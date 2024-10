Giải mã thị trường laptop mùa Back To School: Lựa chọn thông minh với HP Gaming

Với cấu hình mạnh, thiết kế chuẩn gaming và hệ thống tản nhiệt cao cấp, bộ đôi HP OMEN 16 và HP Victus 16 mang đến sự hỗ trợ tuyệt vời cho cả giải trí, học tập và công việc. Trong khi OMEN 16 là dòng laptop gaming cao cấp, phù hợp cho các bạn trẻ yêu game và chơi game chuyên nghiệp, Victus 16 được thiết kế kế thừa những tính năng gaming từ OMEN và gần gũi hơn với các bạn trẻ thích chơi game hàng ngày.

Hãy cùng khám phá 3 lý do tại sao bộ đôi này lại đang là lựa chọn tối ưu dành cho học sinh sinh viên trong năm học mới này.

Hiệu suất cực đỉnh, chiến game mượt mà

Được coi là một trong những "quái vật hiệu năng", phiên bản HP OMEN 16 được trang bị những tập hợp phần cứng khá xịn xò: Bộ xử lý AMD® Ryzen™ 7000 đi kèm với card đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 40 series.

Không khó hiểu khi HP OMEN 16 có thể "chiến" mượt mà những tựa game nặng nhất thế giới hiện nay như Black Myth: Wukong, Cyberpunk 2077, ngay cả với thiết đặt đồ hoạ cao nhất. Chưa dừng lại ở đó, các tác vụ multimedia chuyên nghiệp như dựng phim, photoshop chuyên nghiệp, AI, PR,… cũng không gặp phải bất cứ trở ngại nào trong thời gian dài sử dụng.

"Ngựa chiến" cùng nhà - HP Victus 16 cũng không kém cạnh khi lựa chọn bộ xử lý Bộ xử lý AMD® Ryzen™ 7 kèm card đồ họa lên tớ iNVIDIA® GeForce RTX™ 407 vớ TGP tối đa 120W series, đảm bảo hiển thị hình ảnh đẹp mắt, đồ họa mượt mà, không giật lag khi người dùng chơi những tựa game hàng đầu.

Một trong những điểm nổi bật nhất là bộ xử lý AMD Ryzen™ 9 7940HS. Đây là bộ xử lý tăng cường AI thế hệ đầu tiên của AMD, mang lại hiệu suất và mức sử dụng năng lượng tối ưu nhất. Bộ xử lý AMD Ryzen™ 9 7940HS là một phần Zen 4 4nm với 8 nhân, 16 luồng và tần số xung lên đến 5.2GHz, bộ xử lý này cho phép tối ưu hóa các tác vụ AI, rất lý tưởng cho việc chơi game đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho các nhà sáng tạo nội dung hoặc nhà phát triển AI để khởi đầu làn sóng ứng dụng và tích hợp AI trong phần cứng.

Một điểm nâng cấp đáng giá cho hệ thống tản nhiệt trên Victus 16 và một đặc tính cao cấp trên HP OMEN 16 là công nghệ OMEN Tempest Cooling, thừa hưởng từ dòng OMEN cao cấp. Công nghệ này kết hợp khe đẩy gió siêu lớn ở thân sau, ba luồng lấy gió ở các cạnh và năm hướng thoát khí. Đặc biệt, cánh quạt mỏng hơn 2,5 lần so với các cánh quạt tản nhiệt hiện nay, giúp HP tăng thêm số cánh quạt và giữ cho nhiệt độ của máy dưới mức 80 độ C ở CPU và 70 độ C ở GPU khi hoạt động hết công suất.

Mức nhiệt này vừa phải, giúp khai thác tối đa hiệu năng và giúp máy ổn định hơn, tránh tình trạng chậm, lag hay nặng hơn là chập cháy linh kiện, giảm hoạt động ổn tuổi thọ...

Chất lượng hình ảnh và âm thanh tuyệt hảo cho trải nghiệm "siêu thật"

Với những thông số cực kỳ ấn tượng như độ phân giải 2560*1440, 100% sRGB, 97% AdobeRGB, độ sai lệch màu sắc dưới 1.6 và có tần số quét 240 Hz với thời gian phản hồi 3 mili giây, HP OMEN 16 được nhận định đẩy trải nghiệm GAME AAA lên một tầm cao mới.

Không chỉ vậy, trong những công việc multimedia cực kỳ chuyên nghiệp, người dùng giờ đây có thể dễ dàng chỉnh sửa hình ảnh cũng như video cần độ chính xác về màu sắc tuyệt đối hay những công việc liên quan đến thiết kế đồ hoạ mà không gặp phải bất cứ khó khăn nào cả.

HP Victus 16, mặc dù không có tần số quét cao như OMEN nhưng độ phân giải Full HD kết hợp với tấm nền IPS cho góc nhìn rộng, đi kèm với thông số 65% sRGB hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản hàng ngày của người dùng như xem phim, chơi game, làm việc,....

Và không để phần nhìn lấn át phần nghe, HP trang bị công nghệ loa Bang & Olufsen - thương hiệu loa cao cấp từ Đan Mạch giúp tăng khả năng lọc tiếng ồn để đàm thoại tốt hơn cũng như tăng khả năng thu âm của thiết bị nhờ vào cách tăng cường tần số âm thanh trung bình. Công nghệ này đồng thời giúp tạo âm thanh to, rõ hơn nhờ vào sự tối ưu không gian vật lý của thiết bị và chất lượng phần cứng của bộ đôi laptop.

Trải nghiệm chơi game toàn diện và tối ưu với phần mềm OMEN Gaming Hub

Là các sản phẩm thế hệ mới đi kèm với tính năng nổi trội của HP, cả 2 dòng máy HP OMEN 16 và HP Victus 16 đều được ưu ái tích hợp phần mềm OMEN Gaming Hub.

Nhờ đó, người dùng có thể tối ưu hóa dung lượng của vi xử lý và vi đồ họa theo thời gian thực, đồng thời phân bổ dung lượng linh hoạt giữa hai vi mạch để bộ nhớ có thêm không gian trống và duy trì hiệu suất trong trò chơi hoặc ứng dụng. Bạn cũng có thể tùy chỉnh đèn nền bàn phím, theo dõi nhiệt độ và hiệu năng hệ thống, cũng như tối ưu hóa máy cho từng tựa game cụ thể.

Đặc biệt, HP Omen Gaming Hub có khả năng tự động nhận diện khi bạn khởi động game và tự động tối ưu hóa hệ thống, giải phóng RAM và đóng các ứng dụng không cần thiết để tăng hiệu năng gaming.

Với những gợi ý trên, HP OMEN 16 và Victus 16 sẽ là lựa chọn tốt nhất trong tầm giá để mang đến sự hỗ trợ tối ưu về cả học tập, giải trí cũng như tiếp sức trên hành trình theo đuổi đam mê, phát triển kỹ năng và tiếp cận công nghệ tiên tiến.