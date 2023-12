Giá rét bao trùm một số quốc gia châu Á

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) hôm nay (17/12) tiếp tục duy trì cảnh báo màu cam về giá rét. Đây là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo 3 cấp, trong bối cảnh giới chuyên gia dự báo nhiệt độ sẽ giảm sâu ở hầu hết các vùng trên khắp Trung Quốc. Tại các khu vực Cát Lâm, Liêu Ninh, Chiết Giang và Quảng Tây, Thượng Hải nhiệt đã giảm tới 16-20 độ C. Có những nơi nhiệt độ xuống còn 2 độ C.

Tuyết trắng xóa ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: VOV.

Một số người dân cho biết: "Thời tiết ở Thượng Hải khác hẳn ở Hàng Châu. Thời tiết ở Hàng Châu lúc này rất nóng, nhưng ở Thượng Hải trời rất lạnh. Gió rất mạnh. Ở toàn miền Bắc đều như vậy. Thời tiết quá lạnh."

"Trong những ngày lạnh giá như thế này, tôi đã phải mua thêm máy sưởi cho gia đình và hạn chế đi ra ngoài vì thời tiết quá lạnh.”

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền địa phương đề phòng thời tiết lạnh giá, khuyến cáo người dân giữ ấm và có các biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

Hôm qua Văn phòng Ủy ban Phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai quốc gia và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã triệu tập cuộc họp với sự tham gia của đại diện các sở, ngành liên quan nhằm ngăn ngừa và ứng phó với các thảm họa do nhiệt độ thấp, mưa, tuyết rơi dày và băng giá gây ra. Tại đây, các quan chức đánh giá các thảm họa do nhiệt độ thấp, mưa, tuyết và băng giá tiềm ẩn các nguy cơ thiên tai cao và ảnh hưởng lớn đến sinh kế của người dân ở một số khu vực, đồng thời cho biết thêm rằng các đợt giá rét trên diện rộng dự kiến sẽ kéo dài.

Tại cuộc họp, các cơ quan chức năng nhất trí cần tăng cường nỗ lực để giám sát và đưa ra cảnh báo kịp thời, cũng như đặc biệt theo sát những thay đổi của thời tiết. Các quan chức cũng kêu gọi đảm bảo mạng lưới giao thông và lưới điện hoạt động an toàn và thông suốt, tối ưu hóa lực lượng và nguồn lực cứu hộ, đồng thời tăng cường năng lực cung cấp than, điện, dầu và khí đốt.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu các cơ quan chức năng nỗ lực hết sức để đối phó với tình trạng khẩn cấp này, chỉ đạo quyết liệt việc phòng ngừa và ứng phó với các thảm họa do nhiệt độ thấp, mưa, tuyết và băng giá gây ra.

Trong khi đó, Hàn Quốc phải hứng chịu đợt lạnh và tuyết rơi dày tại nhiều địa phương. Sáng nay, ban quản lý Sân bay quốc tế Jeju đã yêu cầu hủy 10 chuyến bay xuất phát từ đảo nghỉ dưỡng cùng tên này. Đợt rét đậm đã ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay, khiến 10 chuyến bay bị hủy và 3 chuyến khác bị hoãn trong sáng nay. Theo cơ quan thời tiết, tính đến sáng cùng ngày, một số khu vực ở Jeju đã bao phủ lớp tuyết dày khoảng 20cm.

Trước đó, Cục Khí tượng Hàn Quốc đưa ra cảnh báo tuyết rơi dày tại khu vực miền Trung và miền Tây nước này. Khuyến cáo về đợt rét đậm cũng được đưa ra tại các địa phương bao gồm Seoul, Busan, Daejeon và Daegu. Khuyến cáo được ban bố khi nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng ghi nhận ở mức âm 12 độ C trong hơn hai ngày liên tiếp hoặc khi nhiệt độ giảm hơn 10 độ C xuống dưới âm 3 độ C. Chính quyền thủ đô Seoul hôm nay đã thông báo duy trì khuyến cáo về đợt rét đậm và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thiệt hại.