Giá iPhone 14 có thể cao hơn iPhone 13

Trong khi một số thông tin dự báo mức tăng giá lên tới 100 USD, các nhà phân tích tại TrendForce tin rằng dòng sản phẩm iPhone 14 sẽ được định giá cao hơn khoảng 50 USD so với các mẫu iPhone 13.

Một trong những lý do đằng sau điều này có thể là do Apple có thể không ra mắt iPhone 14 Mini trong năm nay, điều này có nghĩa là iPhone 14 sẽ thay thế vị trí của nó và do đó sẽ có giá gần với giá Mini hơn. Theo các báo cáo, sẽ có một mẫu iPhone 14 Max trong năm nay, sau đó sẽ thay thế vị trí và giá cả.

Nếu người ta lấy giá iPhone 13 ở thời điểm sản phẩm này ra mắt, iPhone 14 có thể có giá khoảng 750 USD (cao hơn 50 USD so với iPhone 13 Mini), theo TrendForce. Tương tự, iPhone 14 Max có thể có giá khoảng 850 USD (cao hơn 50 USD so với iPhone 13).

Các mẫu iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max có thể có giá tương ứng là 1.050 USD và 1.150 USD. Nếu điều này trở thành sự thật, iPhone 14 Pro và Pro Max, có thể trở thành một trong những chiếc iPhone "chuyên nghiệp" có giá cao nhất từ ​​trước đến nay.

Apple lên kế hoạch ra mắt iPhone 14 vào ngày 7/9. Ảnh: Financialexpress

iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ có thông số kỹ thuật cao hơn đáng kể so với những người tiền nhiệm của chúng và dường như iPhone 14 và iPhone 14 Max thông thường hơn. Có tin đồn rằng chúng sẽ đi kèm với màn hình LTPO 120Hz mạnh mẽ hơn với chức năng luôn bật và bộ xử lý Apple A16. Mẫu iPhone này còn được cho là đi kèm với RAM LPDDR5 nhanh hơn và cảm biến chính 48MP mới với hỗ trợ quay video 8K. Apple rõ ràng cũng đang lên kế hoạch nâng cấp camera góc siêu rộng trong các mẫu này.

Mới đây, báo cáo từ Bloomberg cho thấy, Apple đang yêu cầu các nhà cung ứng sản xuất 90 triệu thiết bị trong đợt hàng đầu tiên, bất chấp nhiều dự báo về sự sụt giảm của thị trường di động toàn cầu.

Nguồn tin này cũng cho biết, Táo khuyết đã lên kế hoạch lắp ráp tổng cộng khoảng 220 triệu chiếc iPhone trong năm 2022, tương đương với sản lượng năm ngoái.