Giáng My khoe nhan sắc đỉnh cao, tự tin đọ dáng cùng Khúc Lan Phương

Ngày 10/7 vừa qua, người đẹp Khúc Lan Phương đã chính thức khai trương cơ sở làm đẹp Aesthetic and Medical Spa FUKADA.



Người đẹp Khúc Lan Phương (váy xanh) trong sự kiện khai trương cơ sở kinh doanh mới trong ngành làm đẹp

Là một bác sĩ có chuyên môn sâu rộng trong ngành y, đặc biệt là lĩnh vực da liễu nói riêng và thẩm mỹ nói chung, Khúc Lan Phương ngày càng chứng minh được bản lĩnh với công việc kinh doanh ngành làm đẹp. Người đẹp không chỉ sở hữu thương hiệu làm đẹp mang tên mình mà còn là chủ của một trung tâm thẩm mỹ uy tín và nổi tiếng.

Khúc Lan Phương là đại diện cho hình mẫu phụ nữ hiện đại, xinh đẹp và tài giỏi

Dù bận rộn với công việc nhưng mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, Khúc Lan Phương luôn khiến người đối diện phải trầm trồ với vẻ đẹp sắc sảo và cuốn hút. Không chỉ có niềm đam mê đối với ngành làm đẹp, Khúc Lan Phương còn được biết đến với phong cách thời trang nổi bật không hề kém cạnh bất kỳ ngôi sao nổi tiếng nào.

Vẻ đẹp cuốn hút của Khúc Lan Phương

Và danh hiệu Người đẹp thời trang của cuộc thi Hoa Hậu Doanh nhân Việt Nam 2021 cùng sự xuất hiện lộng lẫy trong sự kiện vừa qua chính là minh chứng rõ rệt nhất cho phong cách thời trang ấn tượng của Khúc Lan Phương.

Sự kiện còn có sự góp mặt của Hoa hậu Giáng My. Vẫn như mọi khi, Giáng My tiếp tục gây sốt với nhan sắc đỉnh cao. Bên cạnh vẻ đẹp không tuổi nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Việt Nam, Giáng My còn gây chú ý khi diện trang phục ôm sát người, khoe hình thể thon gọn đáng mơ ước.

Người đẹp không tuổi Giáng My khoe sắc vóc đáng mơ ước tại sự kiện

Giáng My và Khúc Lan Phương đọ dáng, thu hút mọi sự chú ý tại sự kiện

Là những người bạn thân thiết ngoài đời, Giáng My đã có mặt tại sự kiện từ khá sớm để chúc mừng Khúc Lan Phương với bước tiến mới trong công việc kinh doanh ngành làm đẹp. Tại sự kiện, cả hai còn có màn đọ dáng thu hút mọi sự chú ý của các khách mời.

