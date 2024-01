"Giờ là lúc nhìn lại" có gì mà ai cũng dùng: Hit Noo Phước Thịnh tạo trend, xem Ninh Dương Lan Ngọc thì "lạ lắm"

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp bước sang năm mới, người người nhà nhà đều thi nhau thực hiện những clip để nhìn lại một năm vừa qua. Dù đã ra mắt từ năm 2020 nhưng cho đến hiện tại, ca khúc Năm Qua Đã Làm Gì của Noo Phước Thịnh vẫn trở thành giai điệu gây sốt nhất dịp Tết.

Chỉ cần lướt TikTok, điệu nhạc “Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua. Buồn vui thế nào, có giận hờn hay thứ tha” lập tức chiếm sóng và đạt đến gần 1 triệu video sử dụng ca khúc. Cộng đồng mạng còn hài hước cho rằng, nếu như Kpop có As You Wish, Money hay Hello Future thì Việt Nam có “Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua" vì giai điệu quá “ám ảnh".

Câu hát gây “ám ảnh” nhất mỗi dịp Tết đến

Chỉ tính riêng nền nhạc “Năm Qua Đã Làm Gì (TetComic), đã có đến gần 1 triệu view sử dụng âm thanh này

Trên mạng xã hội đặc biệt những ngày cuối năm, cộng đồng mạng đã thi nhau sử dụng nền nhạc ca khúc Năm Qua Đã Làm Gì cho video chào tạm biệt 2023. Trong đó, cô nàng diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc cũng bắt trend nhưng lại vô cùng “lầy lội" khi tự hát tự “quẩy" khiến ekip cũng không thể nhịn được cười. Trong khi đó, clip chính chủ Noo Phước Thịnh bắt trend từ năm 2021 nhưng cho đến nay vẫn viral và lên xu hướng mạng xã hội TikTok.

Clip Noo Phước Thịnh bắt trend chính mình trên nền nhạc ca khúc Năm Qua Đã Làm Gì

Clip cư dân mạng sử dụng giai điệu ám ảnh “Giờ là lúc nhìn lại…” để làm video chào tạm biệt 2023

Fan của hai cô nàng Ninh Dương Lan Ngọc - Thúy Ngân cũng thay idol để làm clip chào tạm biệt 2023

Trong khi đó Ninh Dương Lan Ngọc cũng bắt trend nhưng “lạ lắm"

Ninh Dương Lan Ngọc bắt trend “Giờ là lúc nhìn lại” vô cùng lầy lội

Không chỉ sử dụng giai điệu hit của Noo Phước Thịnh để tạo trend clip, câu hát “Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua" cũng được nhiều người sử dụng để làm câu mở đầu cho bài tổng kết cuối năm trên “Phây". Chỉ cần đọc câu hát này, giai điệu cũng sẽ tự “nhảy số" - minh chứng cho độ viral và lan tỏa của ca khúc được xem là “quốc dân" dịp Tết của Noo Phước Thịnh.

Giờ là lúc nhìn lại, một năm thật “cháy" với những chuyến du lịch không hồi kết

Anh chàng Vương Khánh cũng từng “nhìn lại" từ năm 2017

“Giờ là lúc nhìn lại" với bức tâm thư đầy tình cảm