"Giải mã" vùng biển Việt Nam các sao Hàn vô cùng yêu thích hè này

Mùa hè sắp tới, những bãi biển chuẩn bị bước vào thời gian "cao điểm" do nhu cầu du lịch của du khách tăng cao. Trong những bãi biển nổi tiếng của nước ta, bên cạnh Đà Nẵng, Phú Quốc, Phan Thiết hay Quy Nhơn, một cái tên đang rất được quan tâm trong thời gian gần đây, bởi sự "ghé thăm" của nhiều người nổi tiếng. Đó chính là Nha Trang..

Một loạt nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc đã nhiều lần đăng tải hình ảnh, hoặc được người hâm mộ nhìn thấy trên bãi biển, đường phố Nha Trang. Có thể kể tới như nữ ca sĩ Hani (nhóm nhạc EXID) hồi cuối tháng 2 vừa qua, cô nàng Arin (nhóm nhạc Oh My Girl), nam ca sĩ Park Ji Hoon (nhóm nhạc Wanna One) hay mới đây nhất là cặp đôi ca sĩ, diễn viên Soo Young (nhóm nhạc SNSD) cùng Jung Kyung Ho được cho rằng đang ở Nha Trang chụp hình tạp chí, kết hợp đi du lịch.

Nữ ca sĩ Hàn Quốc Hani thuộc nhóm EXID từng tận hưởng kỳ nghỉ ở Nha Trang vào cuối tháng 2 vừa qua. (Ảnh Instagram nhân vật)

Cô nàng Arin - nhóm nhạc Oh My Girl. (Ảnh Instagram nhân vật)

Không chỉ thu hút đông đảo du khách quốc tế và cả những người nổi tiếng, thành phố biển Nha Trang còn nhiều lần được vinh danh trong danh sách bãi biển đẹp nhất hành tinh. Trên nhiều hội nhóm du lịch, các du khách cũng dành lời khen cho bãi biển Nha Trang rằng, nó không thua kém bất kỳ bãi biển nổi tiếng nào trên thế giới, thậm chí còn đẹp hơn rất nhiều lần.

Nếu bạn đang có dự định cho chuyến đi vào cuối tuần, vào kỳ nghỉ lễ dài hay vào mùa hè sắp tới, thì Nha Trang là một điểm đến rất đáng tham khảo. Nơi đây sở hữu những bãi biển xanh cùng cát trắng nắng vàng, nền ẩm thực địa phương phong phú đa dạng, và quan trọng là chi phí chỉ chưa tới 7 triệu đồng/người.

Bãi biển Nha Trang của Việt Nam từng nhiều lần lọt top bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Dưới đây là một số tư vấn của những du khách đã có kinh nghiệm ghé thăm Nha Trang, giúp bạn và gia đình dễ dàng đưa ra lựa chọn cho lịch trình của mình hơn.

Để khởi đầu chuyến hành trình tới Nha Trang, du khách cần lựa chọn cách thức di chuyển phù hợp. Thông thường, cách phổ biến nhất là đi bằng máy bay. Hiện tại vé máy bay đi Nha Trang dao động trong khoảng 2.000.000 - 3.000.000 đồng/vé 2 chiều, tùy vào khoảng cách địa lý. Tuy nhiên nếu đặt vé từ sớm hoặc đặt cùng các chương trình ưu đãi thì giá vé có thể rẻ hơn. Khánh Linh, một du khách đến từ Hà Nội và có kỳ nghỉ tới Nha Trang vào tháng 5 năm ngoái chia sẻ, vé máy bay cô đặt chỉ có giá 1.690.000 đồng.

Ảnh Trịnh Thị Thu Thủy - Group Check in Việt Nam.

Một số bạn trẻ cũng yêu thích sự trải nghiệm khi chọn hình thức đi xe bus hoặc tàu hỏa đến Nha Trang. Giá vé cho 2 chiều xe bus và tàu sẽ rẻ hơn so với vé máy bay, khoảng dưới 1.400.000 đồng, tùy vào hạng xe, tàu. Tuy nhiên việc đi bằng xe bus, tàu hỏa sẽ tốn nhiều thời gian hơn, vì vậy du khách cần cân nhắc kỹ, và nó cũng không phù hợp với gia đình có người già và trẻ nhỏ.

Điểm hạ cánh của sân bay đến Nha Trang là sân bay Cam Ranh. Khoảng cách từ sân bay này đến trung tâm thành phố là 35km với thời gian di chuyển từ 30 - 50 phút, tùy vào tình hình giao thông. Chính vì vậy, phương pháp được khuyến khích đó là du khách đặt trước taxi hoặc xe riêng để vào thành phố, chi phí tầm 300.000 đồng 1 xe 4 chỗ, tức là khoảng 75.000 đồng/người, cả chiều đi và chiều về là 150.000 đồng/người.

Điểm hạ cánh của sân bay đến Nha Trang là sân bay Cam Ranh.

Tiếp đến là lựa chọn khách sạn, nơi lưu trú ở Nha Trang. Nếu du khách muốn ở gần biển có thể lựa chọn những địa chỉ nằm trên đường Trần Phú, gần quảng trường trung tâm hoặc chợ đêm thì địa chỉ ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Đản, Nguyễn Thiện Thuật, Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám hay Trần Hưng Đạo.

Nhiều du khách nhận xét, so với một thành phố biển nổi tiếng, giá phòng khách sạn ở Nha Trang rất phải chăng.

"Nhóm mình ở khách sạn nằm trên đường Trần Phú, đi bộ qua đường là đến biển. Đây là khách sạn 4 sao có cả hồ bơi, miễn phí bữa sáng mà giá rất tốt. Phòng đôi cho 2 người là 500.000 đồng/đêm, phòng 4 người là 930.000 đồng/đêm. Tính ra là 724.000 đồng/người cho 3 đêm, tức là chỉ hơn 240.000 đồng/người/đêm", du khách Khánh Linh chia sẻ thêm.

Đường Trần Phú là con đường nằm sát biển của Nha Trang.

Trong suốt quá trình ở Nha Trang, du khách có thể lựa chọn tự thuê xe máy, thuê ô tô tự lái hoặc đi lại bằng taxi. Tuy nhiên phương án được khuyến khích nhất là thuê xe máy. Giá thuê xe máy thay đổi tùy vào loại xe, thông thường xe số là 120.000 đồng/ngày, còn xe ga là 150.000 đồng/ngày. Vì vậy, nếu chuyến đi kéo dài 3-4 ngày, chi phí thuê xe sẽ khoảng 300.000 đồng/người.

Không chỉ có tắm biển, du khách khi đến với Nha Trang có trải nghiệm những điều tuyệt vời, không thể không thử tại thành phố biển. Nổi bật phải kể đến những chuyến đi đến các hòn đảo như đảo Điệp Sơn, đảo Bình Ba, đảo Bình Hưng, đảo Khỉ...

Để thuận tiện cho việc lựa chọn, hiện nay các công ty du lịch đã tiến hành quy hoạch những địa điểm này thành các tour chuyên biệt có thời gian 1 ngày. Trong đó, tour Bình Lập - Vĩnh Hy - Vườn Nho - Hang Rái có giá cao nhất, 690.000 đồng/người đã bao gồm phương tiện di chuyển bằng ô tô và ca nô trên biển, cùng bữa ăn trong ngày.

Ở tour này, du khách sẽ được ngồi ô tô, đi qua cung đường đèo ở biển Vĩnh Hy - cung đường được đánh giá là một trong những cung đường đèo đẹp nhất Việt Nam; được tham quan thôn văn hòa Bình Lập - nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, mang nét yên bình, thơ mộng của một làng chài nhỏ; chụp hình tại Hang Rái hay tự tay hái và thưởng thức những chùm nho tươi ở vườn nho Ninh Thuận.

Những tour đi đảo hấp dẫn với du khách, ở nhiều mức giá với nhiều địa điểm khác nhau. (Ảnh Ánh Dương, Thu Lương, Mai Hiền - Group Check in Việt Nam)

Các tour khác có giá rẻ hơn như tour đảo Điệp Sơn - Dốc lết, giá 640.000 đồng/người; tour đảo Bình Ba giá 580.000 đồng/người; tour Bình Hưng 650.000 đồng/người, tour đảo Khỉ - suối Hoa Lan, giá 550.000 đồng/người hay tour đảo Yến 500.000 đồng/người.

Những trải nghiệm "bản địa" khác chính là ghé thăm những địa điểm mang tính văn hóa, tâm linh hay để tìm hiểu thêm về nhiều kiến thức, thông tin về Nha Trang. Theo nhiều du khách gợi ý, các địa điểm này đều có giá vé vào cổng rẻ, hoặc nhiều nơi còn không mất phí. Một số cái tên nổi bật là:

Ảnh Nguyễn Hồng Thu Trang, Viên Diệu Phát, Phùng Kim Ngọc, Hàn Quốc Định, Hoàng Tuấn Anh, Ngọc Annh - Group Check in Việt Nam.

Sau khi tổng hợp những chi phí đi lại, lưu trú, tham gia câc hoạt động ở trên, du khách còn khoảng 1,5 - 2 triệu đồng cho các trải nghiệm ăn uống ở Nha Trang. Những món ăn ngon và được đánh giá là đặc sản ở thành phố biển bao gồm bún chả cá, nem Ninh Hòa, nem nướng, bánh canh, bánh căn hay những món hải sản.

Nếu du khách muốn mùa về làm quà, cũng có thể tham khảo các loại yến sào, bánh xoài, mực khô, mực rim, ghẹ ram me, chả cá, bong bóng cá hay muối ớt chanh.

Những món ăn nhất định phải thử khi tới Nha Trang. (Ảnh ST)

Bờ biển tuyệt đẹp ngay tại Việt Nam với chi phí được đánh giá là phải chăng ở Nha Trang rất xứng đáng để du khách trải nghiệm trong mùa hè này. Ngoại trừ những tháng mưa nhiều là tháng 11 và tháng 12, 10 tháng còn lại trong năm ở vùng đất này thời tiết đều "chiều lòng người" và chắc chắn sẽ để lại trong lòng du khách những kỷ niệm khó quên.