Giải mã phiên live 25 tiếng khuynh đảo ngành thời trang của TikTok Shop

Phiên LIVE thời trang "phá đảo" mọi kỷ lục

Phiên LIVE thế kỷ "Thời Trend, Deal Đẹp" kéo dài 25 tiếng (11h ngày 20/9 - 12h ngày 21/9) là sự kiện tâm điểm được chờ đón nhất trong chiến dịch TikTok Shop Super Brand Festival diễn ra trong 3 ngày (20-22/9) vừa qua. 25 tiếng livestream đã khép lại với loạt con số cực kỳ ấn tượng: hơn 5 triệu lượt xem, 35 triệu lượt tiếp cận sản phẩm, 1.5 triệu lượt nhấp vào sản phẩm và 30 nghìn đơn hàng được bán ra.

"Thời Trend, Deal Đẹp" cũng thiết lập kỷ lục doanh số cao nhất trong phiên LIVE dành riêng cho ngành hàng thời trang trên nền tảng TikTok Shop. Tính chung cho cả chiến dịch, doanh số bình quân của Super Brand Festival gấp 300% ngày thường và vượt cả Mega Live 9.9.

Những con số ấn tượng hậu phiên LIVE là thành quả rực rỡ của sự đầu tư xứng đáng

Sức hút phiên live còn được minh chứng qua sự đổ bộ tham gia của hơn 50 thương hiệu lớn. Đông đảo cái tên quen thuộc với giới mộ điệu thời trang như Sixdo, Lseoul, Elise, Biti's Hunter, Yody, Saigonese, La Boutique… đều góp mặt, gửi gắm "đứa con tinh thần" là những bộ sưu tập mới lần đầu mở bán. 96% thương hiệu cũng đồng loạt phát sóng livestream để lan tỏa hiệu ứng, góp sức để tạo nên bữa tiệc thời trang mãn nhãn và bùng nổ doanh số.

Một trong những thương hiệu chốt đơn cực "khét" phải kể đến Joie Des Roses Studio với mức doanh số vượt 334% mục tiêu đề ra, gấp 6 lần so với dịp 9.9. Nhiều thương hiệu khác như Calem.club, Mona, Ecochic, Odin Club… cũng oanh tạc bảng doanh số, nhờ chọn lọc các item bắt nhịp xu hướng và thiết lập deal đẹp từ 79.000 đồng, kết hợp ăn ý với voucher ưu đãi thêm 30% và miễn phí vận chuyển đến 700.000 đồng từ TikTok Shop.

Sáng tạo với ý tưởng "từ xưởng may đến sàn diễn"

Góp phần làm nên thành công vượt trội cho hơn 50 thương hiệu và neo giữ cảm xúc hứng khởi mua sắm cho khách hàng, chính là sân khấu livestream lấy cảm hứng từ hành trình làm nên mỗi trang phục - "From Factory to Runway" (từ xưởng may đến sàn diễn). Phiên live 25h mang đến không gian mua sắm kết hợp giải trí đỉnh cao khi "mạnh tay" đầu tư 2 sàn runway ấn tượng, nơi hơn 20 người mẫu luân phiên trình diễn những bộ sưu tập thời thượng mới nhất.

"From Factory to Runway" ngụ ý rằng mọi sản phẩm thời trang đều bắt nguồn từ những xưởng may tài hoa. Bước vào thế giới sống động đa sắc màu của phiên LIVE và dõi theo những sải chân chuyên nghiệp của người mẫu, người xem được khám phá từ sàn runway cổ điển tái hiện bối cảnh xưởng may của nhà mốt, cho đến sàn catwalk hiện đại trẻ trung mang hơi thở đô thị năng động. Cùng với đó là hàng loạt hoạt động giải trí hấp dẫn, kết hợp nhuần nhuyễn giữa bán hàng và trình diễn dưới sự dẫn dắt của hoa hậu Hương Giang cùng dàn host gồm 11 khách mời.

Đầu tư hẳn một xưởng may kỳ công, phiên LIVE dài 25 tiếng "Thời Trend - Deal Đẹp" đã để lại nhiều ấn tượng bên cạnh sự thành công đúng như kỳ vọng

Các khách mời nổi tiếng như hoa hậu Lê Hoàng Phương, siêu mẫu Lê Thuý, Phạm Thoại, Kan Hy, Marko… còn cập nhật nhiều xu hướng thời trang mới nhất, chia sẻ những bí quyết phối đồ giúp giới trẻ dễ dàng mặc đẹp như fashionista. Với thông điệp "mỗi món đồ, dù đơn giản nhất, đều có cách tỏa sáng", TikTok Shop hướng đến mục tiêu nâng tầm gu ăn mặc, khơi nguồn cảm hứng cho giới trẻ biến tấu sáng tạo các item thường ngày thành những trang phục cao cấp.

Hứa hẹn bùng nổ kỷ nguyên mua sắm số

"Thời Trend - Deal Đẹp" không đơn thuần chỉ là phiên LIVE giúp các thương hiệu tìm kiếm doanh số. Siêu live thời trang được đầu tư quy mô khủng nhất từ trước tới nay của TikTok Shop còn đánh dấu cột mốc thăng hạng trải nghiệm cực đỉnh cho phương thức mua sắm kết hợp giải trí (Shoppertainment) và mở màn cho xu hướng mới - mang cả sàn runway lên livestream bán hàng (LIVE Commerce).

Siêu LIVE cũng thực chứng cho nỗ lực của TikTok Shop trong việc mở lối tiến đến kỷ nguyên mua sắm số mới, nơi người dùng được trải nghiệm "tất cả mọi thứ trong một". Thông qua nền tảng, các tín đồ yêu thời trang có thể cập nhật mọi xu hướng mới nhất, thậm chí nâng cấp bản thân từ "bắt trend" trở thành "tạo trend" bằng cách gia nhập vào cộng đồng tiên phong mặc đẹp.

Bằng việc hợp tác với các thương hiệu mang đến ngàn item chất lượng và đa dạng mẫu mã, TikTok Shop còn tôn vinh thời trang thuộc mọi phong cách, mọi giới tính, mọi vóc dáng… Trên phiên LIVE, không có khuôn mẫu gò bó nào giới hạn và cản bước được thời trang tiếp cận người yêu mặc đẹp, ngay cả giá cả. Bởi nền tảng mang đến cả vũ trụ deal "hời" khó cưỡng, cùng chính sách hậu mãi và đổi trả linh hoạt.

Thời lượng khủng lên đến 25 tiếng, phiên LIVE hội tụ đầy đủ và đa dạng những mặt hàng thời trang

Hậu phiên LIVE với số lượng đơn hàng khủng, TikTok Shop tiết lộ sẽ tiếp tục khai phá tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành hàng thời trang trên nền tảng, đồng thời không ngừng tiên phong sáng tạo các "điểm chạm" thú vị kết nối người dùng, nhà sáng tạo nội dung và thương hiệu thời trang. Cùng chờ đó những phiên live được đầu tư "mạnh tay" hơn nữa của nền tảng Shoppertainment hàng đầu này nhé!