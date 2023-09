Giấy phép lái xe được cấp trước ngày 1/7/2012 sẽ phải đổi?

Ngày 26/9/2023, Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức buổi Tọa đàm trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV và một số nội dung khác.

Tại tọa đàm, phóng viên đã đặt câu hỏi về quy định giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1/7/2012 phải được đổi sang giấy phép lái xe mới theo lộ trình do Chính phủ quy định theo dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, giấy phép lái xe trước tháng 7/2012 là dạng giấy bìa, còn sau thời điểm trên là dạng PET. Giấy phép lái xe đổi sang dạng PET được cập nhật trong hệ thống của Cục Đường bộ Việt Nam. Hệ thống này sẽ là dữ liệu để tích hợp vào định danh điện tử, VNeID…

Đại tá Nguyễn Quang Nhật. Ảnh: Trọng Phú

Theo dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, ước tính sẽ có khoảng 22 triệu giấy phép lái xe được cấp trước ngày 1/7/2012 phải được đổi sang giấy phép lái xe mới.

Trong quá trình nghiên cứu về quy định giấy phép lái xe, Cục đã tiếp thu theo quy định Công ước Viên, phù hợp với hoạt động quốc tế. Bên cạnh đó, Việt Nam hiện đang sử dụng giấy phép lái xe chưa đồng bộ với Công ước Vienna.

Dự thảo luật quy định thay đổi phân hạng giấy phép lái xe để phù hợp với Công ước Vienna. Việc thay đổi này đảm bảo phù hợp khi Việt Nam là thành viên của các hiệp ước, công ước, chấp nhận những giấy phép lái xe quốc tế. Chính phủ sẽ quy định chi tiết nội dung này.