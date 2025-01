Giải nhất cuộc thi "Tuyên Ngôn Niềm Vui" được trao cho công trình trường học và không gian học tập dành cho trẻ khiếm thị

Mang thông điệp "Tuyên ngôn của niềm vui", cuộc thi hứa hẹn là sân chơi dành cho những ý tưởng đột phá, lan tỏa niềm vui và năng lượng tích cực để chào đón năm 2025 đầy cảm hứng. Sau 3 vòng thi hào hứng và mang tính chuyên môn cao, Ban giám khảo đã chọn trao giải Nhất của cuộc thi thiết kế không gian "Tuyên Ngôn Niềm Vui" cho Nhà thiết kế Chung Thị Thanh Ngân với đồ án phát triển từ công trình nghiên cứu khoa học sinh viên trong suốt 3 năm, với hiểu biết sâu sắc và đầy thấu cảm đối với đời sống của người khiếm thị.

Danh sách thắng giải cuộc thi "Tuyên Ngôn Niềm Vui"

Giải Nhất trị giá 100.000.000 VND ( bao gồm chi phí đưa NTK thắng cuộc tham quan tuần lễ thiết kế Salone del Mobile 2025 tại Milan, Ý ) thuộc về NTK Chung Thị Thanh Ngân với đề án "The Joy Of Using Space" - Trường học và không gian học tập dành cho trẻ khiếm thị.

Giải Nhì trị giá 20.000.000 VND thuộc về NTK Trần Ngọc Phát với đề án "Write Our Smile" – Thiết kế không gian nhà ở của một nhà văn.

Giải Ba trị giá 10.000.000 VND thuộc về Văn phòng kiến trúc H.BD atelier (Nhóm tác giả: KTS Phạm Việt Anh, KTS Nguyễn Văn Đức, SV Phan Thị Ngọc Bích, SV Lê Quang Nhật Huy - Chủ Trì thiết kế: KTS Phạm Việt Anh) với đề án "Không gian trưng bày văn hoá - nghệ thuật Huế".

5 Giải Khuyến Khích trị giá 5.000.000 VND thuộc về: NTK Lê Viễn Linh, NK Trần Thái Nguyên ,NTK Trịnh Tú Trình, NTK Trương Thanh Quí, NTK Nguyễn Tấn Phát

Lấy thông điệp tích cực "Tuyên ngôn của niềm vui" làm chủ đề chính cho cuộc thi thiết kế không gian lần này, ELLE Decoration và Dulux by AkzoNobel mong muốn tìm thấy những dự án thiết kế có tính sáng tạo và ứng dụng cao, thể hiện năng lực chuyên môn hoàn thiện, khả năng nắm bắt và ứng dụng những khuynh hướng thiết kế đương đại trên nền tảng hiểu biết về vẻ đẹp của văn hóa truyền thống, cũng như giá trị của những chi tiết, kĩ thuật thủ công độc đáo và đặc sắc. Thông qua việc sử dụng màu CF25 do Dulux by AkzoNobel đề xuất, những dự án thiết kế được thắp lên sức sáng tạo và niềm vui, hứng khởi cũng như lan toả sự tích cực cho cộng đồng và xã hội để chào đón năm 2025 nhiều năng lượng sắp tới.

Thể lệ cuộc thi Styling Contest

"Tuyên ngôn của niềm vui" được thể hiện qua sức sáng tạo tuyệt vời của các creative team, nhằm đem đến cho thị trường sáng tạo Việt Nam những gương mặt mới trong mảng sản xuất hình ảnh nội thất. Dưới sự hướng dẫn và điều phối của ELLE Decoration, các đội lọt vào vòng chung kết sẽ có cơ hội làm việc trực tiếp trong bối cảnh nội thất và các sản phẩm đến từ những thương hiệu có câu chuyện thiết kế độc đáo và đặc sắc nhất, trong mỗi session thực hiện bộ ảnh dự thi, các đội sẽ được hỗ trợ về không gian và chuyên môn để có thể tạo ra những bộ ảnh nội thất/phong cách sống giàu tính thẩm mỹ và bộc lộ trọn vẹn tuyên ngôn phong cách, tuyên ngôn sống tích cực của mình.

Mỗi đội đăng ký dự thi gởi về cho BTC portfolio hình ảnh của các dự án hình ảnh / styling mà họ đã thực hiện dưới hình thức cá nhân hoặc nhóm. BTC và Ban giám khảo sẽ lựa chọn những hồ sơ năng lực phù hợp nhất để mời tham dự vòng Chung kết diễn ra tại ELLE Decoration Pop-Up Office vào đầu tháng 1/2025.

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn: 1 giải nhất trị giá 10.000.000VND và cơ hội đăng tải bộ ảnh trên tạp chí Xuân ELLE Decoration 2025, 4 giải khuyến khích trị giá 5.000.000VND/giải.

Ban giám khảo đồng hành cùng cuộc thi là những chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế và lối sống

Đạo diễn Cao Trung Hiếu: Bắt đầu sự nghiệp với vai trò thiết kế mỹ thuật, đồ họa và nhiếp ảnh. Hiện tại, anh là Đạo diễn, Giám đốc sáng tạo và Nhà sáng lập của Viet Vision, đơn vị đứng sau nhiều show diễn thành công của các nghệ sĩ trong và ngoài nước như Hà Anh Tuấn, Hồng Nhung, Đen Vâu, John Legend. Anh còn đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn Cho ELLE Fashion Show trong suốt nhiều năm qua.

Chủ biên Tạp chí Elle Decoration Nguyễn Phan Thùy Dương: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản lý Thiết kế tại SCAD (Mỹ) và Thạc sĩ Thiết kế Thị giác tại SPD Milano (Ý). Hiện tại, chị là Chủ biên của Tạp chí ELLE Decoration Việt Nam, đồng thời giảng dạy tại Đại học Kiến trúc TP.HCM. Chị có niềm đam mê với nghệ thuật chế tác thủ công của các nền văn hóa khác nhau trên thế giới, nghệ thuật thiết kế chữ typography, kiến trúc và thiết kế đồ nội thất.

Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ: Được biết đến với vai trò Giám đốc sáng tạo của Tạp chí Đẹp, Hà Đỗ đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc định hình phong cách và nội dung cho ấn phẩm, đồng thời tham gia vào nhiều dự án nghệ thuật và thời trang. trong lĩnh vực sáng tạo, chị đã trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu, mang đến những góc nhìn mới mẻ và đột phá cho ngành sáng tạo tại Việt Nam.

NTK Nguyễn Hữu Vinh – Phó Trưởng Khoa – Khoa Kiến Trúc Nội Thất, Đại học Kiến trúc TP. HCM: Anh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu về kiến trúc nội thất, đóng góp quan trọng trong việc đào tạo và phát triển các thế hệ Nhà thiết kế Nội thất.