Giá vàng nhẫn, vàng miếng sáng 3/8 tại SJC, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải: Diễn biến trái chiều

Trong khi giá vàng thế giới nhích tăng, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đi ngang và có diễn biến trái chiều ở các thương hiệu.

Khảo sát lúc 8h40 ngày 3/8/2026, giá vàng miếng tại SJC, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải đi ngang so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 138 - 139,8 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC và Phú Quý giữ nguyên giá so với phiên giao dịch cuối tuần trước, lần lượt ở 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng và 137 - 141 triệu đồng/lượng.

PNJ giữ nguyên chiều mua, trong khi chiều bán tăng 100.000 đồng/lượng, lên 141 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 137,2 - 141,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua lên 138 triệu đồng/lượng nhưng giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán, còn 139,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay. Ảnh: BTMH.

Sáng 3/8, giá vàng thế giới trên Kitco đạt 4.064 USD/ounce, tăng 21 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng quốc tế nhích tăng nhưng vẫn chịu áp lực từ đà phục hồi của đồng USD và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng.

Theo Kitco News, tâm điểm tuần này là loạt dữ liệu quan trọng về thị trường lao động Mỹ, gồm PMI sản xuất ISM, báo cáo việc làm JOLTS, việc làm ADP, PMI dịch vụ ISM, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần và đặc biệt là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls).

Những số liệu này sẽ tác động trực tiếp đến kỳ vọng lãi suất của Fed và sức mạnh đồng USD. Dữ liệu tích cực có thể khiến USD tăng giá, gây áp lực lên vàng; ngược lại, nếu yếu hơn dự báo, kim loại quý có thể lấy lại đà tăng. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn chưa đồng thuận về khả năng vàng quay lại xu hướng tăng dài hạn.

Thị trường hiện cũng theo dõi sát triển vọng lãi suất Fed trong tháng 9, dữ liệu việc làm Mỹ công bố tuần tới, phản ứng với các chỉ số kỳ vọng lạm phát cuối tháng 7 và những rủi ro gián đoạn tại các tuyến hàng hải Hormuz, Biển Đỏ - các yếu tố có thể khiến giá vàng biến động trong thời gian tới.