tại các căn biệt thự/liền kề tại Vinhomes Ocean Park 2 đang có giá thuê trung bình khoảng 40 triệu đồng và được sử dụng miễn phí các tiện ích, dịch vụ trong nội khu.

Được sống trong nhà phố hiện đại cũng những tiện ích đẳng cấp với chi phí chỉ từ 8 triệu/tháng chỉ có tại Vinhomes Ocean Park 2

Với khách thuê, đây là cơ hội để trải nghiệm cuộc sống thời thượng với chi phí tối ưu. Anh Thanh Sơn - vị khách đã dọn về Vinhomes Ocean Park 2 một tháng cho hay, với mức chi phí trên, anh và bạn tiết kiệm được một khoản không nhỏ. Trước đó, anh thuê 1 căn hộ tại trung tâm giá 12 triệu đồng/tháng cho 3 người. Nay, cả nhóm dọn về nhà phố liền kề Vinhomes Ocean Park 2 chỉ với 8 triệu/tháng.

"Ngoài tiết kiệm thì chất lượng sống phải nói là vượt trội, nhà phố rộng rãi, có ban công riêng, sân thượng, đặc biệt loạt tiện ích vui chơi, giải trí đẳng cấp khó đâu có được", anh Thanh Sơn cho biết.

Vinhomes Ocean Park 2 là nơi lý tưởng để giới trẻ có thể tận hưởng không gian sống trong lành, yên tĩnh và an toàn

Không chỉ thu hút nhóm bạn trẻ, Chương trình "Tổ ấm an vui 3" tại Vinhomes Ocean Park 2 còn trở thành sự lựa chọn cho những gia đình thế hệ mới, đang tìm kiếm nơi an cư đủ đầy, giàu tiềm năng phát triển mà không lo gánh nặng tài chính.

Biết đến chương trình "Tổ ấm an vui 3" từ đầu năm nay, lại mới nhận công việc ngay tại tòa văn phòng TechnoPark Tower - tòa nhà văn phòng thông minh tiêu chuẩn top 10 thế giới nằm trong Thành phố điểm đến Ocean City, anh Đỗ Huy (làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin) quyết định thuê căn nhà phố rồi đón gia đình từ Đà Nẵng ra sinh sống. Khác với những đắn do ban đầu, chỉ sau vài tháng, vợ chồng anh đã quyết định "nhập cư", trở thành cư dân chính thức của Vinhomes Ocean Park 2.

"Khí hậu tại đây giống như ở thành phố biển, mát mẻ, sạch sẽ, đường phố thông thoáng,… khiến cả gia đình mình cảm thấy gắn bó và muốn sống ở đây luôn. Chỉ mất khoảng 5 phút lái xe, tôi đã có thể đến TechnoPark Tower để làm việc, hay những hôm không thích cầm lái thì cũng sẵn có VinBus đón ngay trước nhà", anh Huy nói.

"Tổ ấm an vui 3" được đánh giá đã hiện thực hóa ước mơ an cư của giới trẻ tại khu đô thị hàng đầu Thủ đô. Với mô hình gây dựng cộng đồng vượt trội đã được Vinhomes áp dụng thành công ở các khu đô thị trước đó, chương trình "Tổ ấm an vui 3" kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút lượng lớn cư dân dịch chuyển đến siêu quần thể đô thị biển 1.200ha trong tương lai gần.