Giấc Mơ Của Mẹ tập 29: Nhan Phúc Vinh ra sức bảo vệ tình yêu của Diễm My 9x

Giấc Mơ Của Mẹ tập 29 (xem tại ĐÂY) mở đầu khi My (Diễm My 9x) cố gắng chấm dứt hi vọng của Tuấn trong khi bà Thanh (NSND Hồng Vân) thì đành chấp nhận cho Khang ở lại nhà mình. Đêm đó, My và Khang ở chung nhà nhưng lại phải gọi điện cho nhau và chính thức nói tiếng yêu.

Bà Thanh đã biết chuyện chồng đi làm thêm vào ban đêm, bà định can ngăn nhưng Minh (Nhan Phúc Vinh) khuyên mẹ hãy cứ để bố được đi làm. Vì chuyện này, bà Thanh chỉ đành im lặng và nấu đồ ăn bồi dưỡng cho chồng. Sáng hôm sau, bữa sáng bồi dưỡng cho chồng lại chẳng mấy yên bình khi bà Thanh vẫn hậm hực chuyện Khang - My. Bà tuyên bố không cho Khang ăn chung với gia đình mình nữa và cho Khang ở lại chỉ để tiện cho việc quản lý con gái. Thấy điều này, Minh khuyên mẹ hãy để My yêu đương còn ẩn ý nhắc về gia thế của Khang.

Tập 29 kết thúc khi My - Khang về nhà cùng nhau, đúng lúc bà Thanh đang tiếp chuyện Tuấn. Việc cãi vã lại nổ ra, lần này bà Thanh quá lời khiến My tuyên bố sẽ bỏ nhà đi.

Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng độc quyền vào thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên ứng dụng giải trí VieON.

Nguồn ảnh: VieON