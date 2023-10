Giải cứu bé gái 3 tuổi bị khỉ bắt cóc: Cảnh sát tìm thấy đứa trẻ nhờ tiếng gọi của người mẹ

Hôm 26/10, Cục Cảnh sát thành phố Lục Bàn Thủy (Quý Châu, Trung Quốc) công bố một đoạn video cho biết gần đây một bé gái 3 tuổi ở địa phương đã bị khỉ hoang bắt cóc và đội cứu hộ đã giải cứu thành công bé.

Video từ hiện trường cho thấy, cảnh sát thực hiện công tác cứu hộ trong một khu rừng với thảm thực vật vô cùng rậm rạp, leo lên sườn dốc đứng để tìm kiếm đứa trẻ và suýt trượt chân nhiều lần trong quá trình tìm kiếm. Đồng thời, cảnh sát cũng liên hệ với các cơ sở y tế để được hỗ trợ nhằm ứng phó với nhiều tình huống xấu nhất.

Đội cứu hộ tiến vào núi sâu để tìm kiếm bé gái 3 tuổi

Cuối cùng, sau hơn 2 giờ tìm kiếm cứu nạn, cảnh sát đã tìm thấy bé gái trong bụi cây ở rìa một vách đá. Cảnh sát đã trấn an bé rồi đưa em xuống núi an toàn và liên hệ người thân của em. May mắn thay, cháu bé chỉ bị trầy vài vết xước trên cơ thể.

Chiều 26/10, phóng viên Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh đã liên lạc với bố của đứa trẻ là anh Lưu.

Người bố chia sẻ với phóng viên rằng đứa trẻ đã bị một con khỉ hoang bắt đi mất vào ngày 21/10. Hôm đó, anh và vợ đưa con ra ngoài đồng làm ruộng, đến trưa, anh để con ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi.

“Chỉ một phút sau, khi quay lại thì phát hiện cháu đã mất tích. Chúng tôi rất lo lắng và không biết làm gì. Vợ tôi đã khóc rất nhiều, tôi vừa hoảng loạn vừa báo cảnh sát”, anh Lưu kể lại với phóng viên.

Bí thư thôn cũng có mặt tại đây kể lại, ông nhận được tin đứa bé mất tích vào khoảng 1 giờ chiều ngày hôm đó. Ngay lập tức, ông đã dẫn một vài người dân và nhóm cảnh sát đi tìm cháu bé, nhiều thôn khác biết chuyện cũng tham gia đội tìm kiếm.

Lưu cho biết, mặc dù không nhìn thấy con khỉ nào vào thời điểm xảy ra vụ việc nhưng anh nghi ngờ đứa trẻ có thể đã bị khỉ hoang bắt đi. Bí thư thôn cũng nói: “Xung quanh thôn làng chúng tôi thỉnh thoảng cũng có trường hợp khỉ xuống núi tìm thức ăn. Nếu khỉ thật sự đã bắt trẻ con đi rồi giấu trong đám cỏ thì rất khó phát hiện”. Theo đó, khi vụ việc xảy ra, một thôn dân đã nhìn thấy một con khỉ rất lớn gần cánh đồng mà cháu bé mất tích.

Anh Lưu kể rằng khi mọi người đang tìm kiếm khắp nơi, mẹ của đứa trẻ liên tục gọi tên con thì bất ngờ nghe thấy tiếng đáp lại từ hướng núi. Bí thư thôn cho biết, cảnh sát đã lần theo âm thanh ấy và tìm được vị trí của đứa trẻ: "Vị trí đó nằm trên một mô đất cao, cách mặt đất hơn 30 mét. Người lớn chúng tôi còn khó leo lên được chỗ ấy".

"Con sợ hãi và khóc rất to sau khi được giải cứu", anh Lưu kể lại. Rất may sau khi được đưa vào trạm y tế địa phương, bé gái chỉ bị trầy xước ở vai và thắt lưng, hiện em đã bình tĩnh sau cơn hoảng loạn vừa qua.

Bí thư thôn cho biết, qua kiểm tra, vết xước trên thắt lưng của bé gái nghi là dấu vân tay của khỉ. Anh Lưu nói: "Vết móng tay bị trầy xước thấy rõ và khác hẳn với dấu của con người".

Sau khi sự việc xảy ra, Lưu đã hỏi con có phải bị khỉ bắt không, và bé đã gật đầu. "Tôi hỏi lại con khỉ đi đâu rồi, con chỉ tay về hướng núi sâu".

Lưu rất biết ơn sự giúp đỡ của cảnh sát và người dân trong thôn đã nhiệt tình tìm kiếm, cứu con anh trong thời gian ngắn.

Bí thư thôn đã tổ chức họp thôn để nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác khi đưa trẻ em lên núi, đặc biệt là trong mùa thu hoạch. Các bộ phận liên quan cũng sẽ được thông báo tuần tra gần thôn để đảm bảo an toàn cho người dân.

Nguồn: Sohu