Giấc Mơ Của Mẹ tập 10: Diễm My 9x liên tục trách oan mẹ, đến Nhan Phúc Vinh cũng phải bó tay

Cuối tập 9 Giấc Mơ Của Mẹ, bà Thanh (NSND Hồng Vân) đuổi những người đồng nghiệp của My (Diễm My 9x) ra khỏi nhà. Sang đầu tập 10 (xem tại ĐÂY), lý do của hành động này được tiết lộ. Hóa ra chỉ vì bà lo cho My và nghĩ rằng nếu phải khám xét phòng thì nghĩa là công ty coi My như tội phạm, bà uất ức thay cho con mình. Sau khi làm lớn chuyện, bà Thanh còn dặn cả nhà không được nói gì, để cho My được thoải mái. Ai ngờ khi về tới nhà, My lại nổi đóa, lớn tiếng cho rằng mẹ đã làm lớn chuyện. Ngay cả khi anh hai ngỏ ý muốn dùng luật pháp để giúp đỡ, My cũng gạt phăng đi.



Bình thường hay mắng mỏ My, thiên vị Minh (Nhan Phúc Vinh) nhưng lúc này mới thấy bà Thanh cũng rất yêu thương con gái. Đêm đó bà trằn trọc không ngủ được, sang phòng xem My thế nào và phát hiện ra con gái bị sốt. Bà nấu súp rồi ép My ăn. Sáng hôm sau, tranh thủ lúc con gái còn ngủ, bà đã đem số hồ sơ mà My chuẩn bị cho cuộc thi tuyển vào phòng kế hoạch lên công ty để nói chuyện với giám đốc. Tại đây bà gặp lại người đến khám nhà mình, hai bên đôi co với nhau, mọi chuyện chỉ êm xuôi khi bà Hồng xuất hiện. Vốn rất quý My nên bà Hồng cũng không ngại nói chuyện với bà Thanh, cốt cũng chỉ nghe bà Thanh nói về tâm huyết của con gái mình với công việc này. Khi biết chuyện, My tức tốc tới công ty và lại nổi nóng với mẹ.

Sau khi nói chuyện với bà Thanh, bà Hồng mới biết chuyện công ty cho người đến soát nhà My. Bà gọi My vào nói chuyện riêng đúng lúc đó lại hay tin phòng an ninh đã kiểm tra ra My có 2 lần gửi mail cho công ty đối thủ. Không còn hi vọng gì nữa, My tự dọn đồ rời khỏi công ty, dầm mưa đi về nhà. Đúng lúc này, Khang (Quốc Anh) tới đón mẹ đi ăn nên đã gặp My trong bộ dạng thảm thương. Anh đưa My lên xe, đi mua đồ ăn cho cô, đứng ngoài trời mưa để cho cô được thoải mái khóc. Vì chuyện này, anh cũng nói dối mẹ, để dành thời gian cho My.

My sau khi ăn mì cùng Khang thì tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, cô được Khang đưa về nhà nhưng vừa về tới nơi thì lại thể hiện thái độ bực dọc. Cô không hiểu được lòng mẹ nên cố gắng cự cãi khi anh trai và mẹ muốn giúp giải quyết sự việc. Điều này khiến Minh bất lực còn bà Thanh thì vẫn quen miệng quở trách con.

Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng độc quyền trên ứng dụng giải trí VieON.

Nguồn ảnh: VieON

