Giá vàng hôm nay 27/5: Tiếp tục thủng đáy, người mua mất gần 3 triệu đồng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay đồng loạt giảm từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng với cả vàng miếng và vàng nhẫn ở nhiều thương hiệu lớn.





Sáng 27/5, giá vàng trong nước tiếp tục xu hướng giảm so với phiên giao dịch ngày 26/5, với mức điều chỉnh phổ biến khoảng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra tại nhiều doanh nghiệp lớn.

Giá vàng miếng tại SJC,DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 157,7 - 160,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng hôm qua.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng giảm xuống còn 157,5 - 160,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết vàng miếng ở mức 158 - 160 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua.

Vàng Ngọc Thẩm hiện giao dịch vàng miếng ở mức 157,5 - 160,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tại DOJI, Phú Quý được điều chỉnh xuống 157,5 - 160,5 triệu đồng/lượng, giảm 800-1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 157,7 - 160,7 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục giữ nguyên giá vàng nhẫn ở mức 159 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều mua và bán.

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết vàng nhẫn ở mức 158 - 160 triệu đồng/lượng. Riêng vàng Ngọc Thẩm giao dịch vàng nhẫn ở mức 147,5 - 151 triệu đồng/lượng.

Như vậy, so với mức giá một tuần trước đó (21/5), giá vàng đã giảm 3 triệu đồng mỗi lượng, tiếp tục thiết lập đáy mới.

Trên thị trường quốc tế, lúc 4h sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay được giao dịch quanh ngưỡng 4.509,6 USD/ounce, giảm 59,7 USD/ounce so với phiên liền trước. Quy đổi ra tiền Việt, mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 143,5 triệu đồng. Chênh lệch giữa vàng trong nước và quốc tế vẫn ở mức cao, khoảng 17 triệu đồng/lượng.