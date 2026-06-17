Giá vàng hôm nay 17/6: Tiếp đà tăng cao

Sáng 17/6, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.335 USD/ounce, tăng 24 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng hôm nay tăng trong bối cảnh xuất hiện thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột và từng bước khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Khảo sát Dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương năm 2026 do Hội đồng vàng thế giới (WGC) công bố hôm thứ Ba cho thấy 89% nhà quản lý dự trữ ngoại hối kỳ vọng lượng vàng nắm giữ của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong 12 tháng tới.

Khảo sát được thực hiện trong bối cảnh đặc biệt khi vàng vừa vượt qua trái phiếu Kho bạc Mỹ để trở thành tài sản dự trữ lớn nhất thế giới. WGC cho rằng điều này phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong cách các tổ chức chính thức quản lý tài sản dự trữ của mình.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên. (Ảnh: Công Hiếu).

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Shaokai Fan, Giám đốc toàn cầu phụ trách Ngân hàng Trung ương của WGC cho biết, khảo sát cho thấy niềm tin của khu vực chính thức đối với vàng vẫn ở mức cực kỳ cao.

Ông lưu ý rằng tỷ lệ các ngân hàng trung ương có kế hoạch tăng dự trữ vàng đã tăng lên mức kỷ lục 45% trong năm nay, so với 43% vào năm 2025, bất chấp những bất ổn địa chính trị đang diễn ra.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 17/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng (mua) - 151,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 150 triệu đồng/lượng (mua) - 152 triệu đồng/lượng (bán), tăng tăng 2 - 1,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.335 USD/ounce, tăng 24 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo nhận định của một số chuyên gia, tuần tới sẽ có nhiều cuộc họp của các ngân hàng trung ương thuộc nhóm G10, trong đó chỉ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được kỳ vọng nâng lãi suất.

Đồng thời, đây cũng là cuộc họp đầu tiên của Fed dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh, cùng với việc công bố biểu đồ dự báo lãi suất mới. Và nếu giá vàng tạo "đáy" mới, đó có thể là cơ hội để các nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng nắm giữ.

Trong khi đó, một số chuyên gia khác lại dự báo giá vàng sẽ tăng. Khi xung đột Mỹ và Iran dần hạ nhiệt, đồng USD sẽ mất bớt vai trò tài sản trú ẩn an toàn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho vàng.