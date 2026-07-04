Giải mã iTVC khai trương Hanoi Centre: Khi nghệ thuật bán lẻ hòa vào nếp văn hóa thủ đô

Nhân dịp khai trương chính thức, TTTM Hanoi Centre ra mắt iTVC đầu tiên với cách kể chuyện giàu tính điện ảnh, đan cài chất Hà Nội và nhịp sống hiện đại để mở ra một điểm hẹn phong cách mới cho người dân Hà Thành.

Cảm hứng từ địa chỉ 175 Nguyễn Thái Học

Ra mắt từ cuối năm 2025, Hanoi Centre sớm thu hút đông đảo giới trẻ và các gia đình trẻ nhờ không gian xanh cùng việc bảo tồn cây đa trăm tuổi ngay giữa lòng Thủ đô. Phía sau diện mạo hiện đại ấy, địa chỉ 175 Nguyễn Thái Học còn mang theo một chiều sâu lịch sử đặc biệt. Ngược dòng lịch sử, nơi đây từng là xưởng đúc tiền thời Đông Dương, sau đó là Trại giam Nhà Tiền, tiếp đến là Nhà in Tiến Bộ gắn với nhiều thế hệ người dân Thủ đô. Những lớp thời gian chồng xếp lên nhau tạo nên một điểm giao hiếm có, nơi ký ức đô thị không bị gián đoạn mà tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Từ nền tảng đó, tinh thần "Tâm điểm Thời đại – The Centre of Times" được gợi mở. Thay vì đặt hiện đại đối lập với di sản hay xem cái mới là sự thay thế của quá khứ, Hanoi Centre lựa chọn mang những dấu ấn của nhiều thời kỳ cùng song hành trong một dòng chảy thống nhất của đô thị.

Tư duy ấy được truyền tải một cách sinh động vào từng khung hình của iTVC. Thay vì lối tiếp cận tuyến tính hay tập trung giới thiệu không gian và thương hiệu, thước phim lựa chọn nhịp dựng cắt cảnh liên tục (match-cut) giữa phố phường, con người và những lát cắt trải nghiệm để mô phỏng một dòng chảy bất tận. Trong đó, bản sắc Hà Nội xuất hiện một cách tự nhiên qua những chi tiết đời thường được đặt trong bối cảnh mới – vừa quen thuộc, vừa mang hơi thở đương đại. Các nhân vật không chỉ đơn thuần là những người mẫu xuất hiện trong video mà còn đại diện cho bản sắc, những bản ngã mà khách hàng có thể nhìn thấy chính mình trong nhịp sống Hà Nội. Và nếu "The Centre of Times" là câu chuyện về thời đại, thì nhân vật trung tâm được khơi gợi ở đây lại chính là một nét đặc trưng khó lẫn của người Thủ đô: Nghệ thuật sống sành.

Mỗi cá nhân là một mảnh ghép tạo nên Hà Nội và mỗi người đều có một phiên bản "Hà Nội" bên trong mình (Ảnh cắt từ Video)

Đến chất ái "sành" của người Hà Nội được kể lại bằng nghệ thuật bán lẻ

"Nhất cao là núi Ba Vì/ Nhất lịch, nhất sắc, Kinh kỳ Thăng Long" – Câu ca dao xưa đã phần nào khắc hoạ lối sống riêng biệt, nơi nếp "Kinh kỳ" mặc nhiên trở thành khuôn vàng thước ngọc cho các giá trị văn hóa. Cái "sành" của người Hà Nội vốn không nằm ở sự xa hoa, hào nhoáng bên ngoài, mà thấm đượm trong chiều sâu của lối sống khoan hòa, nết ứng xử chừng mực và gu thẩm mỹ tao nhã. Người Hà Nội sành ăn ở sự nguyên bản, đúng vị, đúng mùa; sành mặc ở nét giản dị mà thanh quý. Đặc biệt, chữ "sành" ấy còn được kết tinh qua những thú chơi vang bóng một thời đòi hỏi sự tĩnh tại trong tâm hồn như thưởng hoa, thưởng trà hay nuôi chim cảnh. Một nếp sống nền nã, nơi mọi nhu cầu thường nhật đều được nâng tầm thành một nghệ thuật sống.

Cái sành ăn Hà Nội không chỉ là ăn ngon, mà còn là ăn đúng điệu (Bối cảnh: Nhà hàng Vua Chả Cá - TTTM Hanoi Centre, Ảnh cắt từ Video)

Trong iTVC của Hanoi Centre, tinh thần ấy được diễn giải lại qua ngôn ngữ bán lẻ hiện đại – nơi mua sắm, ẩm thực và giải trí không tách rời mà hòa vào một nhịp sống thống nhất. Hành trình trong thước phim được xây dựng như một chuỗi lát cắt cảm xúc, dẫn dắt người xem đi qua nhiều không gian và trạng thái khác nhau của đô thị. Bước ra đời thực, tinh thần đó tiếp tục được mở rộng tại Hanoi Centre thông qua hệ thống thương hiệu quốc tế và các mô hình cửa hàng lần đầu xuất hiện như Urban Revivo, BERSHKA hay ZARA Concept Store, adidas Hanoi Brand Center, BOSS Flagship Store, Coach hay Swarovski… Song song, trải nghiệm ẩm thực mang đến sự giao thoa giữa quốc tế và địa phương với OVO Egg Tart, trà xanh Nhật Bản Nagocha hay Vua Chả Cá. Không gian giải trí cũng được mở rộng với cụm rạp Galaxy CineX và khu tương tác Timezone, tạo nên một tổ hợp đa lớp dành cho nhiều nhu cầu khác nhau. Ở đó, mua sắm không chỉ là lựa chọn sản phẩm, mà trở thành cách mỗi người thể hiện gu thẩm mỹ và tận hưởng nhịp sống đất Hà Thành theo cách riêng.

Không gian hiện đại của Hanoi Centre được lồng ghép khéo léo trong khuôn mẫu Sành Mua đậm chất Hà Nội (Ảnh cắt từ Video)

Không dừng lại ở một đoạn phim quảng cáo, iTVC khai trương của Hanoi Centre ghi lại những lát cắt từ sự kiện đã diễn ra tại trung tâm, như một phần mở rộng của câu chuyện về điểm đến. "Tâm điểm Thời đại – The Centre of Times" không chỉ là thông điệp truyền thông, mà phản ánh nhịp sống đô thị giữa lòng Hà Nội – thành phố của di sản và hội nhập.