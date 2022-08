Giấc Mơ Của Mẹ tập 26: Diễm My 9x bị mẹ cấm cản chuyện yêu đương

Ngay mở đầu Giấc Mơ Của Mẹ tập 26 (xem tại ĐÂY), Khang (Quốc Anh) đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ với dì về xích mích trong quá khứ với ông Phát. Sau đó, Khang đã hỏi mẹ xem có chuyện gì xảy ra, bà Hồng dĩ nhiên chỉ nói rằng đó là mâu thuẫn cá nhân, tuyệt nhiên không nhắc tới việc ông Phát chính là bố của Khang. Biết mẹ và sếp có mâu thuẫn, Khang cũng thẳng thắn nói chuyện với ông Phát và quyết tâm giữ giao kèo, tiếp tục công việc ở Thành Phát.

Khang sau đó trở lại với công việc và cuộc sống thường nhật. Anh bị Tuấn bắt ra công trường từ sáng sớm để mất cơ hội đưa My (Diễm My 9x) đi làm. Sau đó mối quan hệ của Khang và My cũng gặp sóng gió nhẹ khi bà Thanh (NSND Hồng Vân) tích cực gán ghép Tuấn với My. Bà thậm chí còn "gài" để My phải đi ăn với Tuấn, khi biết chuyện này, Khang đã nổi máu ghen dù giữa hai người chưa có mối quan hệ gì. Khi My khẳng định chỉ coi Khang là bạn, Khang đã hôn cô nhưng vẫn chưa có lời tỏ tình chính thức nào.

Sau nụ hôn này, Khang và My vẫn về nhà như thường. Lúc này trong nhà lại xảy ra tranh cãi, bà Thanh muốn My phải thành đôi với Tuấn để sau này không phải chịu cảnh dâu con vất vả, bà cũng nói thẳng là cảnh một mẹ một con như Khang thì không thể làm rể của bà. Lúc này Khang đứng ngoài và nghe hết mọi chuyện. Chưa kịp chạnh lòng thì Khang đã mừng như bắt được vàng khi ông Quốc bênh vực Khang, muốn Khang làm rể của mình.

Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng độc quyền vào thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên ứng dụng giải trí VieON.

Nguồn ảnh: VieON