Giải đấu PMGC bước vào giai đoạn nước rút: Những cái tên nào sẽ chắc suất vào chung kết thế giới PUBG Mobile?

PUBG Mobile Global Championship 2020 - Giải đấu chung kết thế giới của PUBG Mobile chính thức diễn ra từ 24/11 - 20/12 với sự góp mặt của 24 đội tuyển sừng sỏ trên thế giới. Kết thúc vòng Super Weekend, 16 cái tên xuất sắc sẽ lộ diện để bước tiếp vào vòng chung kết diễn ra vào đầu năm sau. Đây được xem là giải đấu danh giá bậc nhất của PUBG Mobile và là cái đích của rất nhiều đội tuyển chuyên nghiệp trên thế giới khi tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 triệu USD.

Trải qua một chặng đường thi đấu, những trận đấu kịch tính, căng thẳng và khốc liệt sắp sửa bước vào giai đoạn cuối. 16 đội tuyển nào sẽ có cơ hội bước vào vòng chung kết để đặt tay vào vinh quang của giải đấu năm nay?

NOVA XQF

NOVA XQF đang là đội đứng đầu bảng xếp hạng League Play Tuần 4 - Ngày 1. Sau một chuỗi ngày thi đấu khá thất vọng khi thậm chí không thể lọt vào Super Weekend thì mới đây, NOVA XQF đã trở lại một cách đầy ngoạn mục để trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay. Tuy nhiên, để làm được điều đó thì NOVA XQF sẽ phải đối diện với sự bám đuổi gay gắt của rất nhiều cái tên sáng giá khác như 4AM và cả BTR.

Bigetron RA (BTR)

Trong League Play Tuần 4 vừa qua, BTR và 4AM đã không còn giữ thế bám đuổi nhau như trước nữa. Khi mà BTR vẫn giữ được sự ổn định của mình thì 4AM đã tụt xuống vị trí thứ 20. Tuy nhiên, bảng xếp hạng này vẫn chưa nói lên được điều gì bởi những trận đấu sắp tới đây sẽ là chìa khóa quyết định thành bại của việc góp mặt vào top 16 tại vòng chung kết.

BTR với những hạt nhân và phong độ đã được khẳng định tại các giải đấu danh giá trước đó của PUBG Mobile, đương nhiên là có thừa tham vọng để trở thành ông hoàng của PUBG Mobile toàn thế giới. Nhưng đó sẽ là một thách thức không hề nhỏ đối với BTR khi tất cả những cái tên còn lại đều khao khát vô địch, đặc biệt là NOVA XQF và Four Angry Men (4AM).

Four Angry Men (4AM)

Game thủ Việt nhận định, với Four Angry Men (4AM) và Loops thì việc kiếm 40 - 50 điểm sau 4 trận là trong tầm tay thôi. Vì vậy, vị trí thứ 20 tại League Play Tuần 4 vẫn chưa thể nói lên được điều gì. 4AM vẫn được đánh giá là một ứng cử viên sáng giá cho vòng chung kết năm nay. Thậm chí, có thời điểm Four Angry Men và BTR đã tạo nên một thế giằng co kịch tính và luôn bám đuổi nhau một cách cực kỳ hấp dẫn.

Tuy phong độ của Four Angry Men đã có phần trồi sụt tại League Play Tuần 4 vừa qua, nhưng đó vẫn chưa thể coi là yếu tố để loại 4AM khỏi cuộc đua vô địch năm nay.

Nhận định chung của nhiều game thủ Việt về chung kết thế giới PUBG Mobile năm nay, cơ hội vô địch là rất lớn đối với BTR. Vì vậy, trong những ngày thi đấu cuối cùng này, sự kịch tính chắc chắn sẽ được đẩy lên một cao trào mới và hãy cùng chờ xem điều bất ngờ gì sẽ đến với game thủ PUBG Mobile toàn cầu nhé.

Đón xem những trận đấu hấp dẫn, những màn đọ súng nghẹt thở và mãn nhãn vào lúc 18h trên các kênh sóng của PUBG Mobile VN.