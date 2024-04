Giám đốc công ty ở Bình Dương lừa đảo hơn 11 tỷ đồng bị bắt tại Hà Nội

Theo hồ sơ, Ngô Văn Bảy là Giám đốc một công ty trên địa bàn phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tháng 9/2016, Bảy ký hợp đồng góp vốn làm ăn kinh tế với ông B. Sau đó, ông B. nhiều lần chuyển số tiền hơn 10 tỷ đồng cho Bảy để đầu tư xây dựng nhà máy, mua trang thiết bị.

Đến tháng 7/2017, Bảy tiếp tục nhận 1 tỷ đồng từ một người khác để mua xe ô tô.

Bảy bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Nội. (Ảnh: CACC)

Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền hơn 11 tỷ đồng, Bảy không thực hiện như hợp đồng ký kết mà cắt liên lạc với các bị hại và bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam Bảy về hành vi Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian trốn chạy, Bảy đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra lệnh truy nã đặc biệt.

Mới đây, Công an phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội đã bắt giữ Bảy khi đang lẩn trốn tại đây.