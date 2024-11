Gen Z và câu chuyện “Áp lực IELTS đồng trang lứa”

Tuy nhiên, hành trình chinh phục IELTS không phải lúc nào cũng "màu hồng" khi nhiều bạn trẻ đang phải đối mặt với áp lực từ việc cân bằng thời gian ôn luyện, kỳ vọng của bản thân và cả sự so sánh với bạn bè đồng trang lứa.

Đối với nhiều bạn trẻ, chuẩn bị cho kỳ thi IELTS không chỉ là chuyện học mà còn là quá trình học cách vượt qua nhiều thử thách tâm lý. Nhiều Gen Z hiện phải cân bằng giữa những kỳ vọng của chính mình và mọi người xung quanh. Chưa kể, việc lựa chọn phương pháp học và nguồn tài liệu cũng khiến không ít bạn đau đầu: học online hay offline, tập trung luyện đề hay ôn tập từ nhiều nguồn, thi IELTS trên giấy hay máy tính...

Trong series podcast "The Bold Journey" do Hội đồng Anh kết hợp cùng VietSuccess thực hiện, các khách mời Gen Z, bao gồm Á hậu Việt Nam 2020 Phương Anh, MC - Nhà sáng tạo nội dung Thiện Khiêm và Mỹ Anh - gương mặt trẻ tài năng đại diện cho các Gen Z học cấp 3, đã thảo luận về những thách thức trong hành trình chinh phục IELTS của họ. Đồng thời mách nước các cách thức hiệu quả để vượt qua áp lực, mang đến những gợi ý hữu ích cho những ai đang chuẩn bị cho kỳ thi.

Phá vỡ định kiến, sống đúng chất riêng

"Á hậu học giỏi" Phương Anh - một khách mời trong chương trình, đã chia sẻ về những định kiến mà cô từng đối mặt sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Phương Anh cho biết nhiều người vẫn đánh giá phụ nữ chỉ qua vẻ bề ngoài, khiến cô gặp không ít áp lực trong việc khẳng định giá trị bản thân.

Á hậu Phương Anh ‘trải lòng’ về những áp lực ‘vô hình’ khi là người của công chúng

Quyết định không để những ý kiến đó chi phối mình, Phương Anh tập trung vào việc phát triển tri thức, mở rộng đam mê học hỏi và theo đuổi những điều thực sự mang lại giá trị. Cô chọn tận dụng quá trình ôn luyện thi IELTS để mài dũa các kỹ năng học thuật lẫn giao tiếp cho bản thân, chuẩn bị cho việc thử sức ở nhiều vai trò mới.

Kể về trải nghiệm thi IELTS của mình, Phương Anh tiết lộ sau khi đăng ký thi trên máy tại Hội đồng Anh, cô đã sử dụng ngay nguồn tài liệu miễn phí mà đơn vị cung cấp để kiểm tra và củng cố cả bốn kỹ năng một cách toàn diện nhất. Ngày thi diễn ra suôn sẻ với sự hỗ trợ tối đa từ đội ngũ nhân sự và trang thiết bị hiện đại từ Hội đồng Anh đã giúp Phương Anh tập trung hoàn thành bài thi và thành công đạt điểm số mục tiêu.

Á hậu Phương Anh cho biết các bạn trẻ không nên quá đặt nặng kết quả, mà quan trọng là hết mình với mục tiêu đặt ra và không để những định kiến xã hội ngăn cản bước tiến của bản thân. Mỗi trải nghiệm, dù thành công hay thất bại, đều mang lại bài học quý giá và giúp bạn tiến gần hơn đến phiên bản tốt nhất của chính mình.

Bớt so sánh, tránh được vô số áp lực

Là một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường "chính hiệu", Mỹ Anh, học sinh trường THPT Marie Curie - một khách mời khác trong chương trình, hiểu rất rõ về tình trạng áp lực đồng trang lứa nói chung và áp lực điểm số nói riêng, nhất là khi so sánh về điểm IELTS. Tuy nhiên, Mỹ Anh cho rằng việc so sánh như vậy không chỉ dễ khiến bạn trẻ cảm thấy nản mà còn làm mất đi động lực phấn đấu. "Mỗi người đều có thế mạnh riêng, có thể không "đỉnh" ở lĩnh vực này nhưng lại xuất sắc ở lĩnh vực khác. Việc so sánh là không cần thiết và chỉ tạo thêm áp lực," Mỹ Anh bày tỏ.

Mỹ Anh (áo xanh) chia sẻ về áp lực so sánh điểm số ở thế hệ "một mét vuông một bạn giỏi tiếng Anh"

Lớn lên từ nền tảng gia đình hiếu học và được nuôi dưỡng niềm đam mê khám phá thế giới xung quanh thông qua ngôn ngữ và nghệ thuật, cô bạn tin rằng để loại bỏ áp lực, Gen Z nên xem việc luyện tập IELTS là một hành trình dài hạn, không phải "cuộc chiến" ngắn hạn. Cô nàng cho biết, bản thân cũng không khuyến khích phương pháp học "cày ngày, cày đêm" để lấy điểm cao mà phải tận hưởng quá trình học, có như vậy thì kiến thức mới từ từ "thấm" một cách tự nhiên, giúp bạn nhớ lâu hơn và sâu hơn. Cũng chính vì tận hưởng hành trình học như thế, cộng hưởng với những hỗ trợ tại Hội đồng Anh trong quá trình thi, mà Mỹ Anh đã xuất sắc đạt được IELTS 8.5 - cô bạn tiết lộ thêm.

Ngừng phán xét, nạp tự tin nâng trình IELTS

Trong tập mới nhất của series "The Bold Journey," Thiện Khiêm, MC và nhà sáng tạo nội dung "hot hit" trên TikTok và YouTube, đã thẳng thắn chia sẻ về một vấn đề mà nhiều người trẻ gặp phải: nỗi sợ bị phán xét khi sử dụng tiếng Anh. Khiêm cho biết cũng chính nỗi sợ này đã từng cản trở anh chàng trong việc giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ.

Qua nhiều lần có cơ hội "chinh chiến" tại nhiều chương trình, sự kiện và môi trường học tập quốc tế, Khiêm nhận ra rằng: thực tế, không ai khắt khe với mình như mình nghĩ. Người khác không phán xét, vậy tại sao mình phải tự gây áp lực cho bản thân? Vậy nên, với chàng trai Gen Z, bớt khắt khe với chính mình cũng chính là cách để sử dụng tiếng Anh tự tin hơn.

Thiện Khiêm (bên phải) trưởng thành hơn qua những cơ hội va chạm quốc tế mà IELTS mở ra

Thiện Khiêm cũng bật mí rằng, bên cạnh việc học cách buông bỏ những áp lực vô hình, cậu bạn còn chọn đồng hành cùng với một "người bạn" uy tín để tiếp tục lan tỏa giá trị thực sự của IELTS đến cộng đồng: Hội đồng Anh. Đây là đơn vị được nhiều thí sinh "chọn mặt gửi vàng" để chắp cánh cho hành trình thi IELTS được suôn sẻ và tối ưu hóa kết quả.

Gen Z không nên để những kỳ vọng bất hợp lý hay áp lực xã hội chi phối con đường phát triển của mình. Việc chọn lộ trình học tập phù hợp và tận hưởng quá trình học dài hạn sẽ mang lại nhiều giá trị hơn. Với 80 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếng Anh, hơn 20 địa điểm thi trên khắp cả nước và lịch thi IELTS linh hoạt hàng tuần, Hội đồng Anh tự hào là lựa chọn của hàng triệu thí sinh cho kỳ thi IELTS. Không chỉ tổ chức các kỳ thi đạt tiêu chuẩn quốc tế, Hội đồng Anh còn cung cấp công cụ ôn tập "xịn sò" để giúp các bạn Gen Z "Band nào cũng đạt, aim nào cũng êm". Thông tin chi tiết xem tại website