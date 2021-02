Giải mã sức hút Vincenzo: Song Joong Ki đẹp rụng rời, bối cảnh sang xịn mịn xem mà mê

Ngày 20/2 vừa qua, dự án truyền hình đầu tiên của Song Joong Ki sau hai năm vắng bóng đã chính thức ra mắt với sự ủng hộ lớn của khán giả. Ở hai tập phát sóng đầu tiên, Vincenzo đã thu về rating khá ổn: 9,5% cho tập một và 10,8% cho tập thứ hai (ở thời điểm lượt xem cao nhất). Vậy sức hút của bộ phim bom tấn về "trùm mafia" Vincenzo Cassano này nằm ở đâu?

1. Nhan sắc "thượng hạng", diễn xuất thăng hoa của Song Joong Ki

Sau khoảng thời gian dài tập trung cho bom tấn Space Sweepers, màn trở lại của Song Joong Ki trong Vincenzo thật sự rất đẹp. Trong từng khung hình, nam diễn viên đều dễ dàng toát ra được khí chất lẫn thần thái không thể trộn lẫn của mình. Đây dường như là một "cú lật" của Joong Ki cho những cư dân mạng từng chỉ trích nhan sắc anh đã bị tụt hạng hậu ly hôn. Màn khoe body của anh cũng là một trong những điểm nhấn khó có thể quên trong hai tập đầu.

Song Joong Ki cuốn hút, khoe trọn sự bảnh bao trong những bộ suit được đặt may riêng

Nam diễn viên rất chăm khoe body trong các phim anh tham gia

Ngoài vẻ đẹp trai, khả năng diễn xuất của Song Joong Ki trong Vincenzo cũng nhận được rất nhiều lời khen. So sánh với dự án truyền hình gần nhất là Biên niên sử Arthdal (Arthdal Chronicles), nam diễn viên đã trưởng thành hơn rất nhiều trong cách bộc lộ cảm xúc, tương tác với bạn diễn và hoàn thành gần như trọn vẹn những gì mà nhân vật cần có.

Diễn xuất phong phú của Song Joong Ki ghi điểm trong mắt khán giả

2. Bối cảnh sang-xịn-mịn, màu phim đã mắt

Với việc được đầu tư 4 tỷ đồng (khoảng 200 triệu won) cho mỗi tập phim, bối cảnh và kỹ xảo của Vincenzo dĩ nhiên được chau chuốt rất kỹ và khiến người xem đã mắt trong từng phân cảnh. Ngay trong những giây phút đầu tiên của tập một, Vincenzo đã cho đổ nát một tòa nhà vô cùng kiên cố và dù biết là có sử dụng CGI, cảnh này vẫn chân thực đến khó tin. Những góc máy rộng cũng dễ dàng khoe được bối cảnh hoành tráng của bộ phim. Ngoài bối cảnh và kỹ xảo, màu phim mà được sử dụng cũng đậm chất điện ảnh, xứng tầm với một bộ phim được đầu tư khủng.

Bối cảnh cực hoành tráng, đã mắt

Cả tòa nhà sụp trước mặt Vincenzo

3. Đề tài mafia tưởng cũ nhưng lại "hút khách" không tưởng

Những bộ phim về chủ đề mafia đã từng được Hàn Quốc khai thác rất nhiều lần, có thể kể đến qua My Wife Is A Gangster, The Man From Nowhere,... nhưng thời điểm ra mắt của Vincenzo lại vô tình biến bộ phim trở nên mới mẻ, thu hút khán giả. Trong một năm trở lại đây, thị trường điện ảnh Hàn rất ưu thích những bộ phim tràn ngập drama, đề cập tới những vấn đề bức bối trong cuộc sống như ngoại tình, ly hôn, bạo lực học đường,... Thế nên, một bộ phim tập trung lớn về hành động nhưng vẫn xen kẽ sự hài hước là một lựa chọn phù hợp hơn bao giờ hết.

Loạt phân cảnh hành động, cháy nổ cực đã trong hai tập đầu của Vincenzo

Vincenzo lên sóng vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.



