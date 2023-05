Giám đốc người Hàn Quốc sát hại đồng hương, bỏ xác trong vali lãnh án tử hình

Ngày 19/5, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Jeong In Cheol (38 tuổi, Quốc tịch Hàn Quốc) về tội giết người và cướp tài sản.

HĐXX đánh giá bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, song hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm, nhiều tình tiết định khung tăng nặng.

Tòa tuyên phạt Jeong In Cheol mức án tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bị cáo Jeong In Cheol tại phiên xét xử.

Theo HĐXX, từ khi xảy ra vụ án đến nay, các cơ quan tố tụng chưa nhận được yêu cầu nào từ phía gia đình bị hại, về việc bồi thường thiệt hại và hình phạt đối với bị cáo. Do đó, tòa dành cho gia đình bị hại quyền khởi kiện bằng vụ án dân sự khác.

Theo cáo trạng, Jeong In Cheol cùng gia đình nhập cảnh vào Việt Nam vào năm 2010, là lao động tự do. Năm 2018, Jeong In Cheol cùng vợ thành lập công ty hoạt động quảng cáo tại phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM.

Tháng 3/2019, Jeong In Cheol và nạn nhân Han Yong Duk (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) quen biết nhau ở Việt Nam và trở thành đối tác làm ăn.

Tháng 4/2020, Cheol và Han Yong Duk hùn vốn mỗi người 1,8 tỷ đồng đầu tư kinh doanh, nhưng thất bại.

Ngày 14/11/2020, anh Duk đến gặp Cheol tại công ty của Cheol (trụ sở phường Tân Hưng, quận 7) đặt vấn đề vay 2,7 tỷ đồng trong thời gian 2 ngày để đầu tư, kinh doanh. Sau khi thỏa thuận, Cheol đã mượn tiền em vợ, bạn bè đưa cho Duk vay số tiền 2,7 tỷ với lãi suất 30% trong vòng 2 ngày, thời hạn trả nợ là ngày 16/11/2020.

Đến ngày 17/11/2020, anh Duk không trả nợ tổng số tiền 3,51 tỷ đồng cả gốc và lãi cho Cheol mà thách thức, đòi cấn trừ 1,8 tỷ đồng đã hùn vốn đầu tư trước đó. Do ức chế vì kinh doanh thua lỗ cộng với việc bị em vợ, bạn bè đòi nợ, Cheol nảy sinh ý định giết anh Duk, cướp tài sản với mục đích trừ nợ.

Ngày 24/11/2020, Cheol đi mua một số vật dụng về công ty cất giấu. Đến tối 26/11/2020, Cheol lái xe chở anh Duk về trụ sở công ty ở quận 7, sau đó lấy thuốc ngủ hòa vào bia đưa cho nạn nhân uống.

Khi Duk ngấm thuốc, Cheol nhét găng tay y tế vào miệng cho đến khi nạn nhân tử vong. Sau khi Duk chết, Cheol kéo thi thể người đồng hương vào thang máy đưa xuống tầng 1 của công ty.

Sau đó, Cheol lấy 2 vòng đeo tay và điện thoại của nạn nhân và nhờ người quen đem đi bán, tuy nhiên nhiều cửa hàng trả giá thấp nên hắn đã không bán.

Chiều 28/11/2020, Jeong In Cheol bị Công an TP.HCM bắt giữ khi đang lẩn trốn tại căn hộ ở quận 2 (nay là TP Thủ Đức).