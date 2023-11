Giá xăng tăng, giảm trái chiều

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu trong nước, áp dụng từ 15h ngày 30/11.

Theo đó, xăng E5 RON92 tăng 109 đồng/lít, không cao hơn 21.799 đồng/lít; xăng RON95 giảm 34 đồng/lít, không cao hơn 22.990 đồng/lít.

Tương tự giá dầu các loại cũng tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 87 đồng/lít, về mức 20.196 đồng/lít; dầu hỏa tăng 172 đồng/lít, có giá bán 21.116 đồng/lít và dầu mazut có giá 15.729 đồng/kg sau khi tăng 91 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Xăng tăng giá từ 15 giờ ngày 30/11 (Ảnh Công Hiếu)

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 23/11/2023-29/11/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: việc các nhà đầu tư tập trung sự chú ý vào kỳ vọng OPEC+ sẽ cắt giảm nguồn cung mới và bỏ qua mức tăng dự trữ dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ; ảnh hưởng của bão tại khu vực Biển Đen làm gián đoạn xuất khẩu từ Kazakhstan và Nga, làm tăng nguy cơ thắt chặt nguồn cung trong ngắn hạn…các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có biến động tăng, giảm đan xen.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 23/11/2023 và kỳ điều hành ngày 30/11/2023 là: 91,756 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,657 USD/thùng, tương đương tăng 0,72% so với kỳ trước); 97,110 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,153 USD/thùng, tương đương giảm 0,16% so với kỳ trước); 106,180 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,027 USD/thùng, tương đương tăng 0,98% so với kỳ trước); 101,946 USD/thùng dầu điêzen (giảm 0,524 USD/thùng, tương đương giảm 0,51% so với kỳ trước); 463,360 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 3,333 USD/tấn, tương đương tăng 0,72% so với kỳ trước).

Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 33 lần điều chỉnh, trong đó có 19 lần tăng, 11 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.