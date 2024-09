Giảm hơn 23kg trong vòng 3 tháng, nam thần Hollywood thay đổi ngỡ ngàng

Vai diễn của Orlando Bloom trong The Cut kể về một võ sĩ theo đuổi nỗ lực giảm cân một cách khắc nghiệt, bất chấp nguy hiểm cùng những biện pháp cực đoan, thậm chí hành xác để đạt tiêu chuẩn thượng đài. Ngoài đời thực, nam diễn viên cũng theo đuổi chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, chỉ có dưa leo, cá ngừ để trong vòng 3 tháng, giảm được hơn 23kg.

Ép cân cấp tốc khiến Orlando Bloom trải qua giai đoạn đầy khó khăn, cảm thấy bị thử thách về mặt tinh thần, kiệt sức. Đoàn phim lựa chọn cách quay từ thời điểm kết thúc ngược trở lại phần mở đầu để nam diễn viên không chỉ đạt được yêu cầu về hình thể lúc khởi động mà có thể dần phục hồi, lấy lại năng lượng, cân nặng trong quá trình làm phim.

Orlando Bloom trong phim The Cut (Ảnh: Toronto Film Festival)

Như vậy, Orlando Bloom là một trong những cái tên mới nhất bổ sung vào danh sách các tài tử sẵn sàng hi sinh về nghệ thuật bằng cách tăng, giảm cân chóng mặt để đáp ứng yêu cầu của vai diễn. Mới đây, nam diễn viên Hugh Jackman cũng có những chia sẻ về sự khó khăn, khổ luyện để có được màn khoe cơ bắp gây choáng váng công chúng trong bom tấn tỷ đô Deadpool & Wolverine.

Khi ra mắt tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto, The Cut đã tạo được sự hứng thú và nhiều ý kiến trái chiều. Một số cảnh phim dữ dội, gây sốc tới mức, Orlando Bloom hé lộ rằng đã có người ngất xỉu. Vợ anh, ngôi sao ca nhạc Katy Perry cũng chia sẻ đã phát hoảng và thực sự xúc động trước màn trình diễn của chồng.

Tờ Variety nhận định, khai thác đề tài quyền anh là lựa chọn không mới mẻ vì đã có quá nhiều bộ phim theo hướng này. Tuy nhiên cách The Cut tập trung vào sự thay đổi thể chất kinh hoàng của võ sĩ tạo sự mới mẻ, đáng chú ý, qua đó đặt trọn kỳ vọng vào diễn xuất, khả năng hóa thân của Orlando Bloom.

Orlando Bloom và vợ - Katy Perry - tham dự lễ trao giải thưởng âm nhạc VMA 2024 (Ảnh: Getty Images)

Orlando Bloom nổi lên từ hai loạt phim bom tấn The Lord of the Rings (vai Legolas) và The Pirates of the Caribbean (vai Will Turner), là "nam thần" lý tưởng trong mắt phái nữ. Anh cũng được ngưỡng mộ về cuộc hôn nhân hạnh phúc với nữ ca sĩ Katy Perry. Tuy nhiên, những năm qua, tài tử chưa có thêm vai diễn bứt phá. Vì thế nỗ lực giảm cân cấp tốc và thay đổi hoàn toàn hình ảnh trong phim The Cut hứa hẹn sẽ đưa Orlando Bloom ra khỏi vùng an toàn.

Ngoài ra, Orlando Bloom cũng bày tỏ sự hứng thú với việc những sản phẩm điện ảnh mới xoay quanh "vũ trụ Chúa Nhẫn" đang được tái khởi động. Nam diễn viên gọi thời gian đóng The Lord of the Rings là điều kỳ diệu trong cuộc đời và dường như anh sẵn sàng quay trở lại với xứ sở Trung Địa nếu có giải pháp phù hợp và có lời đề nghị từ phía đạo diễn nổi tiếng Peter Jackson - người đã đưa tên tuổi của Orlando Bloom tới với công chúng.