Giá đắt cho bữa rượu say, cắt tình anh em, vướng vòng lao lý

Nguồn cơn từ chén rượu



Thời gian qua không thiếu các vụ án đáng tiếc xảy ra mà nguyên nhân chỉ do chén rượu, cốc bia. Khi ma men làm chủ tâm trí, nhiều người đang từ bạn thân, bằng hữu bất ngờ cầm dao cắt tình huynh đệ để rồi sau phút nông nổi, nỗi ân hận theo bám người trong cuộc cả cuộc đời.

Vốn là 1 công dân không có tiền án tiền sự, điều kiện kinh tế khá, vợ con đề huề nhưng chỉ vì 1 lần quá chén Vũ Văn Tiến (SN 1986, trú xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đã phạm tội Giết người. Đau xót hơn, người Tiến giết chính là em họ thân thiết của hắn.

Vũ Văn Tiến vốn làm nghề buôn trâu, bò. Sáng ngày 26/5/2020, Tiến lấy số tiền 86,5 triệu đồng đến xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương để tìm mua trâu, bò. Tiến đến nhà anh Nghiệm Văn Tr. (SN 1983) chơi. Tới bữa trưa, anh Tr. mời Tiến ở lại cơm, lúc này trong nhà còn có nhóm bạn của anh Tr.

Địa bàn xã Tú Thịnh, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh google Map)

Trong thời gian chờ cơm, Tiến cùng 1 người bạn đi đến xã Trung Yên để tìm và mua chung bò giống. Khi đến nơi, Tiến gặp anh trai ruột là Vũ Văn M. cùng đi hỏi mua bò giống.



Thấy vậy, Tiến và anh trai thỏa thuận mua hai con bò với giá 30 triệu đồng. Tiến trả đủ tiền lấy 2 con bò rồi giao cho anh trai mang về. (Sau khi say rượu, Tiến đã nhầm lẫn và tưởng mất số tiền này dẫn đến vụ án ngay sau đó - PV).

Sau đó, Tiến và người bạn trở về nhà anh Tr. ăn cơm, cả nhóm đã uống hết hơn 2l rượu. Đến khoảng 14h cùng ngày, về nhà bạn ngồi chơi, đến 17h Tiến đến trường Mầm non thuộc thôn Tân Thành, xã Minh Thanh đón con.

Khi đi qua nhà Đỗ Mạnh H. (SN 1988, là em họ với Tiến), 2 người lại rủ nhau ra quán uống bia. Đến khoảng 20h30, sau khi uống hết khoảng 4l bia thì Tiến và H. không uống nữa. Sau đó cả 2 lại ngồi hát karaoke tại quán, do say rượu nên Tiến bị ngã.

Thấy vậy, chủ quán và H. bảo nhau đưa Tiến về nhà, Tiến lấy ra 500 nghìn đồng đưa cho chủ quán bảo trả tiền uống bia. Tuy nhiên chủ quán nói, tiền đã được trả rồi nên không phải trả nữa.

Sẵn men say, Tiến rút cọc tiền 56,5 triệu đồng đặt xuống bàn và nói “Anh sợ em không có tiền trả à”, thấy Tiến say nên chủ quán cầm số tiền này trên tay rồi cùng H. ngồi giữ sau xe máy để đưa Tiến về nhà.

Trả giá đắt vì rượu

Khi về đến nhà Tiến, chủ quán cầm số tiền 56,5 triệu đồng đưa cho vợ Tiến và bảo “Cất tiền đi, tiền của thằng Tiến đấy”, còn H. và Tiến ngồi uống nước nói chuyện với nhau. Được một lúc thì anh Vũ Văn A. (ở đối diện nhà Tiến) sang chơi. Thấy vậy, H. bảo vợ Tiến mang tiền ra nhờ anh A. đếm lại.

Anh A. đếm được 56,5 triệu đồng, anh để tiền trên bàn rồi ra về. Xong xuôi, H. và chủ quán lên xe máy đi về. Khi đang ở nhà người quen thì H. nhận được điện thoại của Tiến, lúc này Tiến nói với H. là thiếu mất 20 triệu đồng.

Sau đó Tiến và H. cãi, chửi nhau. H. phi xe đến nhà Tiến để nói chuyện. Tiến bật đèn sân và ra mở cổng. Lúc này vợ Tiến đang bế con và khuyên H. về nhưng H. không về.

Vì rượu say, Tiến đã gây ra vụ án đáng tiếc (Ảnh minh hoạ)

Tiến mở cổng H. đi vào, hai bên đã xảy to tiếng và xô đẩy nhau. Do đã uống rượu say, không làm chủ được bản thân, Tiến chạy vào nhà tìm hung khí, thấy con dao liềm (thường dùng để cắt cỏ) lao vào chém H. Bị chém nhưng H. cướp được giao chém lại Tiến.

Thấy bị phản kháng Tiến bỏ chạy vào nhà còn H. ngã gục xuống và được vợ Tiến hô người đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định sau đó anh H. bị tổn thương 59%.

Khi đã tỉnh rượu, Tiến mới nhớ ra số tiền 30 triệu đồng đã dùng để mua bò. Trong lúc say đã nhớ nhầm là mất 20 triệu đồng nên đã gọi cho H. và xảy ra sự việc trên. Lúc này, ân hận thì đã muộn màng, Tiến bị đề nghị truy tố về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 BLHS.