Giá xăng giảm hơn 606 đồng/lít

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính ngày 21/4, các mặt hàng xăng, dầu hầu hết đều giảm giá. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 485 đồng/lít, bán ra không cao hơn 22.688 đồng/lít; xăng RON95 giảm 606 đồng, bán ra không cao hơn 23.639 đồng/lít.

Tương tự, dầu diesel giảm 752 đồng, bán ra không cao hơn 19.397 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 259 đồng, bán ra không cao hơn 19.480 đồng/lít.

Riêng giá dầu mazut tăng 649 đồng, bán ra không cao hơn 15.843 đồng/kg.

Giá xăng dầu hầu hết được điều chỉnh giảm từ 17h ngày 21/4.

Kỳ này, liên Bộ trích lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5 RON92 ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước 150 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu diesel ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu mazut ở mức 0 đồng/kg (như kỳ trước).



Đồng thời, cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu (kỳ trước chi đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg).

Liên bộ cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11/4/2023-21/4/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: lo ngại về khả năng tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng như triển vọng không chắc chắn của kinh tế toàn cầu; dự báo nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay đang tiếp tục tăng và việc OPEC+ cắt giảm sản lượng…Các yếu tố này tác động làm giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung là giảm, riêng mặt hàng dầu mazut là tăng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/4/2023 và kỳ điều hành ngày 21/4/2023 là: 97,958 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 3,683 USD/thùng, tương đương giảm 3,62% so với kỳ trước); 101,876 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,769 USD/thùng, tương đương giảm 2,67% so với kỳ trước); 97,825 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,531 USD/thùng, tương đương giảm 1,54% so với kỳ trước); 97,948 USD/thùng dầu điêzen (giảm 3,557 USD/thùng, tương đương giảm 3,50% so với kỳ trước); 472,496 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 8,412 USD/tấn, tương đương tăng 1,81% so với kỳ trước).