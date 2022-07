Giải chạy "Long An Marathon 2022 - về Đồng Tháp Mười" thu hút 4000 vận động viên tham dự

Giải "Long An Marathon 2022 - về Đồng Tháp Mười" sẽ diễn ra vào ngày 17-18/9. Đây là giải chạy quy mô lớn đầu tiên được tổ chức tại Long An trong năm nay, nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch của tỉnh.

Năm nay, giải dự kiến có sự tham dự của 4.000 VĐV đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, bao gồm các VĐV chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Ở cự ly 42km, cung đường sẽ chạy dọc theo đường biên giới Việt Nam với nước bạn Campuchia. Ngoài ra, giải còn có cự ly 21km, 10km và 5km.

Cung đường chạy của cuộc thi "Long An Marathon 2022 - về Đồng Tháp Mười"

Tham gia cuộc thi, các VĐV có cơ hội khám phá những nét đẹp đặc trưng của vùng đất Long An. So với những giải chạy được tổ chức ở các thành phố lớn, "Long An Marathon 2022 - về Đồng Tháp Mười" có những nét riêng biệt, tạo ra trải nghiệm mới mẻ cho những người tham gia.

Giải chạy dành cho các cán bộ, công nhân viên chức, quần chúng lao động, sĩ quan đang công tác trên địa bàn tỉnh Long An, vùng lân cận và những VĐV yêu thích môn chạy marathon các tỉnh, thành phố, người nước ngoài đang sinh sống, công tác, học tập tại Việt Nam.

Không chỉ tạo ra một sân chơi mới và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao của tỉnh Long An, giải chạy còn giúp lan tỏa những giá trị tốt đẹp và quảng bá cho ngành du lịch địa phương ngày càng phát triển.

Giải sẽ khởi tranh vào trung tuần của tháng 9 này





