Giải mã thư mời sự kiện Apple

Apple đã chính thức gửi thư mời sự kiện mùa Thu 2022 vào ngày 7/9 (0h ngày 8/9 theo giờ Việt Nam). Theo thông lệ hàng năm, trong sự kiện này "táo khuyết" sẽ cho ra mắt dòng sản phẩm iPhone mới nhất của hãng.

Với thư mời có bối cảnh "bầu trời sao" cùng thông điệp "Far Out", hãng đang muốn bật mí điều gì tới các tín đồ iFan?

Thư mời sự kiện Apple

Theo nhiều dự đoán cùng với thông tin rò rỉ từ trước tới nay, Apple sẽ có sự nâng cấp khủng trên camera ở dòng iPhone mới. Từ thư mời và thông điệp có thể thấy hãng đang muốn ẩn ý về ảnh chụp ảnh thiên văn và camera sẽ được cải tiến để có tính năng này.

Đã có tin đồn về việc Apple sẽ tăng cảm biến chính từ 12 MP lên 48 MP cho dòng iPhone 14 series. Nếu thông tin này đúng, kết hợp sự nâng cấp trên camera cùng hiệu suất ánh sáng yếu tốt, hãng sẽ đưa iPhone 14 thành mẫu smartphone cho ra những bức ảnh chụp mặt trăng đẹp nhất.

Ngoài ra, ngay cả tên sự kiện là "Far Out" cũng gợi ý về khả năng chụp ảnh thiên văn tốt hơn, cũng như thiết kế đầy sao trên nền ban đêm. Một ống kính tiềm vọng cho iPhone đã được gợi ý nhưng có vẻ nhiều khả năng sẽ dành cho sản phẩm năm 2023 của Apple.

Bên cạnh đó, thư mời cũng có thể ẩn ý về khả năng iPhone 14 sẽ được nâng cao khả năng kết nối vệ tinh mặt trăng. Điều này trước đây cũng đã được nhắc tới trên dòng iPhone 13, tính năng này cho phép người dùng có thể liên lạc thông qua vệ tinh trong các trường hợp khẩn cấp, nằm ngoài vùng phủ sóng của các nhà mạng.

Cuối cùng, nhiều người cho rằng iPhone 14 sẽ sở hữu tính năng Always On Display như mong đợi. Hình ảnh sự kiện Far Out hiển thị nền tối, giống như màn hình smartphone khi không được sử dụng, nhưng vẫn có thứ gì đó hiển thị trên màn hình (ẩn ý bởi hình ảnh quả táo đầy sao).

4 model iPhone 14 series

Tóm lại, với thư mời này có thể thấy hãng đang ẩn ý về những tính năng và sản phẩm "xa vời" hơn. Nó có thể bao gồm điều gì đó liên quan đến VR hoặc AR, bổ sung các hình nền mới, kết nối từ xa giữa iPhone với các thiết bị khác để có hình ảnh chụp xa tốt hơn và người dùng có thể lưu vào album gần đây.

Một leaker đã nhắc tới về việc, iPhone 14 có thể được tích hợp một kính thiên văn James Webb bên trong và chắc chắn đưa lại khả năng chụp ảnh mặt trăng tốt nhất từ trước đến nay - nhưng thật đáng buồn là việc triển khai này chỉ dành cho các mẫu Pro.

Tới hiện tại, các thông tin rò rỉ cho rằng Apple sẽ trình làng dòng iPhone 14 series với 4 model. Cụ thể là, iPhone 14 - 6,1 inch, iPhone 14 Max - 6,7 inch với màn hình tai thỏ và iPhone 14 Pro - 6,1 inch, iPhone 14 Pro Max - 6,7 inch với thiết kế màn hình dạng đục lỗ.

Ngoài ra, theo "ông đồng" Ming-Chi Kuo thì chỉ có 2 model iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max mới được sử dụng con chip Apple A16 còn 2 mẫu iPhone 14, và iPhone 14 Max sẽ được sử dụng con chip Apple A15 tương tự như model iPhone 13 series.

Cả 4 model iPhone 14 có thể sẽ tăng 100 USD so với iPhone 13. Theo đó, iPhone 14 sẽ có giá bắt đầu từ 899 USD, iPhone 14 Max sẽ là 999 USD và các mẫu iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max sẽ có mức giá lần lượt là 1.099 USD và 1.199 USD.