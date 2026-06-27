Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn vọt lên mức cao nhất trong tuần

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch sáng nay, 27-6, tăng mạnh khoảng 1,5 triệu đồng/lượng, theo đà đi lên của giá vàng thế giới

Sáng 27-6, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào, 148,5 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 1,5 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng, lên quanh mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào, 148,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Không chỉ ngắt mạch giảm, giá vàng trong nước đang lên mức cao nhất trong khoảng 1 tuần qua.

So với vùng thấp nhất của giá vàng trong nước 2 tuần trước, mỗi lượng vàng đã phục hồi khoảng 12 triệu đồng. Dù vậy, nếu so với mức đỉnh kỷ lục của giá vàng lập hồi quý I/2026, người mua nếu nắm giữ tới giờ này vẫn lỗ hơn 40 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước phục hồi theo giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đóng cửa tuần giao dịch ở mức 4.090 USD/ounce, tăng gần 80 USD/ounce so với phiên trước.

Giá vàng trong nước tăng trở lại

Không chỉ vàng, giá bạc cũng phục hồi mạnh mẽ vào cuối tuần. Chốt tuần giao dịch, giá bạc hôm nay đóng cửa ở mức 59,3 USD/ounce, tăng trở lại khoảng 2,25% so với phiên trước.

Nhiều thương hiệu bạc miếng trong nước như SACOMBANK-SBJ, Ancarat, Phú Quý, DOJI cũng tăng trở lại lên 2,24 triệu đồng/lượng mua vào, 2,31 triệu đồng/lượng bán ra - cao hơn khoảng 110.000 đồng so với hôm qua.

Giá bạc thỏi, bạc ký các loại cũng phục hồi lên 59,8 triệu đồng/kg mua vào, 61,7 triệu đồng/kg bán ra - tăng khoảng 2 triệu đồng so với hôm qua.

Theo giới phân tích, giá vàng, bạc giao ngay tăng cao hơn trong bối cảnh đồng USD hạ nhiệt và lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng đi xuống. Chỉ số đồng USD (DXY Index) chốt tuần giao dịch ở mức 101,3 điểm, giảm nhẹ 0,06% so với phiên trước.

Trong khi đó, giá dầu thô Brent đóng cửa ở mức thấp, về sát vùng 70 USD/thùng cũng giúp giảm sức ép lạm phát và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể chưa vội tăng lãi suất trở lại trong năm nay.