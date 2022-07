Giấc Mơ Của Mẹ tập 12: Diễm My 9x vừa được minh oan đã thăng chức, công lớn là của mỹ nam này

Dù đã chắc chắn chú Trí là thủ phạm trong vụ lấy cắp tài liệu công ty nhưng My (Diễm My 9x) vẫn vô cùng lưỡng lự, không muốn báo án ở đầu tập 12 Giấc Mơ Của Mẹ (xem tại ĐÂY). Cô thương cho hoàn cảnh của chú Trí nên kể cả khi Khang (Quốc Anh) và Minh (Nhan Phúc Vinh) hết lời khuyên bảo, cô vẫn muốn tiếp tục chờ đợi chú Trí tự đầu thú.



Khi về nhà, My hỏi bố mẹ nên đối xử với người mình ghét thế nào. Khi bà Thanh (NSND Hồng Vân) nói bà sẽ nấu cho người bà ghét một bữa ăn ngon để chiêm nghiệm, cảm thông và bỏ qua, My đã lập tức nhờ mẹ nấu cho vợ chồng chú Trí một bữa ăn. Cô đem đồ ăn vào viện thăm vợ chú Trí, không tỏ bất kì thái độ lạ nào mà vẫn kính trọng vị cấp trên này. Trong lúc nhìn vợ ăn rất ngon miệng, chú Trí đã ân hận nghĩ đến lời vợ rằng có khó khăn tới đâu cũng không được làm điều sai trái.

Ngày hôm sau, My tới công ty nhận quyết định về vụ việc của mình. Cô vô cùng bất ngờ khi chú Trí đã ra đầu thú, cô được trả lại sự trong sạch. Lúc này chú Trí cũng nhắn tin cảm ơn cô vì bữa ăn, nói rằng từ khi bị bệnh tới giờ, lần đầu tiên vợ chú ăn ngon miệng như vậy.

Người mà My biết ơn nhất sau khi được minh oan là Khang, chính bởi vậy ngay khi từ công ty về, khi nhận được cuộc điện thoại của Khang, cô đã lập tức đồng ý cùng Khang đi ăn. Có điều bữa ăn không kịp thành hiện thực khi bà Hồng tới tìm gặp My để nói xin lỗi My. Hai cô cháu, người giám đốc, người nhân viên đã ôm nhau làm lành sau giông tố. Lúc này bà Thanh đã nhìn thấy, bà ghen tị vì con gái chẳng bao giờ ôm hay cười với mình như thế. Sau đó, My cũng cùng bà Hồng đi ăn trong sự chứng kiến của Khang và bà Thanh. Tin vui tiếp tục đến khi trợ lý của bà Hồng nghỉ việc và công ty đã quyết định đưa My lên thay thế vị trí này.

Ở một diễn biến khác, Khang đã quyết định sẽ thuận theo ý người yêu cũ, kết hôn với cô để thuận lợi cho việc thăng tiến, mặc kệ việc cô đang chuẩn bị cưới Hùng. Hai người lén lút gặp mặt mà không hề biết rằng Hùng đã phát hiện ra mình bị cắm sừng.

