Giá vàng giảm sốc, người mua mất trắng 6 triệu đồng/lượng

Ghi nhận lúc 14h20, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 73 triệu đồng/lượng, bán ra 76,02 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 5,3 triệu đồng/lượng và 3,8 triệu đồng/lượng so với phiên sáng nay.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI điều chỉnh giảm giá mua vào sâu hơn, xuống 72 triệu đồng/lượng, tức giảm 6 triệu đồng/lượng so với sáng nay. Trong khi giá bán ra về 76 triệu đồng/lượng, giảm 3,8 triệu đồng/lượng.

Tương tự tại Tập đoàn Vàng Bạc đá quý Phú Quý, giá mua vào vàng SJC hiện chỉ còn 72,2 triệu đồng/lượng, giá bán ra còn 76 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 6 triệu đồng/lượng và 3,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Diễn biến giảm mạnh tại thị trường trong nước có phần ngược chiều với thế giới. Giá vàng trên thế giới chiều nay giao dịch ở mức 2.086 USD mỗi ounce, tăng 0,43%.

Giá vàng trong nước lao dốc sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi công điện tới Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành về giải pháp quản lý thị trường vàng, trong đó yêu cầu điều hành giá trong nước theo thị trường, không để tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng và vàng quốc tế ở mức cao.

Trong khoảng 2 tuần trở lại đây, thị trường vàng biến động tương đối dữ dội. Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn, các loại khác... đều tăng cao. Giá vàng miếng SJC chiều bán ra có thời điểm đã lên tới 80,3 triệu đồng/lượng. Bước giá tăng nhanh, dồn dập, kéo chênh lệch giữa giá mua và giá bán có lúc lên tới 2 triệu đồng/lượng. Có doanh nghiệp điều chỉnh giá tới trên dưới 20 lần một ngày. Qua một đêm, người mua vàng lỗ cả vài triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới nới rộng. Giá vàng miếng trong nước có thời điểm đắt hơn thế giới gần 20 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia cho rằng, kịch bản giá vàng tăng phi mã và rơi tự do không phải diễn ra lần đầu. Giá vàng miếng đã có nhiều phiên tăng nhanh hơn, diễn biến lệch pha hoặc giảm chậm hơn so với thế giới. Năm 2022, vàng miếng từng dậy sóng dư luận khi cách biệt so với thế giới trên 20 triệu đồng.

Dự báo giá vàng

Trong năm 2024, giá vàng thế giới có thể sẽ không tăng quá mạnh. (Ảnh: AFP)

Trong vài phiên gần đây, đồng USD không ngừng giảm. Chỉ số DXY (đo lường biến động của đồng USD so với rổ các đồng tiền chủ chốt đêm 27/12, giờ Việt Nam) xuống còn 101,3 điểm. Trong 2 tuần qua, chỉ số này giảm tổng cộng gần 2,6%. Sức hấp dẫn đối với vàng quốc tế do vậy gia tăng.

Dù được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024, nhưng giá vàng thế giới có thể sẽ không tăng quá mạnh do đã tăng khá nhanh trong tháng 12/2023. Điều đó đưa giá vàng thế giới tăng hơn 13% trong cả năm 2023. Đây là một mức tăng theo năm khá ấn tượng.

Giới đầu tư phản ánh kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất trong năm 2024 trong đợt tăng giá vàng vừa qua. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khi Mỹ chính thức giảm lãi suất, khả năng vàng sẽ không còn nhiều động lực để tăng giá mạnh.