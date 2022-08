Giới trẻ Sài thành rủ nhau đi #HUGOYourWay nghe Chillies và "cháy" cùng DJ King Lady

"HUGO Your Way" là chuỗi sự kiện nằm trong chiến dịch quảng bá BST Thu Đông 2022 của thương hiệu HUGO từ Berlin với thông điệp #HUGOYourWay khuyến khích giới trẻ không ngừng thể hiện bản thân mình. Trên các nền tảng được giới trẻ yêu thích như TikTok hay Instagram, những hình ảnh mới của HUGO gắn liền với các đại sứ thương hiệu, đội ngũ người ảnh hưởng như rapper Big Matthew, SAINT JHN và ca sĩ Selah Marley đã diễn giải thông điệp #HUGOYourWay theo cách riêng của mỗi cá nhân.



Rapper Big Matthew của nhóm nhạc K-Pop K.A.R.D

Nữ ca sĩ Selah Marley

Rapper SAINT JHN

Tại Việt Nam, sự kiện "HUGO Your Way" được tổ chức trong hai ngày 27-28/08 gắn liền với thời điểm ra mắt BST Thu Đông 2022 được tổ chức tại Saigon Outcast (TP.HCM) có sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ nổi bật của V-biz. Mỗi một cái tên đại diện cho một phong cách âm nhạc và từng người trong số họ đã chinh phục người yêu âm nhạc bằng tài năng của mình, thể hiện được cá tính riêng bằng sức hấp dẫn trong các sản phẩm âm nhạc đã được ra mắt công chúng.

Chương trình "HUGO Your Way" #HUGOxVietnam có sự tham gia của nhóm nhạc Chillies cùng những bản hit liên tục "đốn tim" người nghe nhạc trong thời gian qua. Tìm hiểu thêm thông tin về sự kiện tại đây: https://tamsonvn.com/hugoxvietnam. Nhanh tay đăng ký để có cơ hội nhận quà tặng may mắn là voucher mua hàng HUGO trị giá 1 triệu đồng, áp dụng tại cửa hàng pop-up ngay trong khuôn khổ sự kiện.

Được tổ chức từ 10:00 đến 22:00 mỗi ngày, sự kiện là điểm đến hoàn hảo trong những ngày cuối tuần dành cho những bạn trẻ với nhiều hoạt động đặc sắc như leo vách đá (rock-climbing), trượt ván… Chương trình biểu diễn âm nhạc sẽ bắt đầu từ lúc 16:00 với sự tham gia của hai nhóm nhạc sinh viên Huzik và Keiko mở màn, tiếp nối bởi Horizon Band trước khi Chillies "lên sóng" vào lúc 20:30 cùng những bài hit làm say đắm lòng người. Cuối chương trình, DJ King Lady "đảm nhiệm" phần âm nhạc sôi động cho đến khi chương trình kết thúc.

Không gian sự kiện tại Saigon Outcast được trang hoàng ấn tượng bởi những gam màu mới cùng chuỗi ký tự đặc sắc làm nên bản sắc mới của thương hiệu HUGO, góp phần lan tỏa tinh thần trẻ trung, tươi mới mà thương hiệu hướng tới. Bên cạnh đó, những dấu ấn mới của HUGO cũng trở thành chất liệu sáng tạo thú vị cho các tác phẩm graffiti cũng như menu đồ ăn, đồ uống đặc biệt tại sự kiện "HUGO Your Way". Khu vực HUGO Bar với menu đặc biệt dành riêng cho chuỗi sự kiện này chắc chắn sẽ hoàn thiện cho những trải nghiệm khó quên thêm trọn vẹn.

Nhận diện thương hiệu mới của HUGO trở thành chất liệu sáng tạo trong các thiết kế Thu Đông 2022 cũng như các điểm nhấn nổi bật trong chuỗi sự kiện "HUGO Your Way" #HUGOxVietnam tại Saigon Outcast trong hai ngày 27-28/08.

Sự đa dạng trong các phần trình diễn mang theo thông điệp #HUGOYourWay nhằm thu hút sự quan tâm của giới trẻ Việt Nam, đồng thời truyền tải tinh thần mới của HUGO khuyến khích mọi người khám phá và thể hiện bản thân mình một cách ấn tượng và chân thực nhất.

Tại Việt Nam, thương hiệu HUGO được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

Hệ thống cửa hàng:

Hà Nội:

Tầng 1 – Lô 01-04 – Vincom Center

191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng

Tel: +84 24 2324 1010

Email: hugo.hanoi@tamsonfashion.com

Tầng 1 – Lô F1-A09, Lotte Department Store

54 Liễu Giai, Quận Ba Đình

Tel: +84 24 3761 2301

Email: hugolotte.hn@tamsonfashion.com

TP. Hồ Chí Minh:

Tầng 2 – Gian 208, Takashimaya

92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1

Tel: +84 28 3821 0877 hoặc +84 28 3821 0855

Email: hugo.hcm@tamsonfashion.com