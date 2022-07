Giấc Mơ Của Mẹ tập 11: Nhan Phúc Vinh cặp kè với “hoa đã có chủ”, chuyện gì đây?

Về nhà sau khi đã bị “kết án” ở công ty, ngay đầu tập 11 Giấc Mơ Của Mẹ (xem tại ĐÂY), My (Diễm My 9x) đã tĩnh tâm lại và nhận ra sự bất ổn trong việc điều tra của công ty. Cô bắt đầu có sự nghi ngờ về người đã lén sử dụng máy tính của mình và người đầu tiên cô nghĩ tới là chú Trí tuy nhiên lúc này, cô vẫn tin tưởng vị cấp trên này. Lúc này bố đã gặp và an ủi My, nhắc cô rằng bố mẹ và cả gia đình đều ủng hộ cô. Vì lời nhắc nhở này mà My đã định nhờ anh trai hỗ trợ mặt pháp lý nhưng cuối cùng lại không dám mở lời. Cô không ngờ anh Minh (Nhan Phúc Vinh) đã chủ động đi theo cô đến công ty và nhận mình là luật sư của My.



My đã chính thức có quyết định phải đình chỉ công tác, cô lên văn phòng dọn đồ và gặp chú Trí. Trong lúc nói chuyện với chú Trí, My được biết sắp tới công an sẽ vào cuộc vụ của mình. Cô nhận ra sự bất ổn trong cách nói chuyện của chú, đặc biệt còn phát hiện ra đôi giày mà chú Trí đi giống hệt giày của người đánh rơi chiếc USB chứa mẫu thiết kế công ty. Chưa kịp chất vấn chú Trí thì My hay tin chú đã xin nghỉ phép một thời gian dài, đến nhà cũ cũng bán, giờ không biết đang ở đâu.

Cùng lúc này, Khang (Quốc Anh) nghe mẹ kể về chuyện của My, anh vô cùng lo lắng và nhắn tin quan tâm cô. Anh còn trực tiếp vào cuộc điều tra và biết tin chú Trí đang ở viện vì vợ lâm bệnh nặng. Khang và My đã gặp trực tiếp chú Trí, dĩ nhiên ông ta chối tội.

Ở một diễn biến khác, Minh (Nhan Phúc Vinh) tiếp tục phải chịu sự sai bảo một cách vô lý của Hùng. Uất ức dồn nén khiến Minh không ngần ngại gặp mặt người yêu cũ nay là vợ sắp cưới cùng Hùng để "bàn chuyện đại sự". Cô ta muốn cưới Minh với lời hứa hẹn sẽ giúp Minh lập văn phòng riêng và nhận một vụ ly hôn nghìn tỷ. Trước sự hứa hẹn này, Minh không trả lời ngay nhưng cũng không hề phản kháng khi người cũ có những cử chỉ thân thiết với mình.

Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng độc quyền trên ứng dụng giải trí VieON.

