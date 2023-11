Giải thoát bé gái 14 tuổi kêu cứu ở quán karaoke, phát hiện 2 vụ mua bán người

Ngày 27-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Bùi Nguyên Thái Ngọc (SN 1992) và Nguyễn Hồng Vương (SN 1995) - cùng trú tại huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi - để điều tra hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Nguyễn Hồng Vương tại Cơ quan Công an (Ảnh: Quốc Huy)

Trước đó, tối 25-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Nghĩa Hành giải cứu V.T.H (SN 2009; trú huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) khi em đang bị Vương yêu cầu đi phục vụ khách tại cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Các đối tượng khai nhận H. trước đây phục vụ trong các cơ sở kinh doanh karaoke tại thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn do Bùi Nguyên Thái Ngọc quản lý. Qua trao đổi, thỏa thuận, Vương và Ngọc thống nhất mua, bán H. với giá 38 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Bùi Nguyên Thái Ngọc (Ảnh: Quốc Huy)

Trong quá trình làm việc, H. thường xuyên bị đánh đập, đe doạ, ép buộc phải phục vụ tại cơ sở kinh doanh karaoke.

Trong tháng 4-2023, Ngọc còn chuyển giao 1 nhân viên nữ quê ở tỉnh Quảng Ngãi cho Vương với giá 20 triệu đồng.



Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cảnh báo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, có biện pháp quản lý chặt chẽ con em tuổi vị thành niên để không bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.