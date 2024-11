GenZ trường người ta: Vừa tốt nghiệp đã lên hàng chuyên viên cao cấp, chinh phục 2 bằng Thạc sĩ tại Pháp và Bỉ

Gia nhập PwC Vietnam khi còn là sinh viên, Hoàng nhanh chóng được bổ nhiệm vị trí Senior Cybersecurity Consultant không lâu ngay sau khi tốt nghiệp. Anh cũng xuất sắc giành học bổng Erasmus Mundus để theo học song bằng Thạc sĩ tại Pháp và Bỉ. Thành công của Hoàng là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, bắt đầu bằng nền tảng vững chắc tại giảng đường.

Mới đây, Hoàng còn được vinh danh là một trong 25 cựu sinh viên ưu tú nhất trong hành trình 25 năm phát triển của mảng giáo dục, Tập đoàn FPT.

"Ngay từ năm hai đại học, mình đã được tiếp xúc với an ninh mạng, điện toán đám mây, internet vạn vật, khoa học dữ liệu thông qua các dự án thực tế và môn chuyên ngành. Môi trường học tập tại Swinburne Việt Nam, với đội ngũ giảng viên tốt nghiệp từ các trường đại học danh giá trên thế giới và có kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn quốc tế, đã giúp mình phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề" Hoàng cho biết.

Những kiến thức nền tảng và kỹ năng thực tế đó đã giúp Hoàng nhanh chóng ghi dấu ấn trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Tốt nghiệp Swinburne Việt Nam cuối năm 2022, Hoàng đã được đảm nhiệm vị trí Senior Cybersecurity Consultant (Chuyên viên cao cấp tư vấn an ninh mạng) tại PwC Vietnam - một trong những công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới. "Công ty mình là một môi trường đòi hỏi luôn cập nhật kiến thức và nắm bắt được các vấn đề bảo mật trong thời đại mới. Mình may mắn vì có thể vận dụng được những gì đã học và luôn chủ động trong việc tìm ra các giải pháp tối ưu", chàng cựu sinh viên Swinburne Việt Nam chia sẻ.

Hoàng cùng giáo sư và bạn học trong lễ tốt nghiệp tại Swinburne Việt Nam.

Vừa rời ghế giảng đường đã sở hữu công việc "xịn sò" tại công ty lớn, Hoàng hoàn toàn có thể tự hào và hài lòng với những gì đã đạt được. Tuy nhiên, thay vì "ngủ quên trên chiến thắng", anh lại tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần học hỏi không ngừng. Hoàng hiểu rằng trong ngành công nghệ, nhất là an ninh mạng, mọi thứ thay đổi nhanh chóng từng ngày từng giờ, và để không bị tụt lại phía sau, việc cập nhật kiến thức và phát triển bản thân là điều không thể thiếu.

Với mục tiêu mở rộng tầm nhìn và phát triển tư duy đa văn hóa, Hoàng đã quyết định theo đuổi con đường học cao học tại châu Âu. Thành công đến với anh khi giành được học bổng Erasmus Mundus từ Ủy Ban Châu Âu cho chương trình Thạc sĩ song bằng tại Pháp và Bỉ.

Hành trình học tập tại hai quốc gia với hai phong cách giáo dục khác biệt không hề đơn giản. "Khối lượng kiến thức khổng lồ, áp lực học tập liên tục, những khác biệt trong thủ tục hành chính giữa Pháp và Bỉ là những thách thức lớn mà mình phải đối mặt", Hoàng bộc bạch. Tuy nhiên, lợi thế của Hoàng là tinh thần tự học và sự thích nghi linh hoạt đã được rèn giũa từ thời còn là sinh viên Swinburne Việt Nam. "Khoảng thời gian học tập trong môi trường quốc tế năng động tại Swinburne Việt Nam giúp mình quen với việc tiếp nhận thông tin mới một cách nhanh chóng và chủ động trong giải quyết các vấn đề" Hoàng chia sẻ.

Anh cũng cho biết sau khi tốt nghiệp chương trình Cao học sẽ tiếp tục phát triển chuyên môn trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo mật, nghiên cứu sâu hơn về tính thực tiễn của phương pháp áp dụng AI tạo sinh và mô hình ngôn ngữ lớn, nhằm cải thiện khả năng dò quét bảo mật cho ứng dụng và cơ sở hạ tầng.

Hoàng cùng các bạn học chương trình Thạc sĩ Erasmus Mundus tại NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence

Từ trải nghiệm của mình, Hoàng cho rằng để theo đuổi lĩnh vực An ninh mạng, các bạn sinh viên cần xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc về CNTT, đặc biệt là về lập trình, hệ thống bảo mật, mạng máy tính. Đồng thời, nên sớm xác định mảng chuyên sâu trong An ninh mạng và bảo mật mà mình định hướng theo đuổi, ví dụ Kiểm thử bảo mật, Phân tích sự cố an ninh, hoặc Quản trị rủi ro và tuân thủ… để tập trung phát triển và nâng cao năng lực.

"Trong lĩnh vực An minh mạng, kinh nghiệm thực chiến các dự án thực tế là điều rất quan trọng. Các bạn có thể tham gia các cuộc thi CTF (Capture The Flag), hay phát triển các dự án mã nguồn mở về bảo mật, chủ động nghiên cứu và phát hiện các lỗ hổng, hoặc tham gia các hội thảo an toàn bảo mật để tích lũy kinh nghiệm. Hãy giữ vững tinh thần khiêm tốn và học hỏi không ngừng, vì công nghệ cùng các thách thức an ninh mạng luôn thay đổi và những người có thể tiên phong đi đầu là những người luôn sẵn sàng thích nghi và tiến về phía trước", Hoàng chia sẻ.