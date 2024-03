Giới trẻ “ngóng” dàn sao Gen Z hội tụ trong nhạc hội “bom tấn” tại Grand Word

Đếm ngược chờ ngày khai màn sự kiện "bom tấn"

Cách đây chưa lâu, đại tiệc Countdown đón chào năm mới 2024, cùng Đại nhạc hội The Greatest Show đã kéo hơn 160.000 người về Grand World cùng lúc - con số kỷ lục được ghi nhận tại các lễ hội âm nhạc ở khu vực phía Bắc. Sắp tới đây, đại nhạc hội New You - New World hứa hẹn sẽ thiết lập kỷ lục mới và thắp sáng cả "vũ trụ giải trí" Grand World với những màn trình diễn không thể rời mắt.

Đại nhạc hội New You - New World sẽ diễn ra từ 20h - 23h thứ Bảy tuần này, tức ngày 9/3, tại quảng trường Grande, trái tim của "vũ trụ giải trí" Grand World. Theo hé lộ, góp mặt trên sân khấu sẽ là các nghệ sỹ trẻ GenZ có tư duy đột phá, sáng tạo, có phong cách biểu diễn siêu "cuốn" như Pia Linh, GreyD, Double2T… Những cái tên hứa hẹn đem tới những màn trình diễn "cháy hết mình" với loạt hit đình đám. Cùng với đó là những màn "quẩy banh nóc nhà" của các nhóm nhảy đa dạng phong cách như hiphop kids/breaking, hiphop street dance, waacking, choreography swag và popping. Do đó, hoàn toàn dễ hiểu vì sao nhiều bạn trẻ đang đếm ngược, chờ đợi từng ngày để siêu phẩm New You - New World khai màn.

Giới trẻ đang đếm ngược từng ngày để được "quẩy tung nóc" trong nhạc hội New You - New World

Cũng như nhiều sự kiện đình đám đã từng được tổ chức, khán giả đến với New You - New World sẽ không chỉ được thưởng thức phần âm nhạc "mãn nhĩ" do các nghệ sĩ mang tới, mà cùng với đó còn là phần trình diễn "mãn nhãn" khi sân khấu được đầu tư hoành tráng với hệ thống thiết bị ánh sáng tối tân, được đặt giữa thương cảng phồn hoa được quy hoạch, xây dựng đẹp như một kiệt tác nghệ thuật. Tất cả đều sẽ mang tới những hiệu ứng đa giác quan mới lạ, thăng hoa.

Sức hút của Grand World khi nằm trong khu đô thị tiên phong tại Việt Nam bắn pháo hoa mỗi tối

Khép lại chương trình sẽ là màn kết hợp hoàn hảo của các bản DJ sôi động với pháo hoa - bản hòa ca ánh sáng rực rỡ trên bầu trời. Trước đó, pháo hoa đã trở thành đặc sản mới được bổ sung vào "menu trải nghiệm" hàng đêm ở Grand World. Từ 21 giờ hàng ngày, ngay sau show diễn thực cảnh The Grand Voyage, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa náo nhiệt tại Tháp Đồng hồ. Đặc biệt, từ ngày 23/3, vào mỗi thứ 7 hàng tuần, màn trình diễn sẽ là pháo hoa tầm cao 120m tạo ra không khí "vui như Tết" kéo dài suốt 365 ngày trong năm.

Grand World "hot rần rần" với giới trẻ miền Bắc

Dịp Tết vừa qua, Grand World đứng vị trí thứ 2 trong top 10 điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn bậc nhất miền Bắc, theo bảng xếp hạng vừa được Kompa - công ty chuyên cung cấp các sản phẩm và giải pháp tư vấn truyền thông - công bố.

Theo thống kê về số lượng thảo luận, quan tâm và chia sẻ của người dùng trên mạng xã hội và các nền tảng từ ngày 2/2 đến 17/2, Grand World đạt hơn 6.300 lượt tương tác. Ngoài ra, trong 7 ngày nghỉ Tết (từ 8/2 - 14/2), lượng du khách đổ về đây cán mốc gần nửa triệu người. Con số kỷ lục này được tạo ra không chỉ nhờ sức hút từ các chương trình "bom tấn" mà còn do tọa độ này hội tụ đầy đủ các tiện ích sang trọng, khác biệt và trải nghiệm mới mẻ, có 1-0-2.

Để trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch miền Bắc, thực đơn của Grand World gồm nhiều món ăn tinh thần hấp dẫn. Đó là các hoạt động dành cho cộng đồng, các chương trình văn hóa - nghệ thuật được tổ chức hàng ngày mang tới năng lượng tích cực, vui vẻ. Nổi bật nhất phải kể tới show diễn thực cảnh đẳng cấp thế giới The Grand Voyage, với sân khấu thuyền lớn bậc nhất châu Á được khắc họa nổi bật nhờ công nghệ 3D Mapping, nhạc nước tối tân cùng sự sáng tạo của dàn diễn viên hùng hậu.

Vô số bức ảnh "triệu like" đã ra đời từ "điểm đến triệu trải nghiệm" Grand World

Với giới trẻ, ngay từ trước khi chính thức khai trương, Grand World đã là điểm hẹn "hot rần rần" cho các cuộc sáng tác ảnh không có hồi kết. Hàng loạt góc check-in đẹp không tì vết đã được khám phá, cho ra đời hàng nghìn bức ảnh "triệu like" khiến trang mạng của nhiều cá nhân nhận "bão" tương tác suốt gần 2 tháng qua. Đó là những khoảnh khắc selfie trên 2 cây cầu Viva và Feliz; phút giây thư thái nghỉ ngơi ngắm cảnh trên những chiếc thuyền gondola thả trôi trên dòng Venice hay khung cảnh nâng niu ánh hoàng hôn trên cầu Đông - Tây tuyệt sắc…

Grand World đã trở thành điểm phải đến và đến hoài không chán của nhiều bạn trẻ

Một khi đã "lạc bước" tới Grand World, có vô số điều hay ho níu chân giới trẻ mà một trong các mê lực lớn nhất nằm ở các tâm điểm giao thương sầm uất, mang dáng dấp của những con phố thương mại nổi tiếng thế giới. Quy tụ về đây là hàng trăm thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, thuộc các lĩnh vực thời trang và ẩm thực. Thường ngày, giới trẻ vẫn xếp hàng dài trước Bò tơ quán mộc, Lẩu cua đồng, 5S Fashion, Katinat hay Quán nhậu Tự Do... đủ cho thấy sức hấp dẫn của một điểm đến mới.

Đặc biệt, vào những thời điểm diễn ra các sự kiện bom tấn như New You - New World sắp tới, khung cảnh náo nhiệt tại Grand World sẽ không khác gì như ở các "thiên đường du lịch" hàng đầu thế giới. Đó cũng là lý do "vũ trụ giải trí" Grand World đã trở thành một điểm đến mới "phải đến nhiều lần" trên bản đồ du lịch miền Bắc.