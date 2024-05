Gen Z chọn Công nghệ thông tin HUTECH để “lập trình” sự nghiệp

Là ngành học "hot hit", song Công nghệ thông tin cũng đặt ra không ít thách thức đòi hỏi các bạn trẻ vượt qua để nắm bắt cơ hội xây dựng sự nghiệp bền vững. Đối với sinh viên chọn học ngành này tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), các bạn có những trải nghiệm học tập "vàng mười" để bứt phá giới hạn, "lập trình" thành công.



Gen Z chọn Công nghệ thông tin tại HUTECH để chuẩn bị hành trang bài bản

Môi trường đa trải nghiệm cho những IT-ers thế hệ mới

Hơn bất cứ ngành nghề nào, các sân chơi học thuật là môi trường lý tưởng để sinh viên Công nghệ thông tin thể hiện niềm đam mê công nghệ và học hỏi những kỹ năng giá trị. Với sinh viên HUTECH, rời ghế giảng đường, các bạn còn "rủ rê" lập nhóm tranh tài, "đua top" tại các cuộc thi học thuật chuyên nghiệp đa dạng các lĩnh vực từ xây dựng, thiết kế web, lập trình đến ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, có thể kể đến "My First Website", "HUTECH Code War", "HDBank Hackathon", "Tìm kiếm tài năng CNTT", "AI Challenge", "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN".

Sinh viên HUTECH tích cực thi thố, "trình làng" các ý tưởng, dự án mới

Từ những giờ tranh tài, sinh viên trui rèn kỹ năng lập trình, viết thuật toán, thiết kế website, phát hiện và sửa lỗi mã nguồn. Hơn cả một cuộc thi, quá trình trải nghiệm thực tế, phát triển dự án đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành kinh nghiệm phản xạ, linh hoạt ứng biến với các tình huống hóc búa phát sinh và khơi gợi tư duy sáng tạo - vốn là những tố chất đặc thù của dân IT giỏi.

Những đổi thay trong xu hướng công nghệ đang diễn ra từng ngày từng giờ, đòi hỏi sinh viên Công nghệ thông tin phải nắm bắt nhu cầu thực tế thị trường và luôn làm mới chính mình. Đối với những IT-ers thế hệ mới của HUTECH, "bài toán" này đã sớm được giải đáp thông qua cách học từ chuyên gia trong nghề.

Các hội thảo, workshop, tọa đàm mang chủ đề "nóng hổi" như: "Xu hướng công nghệ 4.0 & Chuyển đổi số", "Lộ trình trở thành Web3 developer thành công", "An ninh mạng, an toàn thông tin và cơ hội nghề nghiệp", "Quản lý dự án Agile & Scrum",… là không gian để sinh viên giao lưu trực tiếp với những "gã khổng lồ công nghệ", lĩnh hội các khái niệm và xu hướng công nghệ mới như AI (Trí tuệ nhân tạo), IoT (Internet vạn vật) và Big Data (Dữ liệu lớn),….

Hội thảo, workshop là địa điểm lý tưởng để sinh viên cập nhật những xu hướng mới của thế giới số cùng chuyên gia

Chính hình thức học tập đa trải nghiệm, kết nối với thực tiễn giúp sinh viên Công nghệ thông tin HUTECH "học một biết mười", vừa được vun đắp kinh nghiệm chuyên môn vừa được thỏa đam mê sáng tạo. Đó là chưa kể, khi tích cực "lăn xả" thi thố, "trình làng" các ý tưởng đổi mới trước chuyên gia, nhiều bạn trẻ nắm bắt cơ hội thương mại hóa dự án, "rinh" những suất học bổng, thực tập, việc làm triển vọng.

Kết nối doanh nghiệp công nghệ, mở lối chạm "job offer" xịn

Đã qua rồi cái thời "cắm rễ với máy tính", "ngồi một chỗ lập trình", sinh viên HUTECH "vi vu" khắp các trụ sở làm việc của các tập đoàn, công ty công nghệ đa quốc gia ngay từ năm nhất qua những chuyến "IT Office Tour". Đây chính là lợi thế to lớn mà các bạn được thụ hưởng khi học tập tại ngôi trường có mạng lưới kết nối doanh nghiệp rộng khắp.

Những "ông lớn" công nghệ đồng thời là những đối tác của trường như FPT Software, TMA Tech Group, KMS Technology, CMC Global, Hitachi Vantara Việt Nam, Fujinet System luôn "mở cửa" chào đón IT-ers đến tìm hiểu môi trường làm việc thực tế, phân bổ công việc từng vị trí, quy trình vận hành và phát triển doanh nghiệp, giao lưu và trao đổi cùng các lãnh đạo cấp cao, chuyên viên, qua đó có cái nhìn đa diện về thế giới Công nghệ thông tin đa sắc.

"Vi vu" doanh nghiệp giúp IT-ers hiểu môi trường làm việc thực tế, có cái nhìn đa diện về ngành nghề

Một thành quả nữa của hoạt động kết nối doanh nghiệp là mới đây nhất, HUTECH khánh thành thêm phòng lab và hệ thống Wi-Fi trải nghiệm dựa trên thỏa thuận hợp tác cùng Công ty CP Phân phối Công nghệ Quang Dũng (QD.Tek), Công ty TNHH Allied Telesis Việt Nam. Hệ thống trang thiết bị hiện đại thỏa mãn niềm đam mê mày mò và ứng dụng những xu hướng công nghệ mới nhất của Gen Z HUTECH trong học tập và nghiên cứu.

Giảng đường đại học hiện đại luôn đề cao việc kết hợp nhiều phương pháp học tập khác nhau để sinh viên phát triển bản thân và chuyên môn hiệu quả. Đối với những người trẻ thế hệ mới chọn ngành Công nghệ thông tin tại HUTECH, các bạn được trải nghiệm phương pháp học tập thú vị để chủ động định vị bản thân trong những bước chuyển mình của thời đại số.