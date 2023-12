GenZ mùa Tết chia làm hai kiểu: Người ngồi một chỗ xin vía, người chủ động “nhả vía” khắp nơi

Tết đến xuân về, ai cũng mong muốn một năm mới an khang thịnh vượng, mọi điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến với bản thân và gia đình, đặc biệt là giới trẻ. Thế nên như một thủ tục quen thuộc, cứ mỗi dịp Tết cận kề, nhiều bạn trẻ GenZ lại chọn cách "xin vía" truyền thống để năm mới dồi dào tình tiền, sức khỏe và may mắn.



Đặc biệt, đối tượng để "xin vía" của hội GenZ cũng rất đa dạng. Từ xin vía thành công như các tỉ phú, xin vía tình duyên như các cặp đôi phim Hàn, cho đến những người thân thiết xung quanh cũng là "mục tiêu" để GenZ xin vía. Có cô bạn thân xinh xắn thì phải xin ngay vía da đẹp, ăn ảnh, hay trong lớp có học bá thì đầu năm nhanh trí xin vía, biết đâu cuối năm cũng đứng nhất lớp giống bạn.

Thú vị hơn cả, Tết năm nay, nhiều GenZ còn mạnh dạn "nghĩ ngược", tự mình đi nhả vía ngược lại cho mọi người, trở thành cô bạn thân xinh đẹp hay chính học bá trong câu chuyện kể trên.

Nhả vía đã vui còn dễ, GenZ thỏa sức khoe "vía xịn" không đụng hàng

Nếu năm vừa rồi bạn đỗ đại học với điểm số cao, hãy nhả vía cho các em ngay thôi. Hay bạn mới "thoát kiếp FA" thì nhả vía liền cho hội độc thân đi. Hoặc thậm chí không cần sở hữu thành tựu cụ thể nào, bạn vẫn có thể nhập hội "nhả vía" bởi ai cũng có điểm mạnh riêng cơ mà.

Thử nghĩ xem ưu điểm nào ở bạn hay được người khác khen ngợi, đó có thể là khả năng phối đồ đẹp như fashionista, khả năng chụp ảnh 10 tấm đẹp cả 10, hay chỉ đơn giản là tính cách lạc quan, hài hước, mang đến niềm vui cho mọi người cũng là chiếc "vía" siêu xịn mà GenZ nào cũng mong được nhận. Chắc chắn rằng, ai cũng có ưu điểm riêng trong cộng đồng của mình, ai cũng có thể trở thành người nhả vía và lan rộng năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh.

Vậy đấy, nhả vía tưởng khó mà hóa ra cực dễ, miễn là bạn khéo phát hiện ra ưu điểm đặc biệt của mình. Biết đâu bạn còn khai phá thêm được những khía cạnh mới, điểm sáng mới của bản thân mà trước giờ không chú ý tới. Tết này hãy cứ tự tin nhả chiếc vía "made by me" theo cách độc đáo của riêng bạn để niềm vui được nhân đôi, nhân ba nhé.

"Nhả vía linh hoạt": Trend mới "xịn đỉnh" đón Tết Giáp Thìn cùng Hội Linh Hoạt

Và không chỉ đơn thuần nhả những chiếc vía quen thuộc như vía đẹp da, nhiều tiền hay học giỏi, mới đây, Hội Linh Hoạt của Samsung - "chuyên gia" khởi xướng và đi đầu với tinh thần "nghĩ ngược, làm được" cùng những ý tưởng sáng tạo không giới hạn đã khai phá một chiếc vía độc đáo mà chắc hẳn bạn trẻ nào cũng cần - "Vía Linh Hoạt".

Bởi lẽ 2023 là một năm mà xu hướng sống "linh hoạt" được các bạn trẻ GenZ đặc biệt theo đuổi. Chính vì vậy, trước khi khép lại một năm cũ, Hội Linh Hoạt của Samsung đồng hành cùng bộ đôi Galaxy Z5 series - một "Flip thinkers" đã "nhả vía" khai mở lĩnh vực smartphone màn hình gập mở linh hoạt trong nhiều năm qua, "úp mở" sẽ tiếp tục khuấy động và tạo bất ngờ với GenZ bằng trào lưu "Nhả Vía Linh Hoạt", bắt trọn nhu cầu "nhả vía" Tết này của giới trẻ.

Theo suy đoán của cộng đồng mạng, "Vía Linh Hoạt" có thể sẽ là những chiếc vía giúp bạn dễ dàng thích nghi, ứng biến linh hoạt trong bất kỳ tình huống nào. Trong clip "nhá hàng" mới nhất, Samsung cũng "hint" rất nhiều chiếc vía hay ho mà GenZ có thể tham khảo và nhả vía trong trào lưu mới thú vị này.

Vía mặc đẹp, vía nhảy "nghệ" hay vía ăn ảnh đều là những chiếc vía xịn mà GenZ nào cũng muốn được sở hữu.

Toàn là vía "hot trend" ai cũng mê, ai cũng cần, chọn vài cái để "nhả vía" một lúc cũng cứ là ok.

Trong video nhá hàng cho những chiếc "Vía Linh Hoạt" của Samsung có thể thấy được sự xuất hiện "mang đậm năng lượng nhân vật chính" là siêu phẩm Galaxy Z Flip5. Không rõ chiếc smartphone gập này còn có vai trò gì đặc biệt trong trend "Nhả vía linh hoạt" đang rầm rộ không nhưng với sự "chiếm sóng dày đặc" thì chắc chắn hứa hẹn nhiều bùng nổ.

Liệu còn bao nhiêu chiếc vía hay ho nữa sẽ được Samsung "nhả vía" chào đón năm mới cùng bộ đôi "linh hoạt" Galaxy Z5 Series? Trong thời gian chờ đón những hé lộ mới nhất từ Samsung, sao không thử "bắt trend" nhả những chiếc vía tích cực cho bạn bè xung quanh như một lời chúc kết thúc năm cũ ngay thôi nào!