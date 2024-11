Giải đấu FADO Fancy Pickleball: Mãn nhãn với màn so tài cực chất từ các KOLs và vận động viên

Sân chơi thể thao – Không gian giải trí cực "chill"

Ngày 3/11 vừa qua, giải đấu FADO Fancy Pickleball – sự kiện thể thao siêu hot dành riêng cho giới trẻ đã chính thức khởi tranh tại cụm sân Happy Hub - The Granary, Quận 4, TP. HCM.

Được tổ chức bởi Kenh14.vn, cùng sự đồng hành của FADO.VN và HappyHub, giải đấu lần này không chỉ là một sân chơi thể thao mà còn là nơi để các bạn trẻ thể hiện phong cách thời trang đầy cá tính.

Đây là lần đầu tiên pickleball được tổ chức trong một không gian vừa chất vừa "fancy" tạo nên cơn sốt mới trong cộng đồng thể thao trẻ.

Các vận động viên và KOLs hào hứng check-in tại giải đấu FADO Fancy Pickleball – Sân chơi thể thao độc đáo dành riêng cho giới trẻ!

Đại diện ban tổ chức và nhà tài trợ cũng đã tham gia với sứ mệnh đồng hành cùng giới trẻ trong hành trình tiếp cận các xu hướng thể thao hiện đại, bền vững và tràn đầy nhiệt huyết.

Cụ thể, giải đấu FADO Fancy Pickleball được diễn ra với không khí sôi động và kịch tính từ đầu đến cuối, mang lại cho khán giả những trải nghiệm thể thao mãn nhãn và đầy cảm xúc. Từng trận đấu đều là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật, phong cách và tinh thần cạnh tranh mãnh liệt, khiến người xem như bị cuốn vào từng khoảnh khắc trên sân.

Những khoảnh khắc kịch tính và sôi động tại giải đấu FADO Fancy Pickleball

Ngay từ vòng loại, FADO Fancy Pickleball đã thu hút khán giả với những pha giao cầu đầy uy lực và chiến thuật bất ngờ từ các đội thi đấu, tạo nên nhiều "twist" kịch tính. Các vận động viên liên tục khiến khán giả trầm trồ với những cú smash mạnh mẽ, cú cứu cầu sát đất, và pha đánh xoáy đầy kỹ thuật.

Sự xuất hiện của các KOLs như Hoa hậu Thái Thị Hoa, diễn viên Trương Minh Cường, ca sĩ Phương Ly, Emily, An Trương càng làm không khí bùng nổ, mỗi cú đánh đều được cổ vũ nhiệt tình. Đặc biệt, màn giao hữu của các cặp KOLs mang đến tinh thần thi đấu hào hứng và gần gũi, khiến giải đấu không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là trải nghiệm đáng nhớ cho cộng đồng.

Diễn viên “Lật mặt 7” Trương Minh Cường bắt cặp với Á hậu Ánh Vương

Dàn KOLs quy tụ tại FADO Fancy Pickleball.

Sau những màn tranh đấu nảy lửa, FADO Fancy Pickleball thực sự đã mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ, kết hợp hoàn hảo giữa tinh thần thi đấu nhiệt huyết và niềm vui gắn kết trong cộng đồng yêu thể thao trẻ.

Cặp đôi vô địch nhận giải Nhất Đôi đầy xứng đáng sau những trận đấu kịch tính và nỗ lực không ngừng.

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, FADO Fancy Pickleball đã tìm ra những gương mặt xuất sắc nhất. Ở hạng mục nghệ sĩ và KOLs, Quán quân thuộc về Như Mỹ - Jayden. Như Mỹ, học trò của Minh Hằng từ The Face 2018, gây ấn tượng với phong cách thi đấu chuyên nghiệp và nổi bật.

Á quân là Gigi Hương Giang - An Trương với sự phối hợp ăn ý, tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Vị trí Quý quân thuộc về Phạm Minh Anh - Trân Phạm, trong đó Phạm Minh Anh còn nhận giải Moment of Glory cho những khoảnh khắc xuất sắc trên sân.

Ở hạng mục vận động viên phong trào, giải Nhất Đôi thuộc về Trần Anh Tuấn - Lê Quang Vinh nhờ kỹ năng vượt trội. Giải Nhì Đôi gọi tên Nguyễn Thanh - Tuấn Anh với lối chơi nhiệt huyết. Giải Ba Đôi thuộc về Lưu Vi Linh - An Trương và Trương Gia Vinh - Giang Huyền Trang, cả hai cặp đôi đều cống hiến những trận đấu kịch tính.

Moment of Glory dành cho Lưu Vi Linh - An Trương với những khoảnh khắc bùng nổ.

Giải đấu cũng vinh danh các giải phụ: Best Style dành cho Giang Huyền Trang - Ayden Le với phong cách thời trang ấn tượng; Power Couple thuộc về Minh Trần - Hải Đường nhờ sự ăn ý tuyệt đối. Moment of Glory dành cho Lưu Vi Linh - An Trương với những khoảnh khắc bùng nổ; và Best Couple thuộc về Jayden - Huy Trần với màn phối hợp mượt mà, tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem.

Có thể nói, giải đấu FADO Fancy Pickleball không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là nơi những người trẻ có thể thỏa sức thể hiện cá tính, kết nối đam mê, và thể hiện phong cách thời trang thời thượng, năng động.

Sự kiện đã mang đến những khoảnh khắc tuyệt vời khi tinh thần thể thao và thời trang hòa quyện, tạo nên một không gian vừa sôi động vừa đầy cảm hứng. Với tinh thần đó, FADO đã trở thành cầu nối cho một cộng đồng yêu thích phong cách sống hiện đại, lành mạnh, và đầy năng lượng.

