Giao thông nhiều nơi ở Hà Nội tê liệt trong trận mưa lớn

Do lượng mưa lớn, vượt qua năng lực tiêu nước của hệ thống ống cống dẫn đến tại một số khu vực có hiện tượng ngập, úng như: Lê Lợi, Quyết Thắng, Quang Trung, Tô Hiệu (Hà Đông); Ngọc Hồi, Triều Khúc (Thanh Trì); Quan Nhân, Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), Đỗ Đức Dục (Nam Từ Liêm), Hoa Bằng, Trần Cung (Cầu Giấy)… với độ sâu khoảng 20- 30 cm. Do ngập sâu nên một số phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều người điều khiển xe máy phải dừng lại do xe bị chết máy