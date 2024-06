Giải pháp cho thuê bao “trung thành” với điện thoại cục gạch khi dừng sóng 2G

Dễ bị tấn công nếu vẫn dùng mạng 2G

Theo các chuyên gia, mạng 2G thường dễ bị lợi dụng để phát tán tin nhắn rác và thực hiện các hoạt động lừa đảo như tin nhắn lừa đảo về tài khoản ngân hàng hoặc các chiêu trò lừa đảo khác. Đặc biệt, kẻ tấn công có thể mạo danh số điện thoại để thực hiện cuộc gọi giả mạo và lừa đảo người dùng. Điều này có thể dẫn đến việc người dùng tiết lộ thông tin cá nhân hoặc thực hiện các hành động không mong muốn.

Một trong những chiêu lừa từng hoành hành người dùng điện thoại ở Việt Nam được phát hiện trong thời gian qua là sử dụng trạm phát sóng BTS giả để phát tán tin nhắn lừa đảo. Tính đến nay, cơ quan chức năng đã phát hiện đến hàng chục vụ lừa đảo theo hình thức này. Trong đó có nhiều vụ các đối tượng bị bắt quả tang khi đang dùng trạm BTS giả để phát tán tin nhắn. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, các thiết bị của trạm phát sóng giả phát tán tín hiệu đè lên sóng của các nhà mạng, khi đó thuê bao di động kết nối vào trạm phát sóng giả này mà không qua các nhà mạng. Đặc biệt, các thiết bị giả có thể thực hiện hàng ngàn tin nhắn trong 1 phút. Trong nội dung tin nhắn rác thường gắn kèm các link lừa đảo, game độc hại, mạo danh website ngân hàng để lừa đảo…

Nguyên nhân xảy ra tình trạng này do lỗ hổng bảo mật của mạng 2G. Mạng di động này chỉ yêu cầu xác thực người sử dụng điện thoại nhưng không yêu cầu người sử dụng xác thực nhà mạng. Hiện tại, trên thế giới cũng chưa có giải pháp khắc phục triệt để vấn đề này. Cơ quan chức năng cũng thừa nhận việc ngăn chặn tình trạng này chưa thực sự hiệu quả triệt để, các đối tượng vẫn tiếp tục tái diễn sử dụng các trạm thu phát sóng giả để mạo danh tin nhắn tổ chức tài chính, ngân hàng lừa đảo người dùng.

"Cục gạch" cũng có ưu điểm vượt trội của mình

Mặc cho những dòng điện thoại thông minh với muôn vàn tính năng mới liên tục ra mắt, nhiều người dùng di động vẫn giữ vững "mãi mãi một tình yêu" với điện thoại Feature phone hay còn được gọi một cách dân dã là điện thoại "cục gạch".

Mặc dù không có nhiều tính năng như điện thoại thông minh nhưng Feature phone vẫn có những ưu điểm vượt trội, tạo dựng cho mình một "vị thế" riêng nhờ: Giá mềm, kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng, bền bỉ, pin sạc đầy một lần dùng được cả vài ngày…

Chẳng cần tính năng thông minh, Feature phone vẫn có nét "quyến rũ" người dùng riêng

Tuy nhiên, khi các nhà mạng di động đồng loạt dừng dịch vụ cho máy di động 2G trên cả nước từ tháng 9/2024, các điện thoại chỉ hỗ trợ công nghệ 2G (2G only) sẽ không được sử dụng trên mạng lưới sẽ chính thức trở thành "cục gạch", không còn thực hiện được các chức năng cơ bản của điện thoại như nghe, gọi hay nhắn tin.



Thực tế, từ ngày 1/3/2024, doanh nghiệp di động đã không cho phép nhập mạng mới các máy điện thoại di động 2G không được chứng nhận hợp quy. Điều này đã cho thấy quyết tâm thực hiện chuyển đổi từ 2G lên 4G theo đúng lộ trình của chính phủ.

Không chỉ người lớn tuổi mà khá nhiều người trẻ cũng tỏ ra lo lắng và chưa sẵn sàng để từ bỏ hoàn toàn điện thoại "cục gạch" quen thuộc. Chị Lưu Vân (Hà Nội) chia sẻ: "Con mới học cấp 1, mình chỉ muốn con có điện thoại để tan học gọi mẹ đến đón hoặc liên lạc khi cần nên điện thoại đen trắng là phù hợp. Nếu đổi điện thoại thông minh lại sợ con vào mạng, xao nhãng việc học hoặc đăng nhập các trang web linh tinh, mình không kiểm soát được."

Điện thoại "cục gạch" phiên bản nâng cấp: Hòa mạng 4G, nhắn tin đa phương tiện…

Nhiều người cho rằng muốn hòa mạng 4G thì phải dùng điện thoại thông minh còn điện thoại "cục gạch" chỉ dùng được mạng 2G. Tuy nhiên, điện thoại "cục gạch" cũng có "cục gạch this" (2G only) và "cục gạch that" (4G).

Điển hình là các dòng Feature phone như Sumo 4G V1, V2, Sumo 4G G1, G2 của Viettel, một bản nâng cấp của Feature phone 2G khi có thể hòa mạng 4G, nhắn tin đa phương tiện nhưng vẫn giữ những ưu điểm của "cục gạch" 2G như giá mềm, "pin trâu", sóng khỏe, dễ dùng, nhỏ gọn.

Feature phone 4G có giá bán chỉ từ 390.000 đồng, tương đương điện thoại 2G.

Với mức giá và tính năng của các Feature phone 4G như Feature phone 4G của Viettel, chủ máy sẽ cảm thấy quen thuộc, và "như chưa hề có cuộc chia ly" với chiếc điện thoại "cục gạch" yêu quý của mình.

Đặc biệt, nhằm hỗ trợ khách hàng nâng cấp từ công nghệ 2G lên 4G dễ dàng, đúng thời hạn, Viettel Telecom đang triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt đáp ứng đúng nhu cầu của người dùng.

Cụ thể, người dùng sẽ được nhận miễn phí điện thoại 4G từ Viettel khi cam kết sử dụng gói cước từ 6 tháng trở nên của nhà mạng này. Viettel có khá nhiều dòng máy 4G để người dùng chọn lựa như: Sumo 4G V1, V2, Sumo 4G G1, G2…

Tùy vào dòng máy sẽ có gói cước và điều kiện đi kèm tương ứng với giá cước chỉ từ 90.000đ/tháng, được miễn phí phút gọi nội mạng, phút gọi ngoại mạng và data truy cập internet. Các gói cước được thiết kế phù hợp nhu cầu sử dụng thiết yếu và khả năng chi trả của người dùng.

Chỉ cần cam kết sử dụng gói cước Viettel từ 6 tháng trở lên, người dùng sẽ nhận được điện thoại miễn phí, giá cước không đổi.

Chủ thuê bao di động Viettel chuyển đổi từ 2G lên 4G thành công cũng sẽ được tặng thêm miễn phí 28GB data 4G tốc độ cao và một năm sử dụng ứng dụng xem truyền hình TV360 gói basic. Khách hàng mua Feature Phone 4G nằm trong danh sách ưu đãi sẽ được tặng 5 phút gọi nội mạng trong 7 ngày liên tiếp.

Để nhận được các ưu đãi trên, khách hàng chỉ cần tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để được hướng dẫn và sắm ngay cho mình một chiếc điện thoại 4G giá tốt và nâng cấp mạng di động lên 4G nhanh chóng, thuận tiện.