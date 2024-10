Giải quyết vấn đề thức ăn thừa trong ngành khách sạn Việt Nam

Meliá Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có những bước tiến lớn trong việc giảm thiểu chất thải thực phẩm nhờ ứng dụng công nghệ AI. Khu nghỉ này áp dụng Lumitics - hệ thống quản lý thực phẩm thông minh nhằm hạn chế thức ăn thừa mà không làm ảnh hưởng đến nền ẩm thực. Thiết bị Insight cũng được lắp đặt tại nhà hàng Sasa của Meliá Hồ Tràm để theo dõi lượng thức ăn thừa từ bữa sáng buffet.

Nhà hàng Sasa của Meliá Hồ Tràm ứng dụng công nghệ AI theo dõi lượng thức ăn thừa từ bữa sáng buffet.

Ông Ignacio Martin, Giám đốc Điều hành Meliá Hotels International khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho biết: “Việc triển khai hệ thống quản lý chất thải thực phẩm Lumitics là một trong những biện pháp hiệu quả mà các khách sạn của chúng tôi đang sử dụng để giảm thiểu tình trạng lãng phí thực phẩm”.

Với sự trợ giúp của các cảm biến trong việc thu thập dữ liệu gửi về hệ thống, đội ngũ ẩm thực có thể theo dõi được toàn bộ chất thải thực phẩm từ các hoạt động ẩm thực của khu nghỉ dưỡng. Trên cơ sở đó, họ đã có những điều chỉnh kịp thời nhằm giảm lượng thức ăn thừa. Chẳng hạn như khi lượng khách chủ yếu là người châu Âu, khu nghỉ dưỡng sẽ giảm bớt các món ăn Á. Ngoài ra đội ngũ ẩm thực còn cố gắng tái sử dụng thực phẩm bất cứ khi nào có thể.

Vườn rau hữu cơ tại Silk Sense Hoi An River Resort, Quảng Nam

Silk Sense Hoi An River Resort (Quảng Nam) cũng áp dụng những quy trình nghiêm ngặt trong quản lý bền vững thực phẩm. Bên cạnh tuyệt đối đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, resort vận hành một hệ thống xử lý thức ăn thừa hoặc rác từ chế biến thực phẩm để làm phân bón hữu cơ, sử dụng tại vườn rau của khu nghỉ tạo thành vòng tuần hoàn.

Tại khu nghỉ này, các nguyên liệu chế biến thực phẩm cũng được ưu tiên sử dụng từ nguồn cung cấp địa phương, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ. "Khách sạn lồng ghép, giới thiệu nét văn hóa ẩm thực địa phương như xây dựng quầy rau hữu cơ, các loại bánh đặc sản địa phương. Chúng tôi góp phần mở rộng chuỗi cung ứng tại địa phương như các sản phẩm OCOP, các loại trà thảo mộc Hội An, rau Trà Quế… Các thông điệp về phát triển bền vững cũng được giới thiệu trong thực đơn nhà hàng và khuyến cáo sử dụng thức ăn vừa đủ, tránh lãng phí trong các tiệc tự chọn (buffet) của khách sạn", bà Hà Thị Diệu Viên - Tổng Quản lý Silk Sense Hoi An River Resort cho biết.

Giới thiệu văn hóa ẩm thực địa phương tại Silk Sense Hoi An River Resort, Quảng Nam

Six Senses Ninh Van Bay (Khánh Hòa) cũng đặc biệt chú trọng đến dinh dưỡng và giải quyết vấn đề thức ăn thừa, theo tiêu chuẩn toàn cầu Eat with Six Senses của tập đoàn. Resort sử dụng những loại rau củ quả và nguyên liệu tươi ngon, với 90% được trồng trực tiếp tại khu nghỉ, từ 3 khu vườn hữu cơ rộng lớn hoặc các nhà cung cấp địa phương trong vòng bán kính 160km.

Bà Đinh Thúy Nga - Quản lý bộ phận Phát triển bền vững của Six Senses Ninh Van Bay cho biết năm 2022, khu nghỉ đánh dấu cột mốc quan trọng khi chính thức đưa vào hoạt động Ninh Van Greens – khu phức hợp nông trại năng lượng Mặt Trời đầu tiên tại khu nghỉ. Ninh Van Greens sử dụng 12 nguồn tài nguyên bền vững khác nhau góp phần sản xuất điện, rau củ quả hữu cơ và nước lọc cho khu nghỉ.

Khu phức hợp nông trại năng lượng Mặt Trời tại Six Senses Ninh Van Bay, Khánh Hòa

Để giảm thiểu thực phẩm thừa, khu nghỉ đã chuyển sang phục vụ thực đơn gọi món, chỉ duy trì buffet vào bữa sáng. Trẻ em có thực đơn riêng với khẩu phần vừa đủ và giàu dinh dưỡng để các bé có thể thưởng thức trọn vẹn bữa ăn của mình. Thực phẩm thừa cũng được phân loại theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt để làm phân bón lại cho vườn, làm thức ăn cho trại gà, tái chế, v.v. Tại đây, nhiều nguyên liệu như sốt, sữa hạt, mì sợi đều được chế biến thủ công tại khu nghỉ. Khu nghỉ thường xuyên có các hoạt động, workshop thú vị nhằm nâng cao nhận thức về thực phẩm bền vững và góp phần bảo vệ môi trường đến khách hàng và nhân viên.