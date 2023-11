Giám đốc công ty tàng trữ gần 1 tạ thuốc nổ dưới phản ngủ của công nhân

Ngày 29/11, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, đơn vị này vừa phát hiện một công ty tàng trữ trái phép gần một tạ thuốc nổ nhũ tương (mìn) và 170 chiếc kíp nổ điện vi sai, 350 mét dây nổ dưới gầm phản ngủ của công nhân.

Theo đó, vào hồi 11h30 ngày 28/11, tổ công tác của Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Công an xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã phát hiện Công ty TNHH Hoàng Hạnh Phương (có địa chỉ tại tổ 18, phường Tân Phong, TP Lai Châu do ông Nguyễn Đình Hạnh làm Giám đốc) nổ mìn phá đá.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Đình Hạnh không xuất trình được giấy phép sử dụng vật liệu nổ và nguồn gốc số mìn đã sử dụng. Tổ công tác đã mời đại diện chính quyền địa phương tham gia kiểm tra ngôi nhà cấp 4 do ông Hạnh thuê của người dân để làm nơi ở cho công nhân gần đó.

Số thuốc nổ được phát hiện dưới gầm phản ngủ của công nhân (Ảnh: CACC)

Khi kiểm tra, có 3 người đàn ông đang nằm ngủ trưa trên 1 phản gỗ. Sau khi yêu cầu những người này rời khỏi vị trí để kiểm tra thì phát hiện dưới tấm phản là kho mìn đang cất giấu 84,4kg thuốc nổ nhũ tương, 170 kíp nổ điện vi sai và 350 mét dây nổ. Kho mìn này chỉ cách vị trí đặt bếp nấu ăn của công nhân khoảng 1,5m.

Trước đó, qua tin báo của quần chúng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lai Châu đã nhận được thông tin tại công trường nâng cấp, mở rộng nền đường Tỉnh lộ 136 (đoạn qua xã Bản Hon, huyện Tam Đường) thường nổ mìn phá đá ở ngay sát khu dân cư.

Qua xác minh, đây là công trình do Công ty Cổ phần Xây dựng dịch vụ và thương mại 68 (Hà Nội) trúng thầu thi công và thuê Công ty TNHH Hoàng Hạnh Phương tiến hành xử lý nền đường. Trong khi đó, Công ty Hoàng Hạnh Phương không được cấp phép sử dụng vật liệu nổ tại địa điểm nói trên.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc, tạm giữ tang vật, đưa những người liên quan bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu điều tra mở rộng, xử lý.